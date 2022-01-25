Австралія не надаватиме військової допомоги Україні, - глава МЗС Пейн

Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною, проте Австралія не надаватиме військової допомоги нашій країні.

Про це міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила в інтерв'ю ABC Radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сказали, що не братимемо участі - не братимемо участі у військовій допомозі", - заявила Пейн.

Водночас вона наголосила на готовності Австралії надати Україні допомогу в питанні гарантування кібербезпеки та протидії новим можливим атакам.

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"На Україну вже було здійснено серйозні кібератаки, які, як вважається, виходять із потенційно російських джерел. І, щоб бути зрозумілим, це виклик, з яким вони боролися протягом деякого часу… Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо", - зазначила міністр.

Пейн також зауважила, що Австралія та її союзники на міжнародній арені мають "дуже чіткий і потужний сигнал" для президента Росії Володимира Путіна.

"Ми закликаємо Росію зробити кроки для деескалації ситуації… Ми глибоко занепокоєні нарощуванням військової сили на кордоні з Україною… Така поведінка є абсолютно неприйнятною для авторитарних режимів", - сказала вона.

Міністр також уточнила, що питання розширення санкцій перебуває на розгляді. Його, зокрема, обговорювали з міністром закордонних справ та міністром оборони Великої Британії минулого тижня.

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"Вони є потенційним інструментом, який Австралія може використовувати спільно з однодумцями, щоб показати і висловити дуже серйозне занепокоєння щодо такої агресивної поведінки", - наголосила Пейн.

"Ми закликаємо Росію вжити заходів щодо деескалації ситуації", - зазначила міністр.

Як повідомлялося, Австралія стала однією з чотирьох країн, разом із США, Великою Британією та Німеччиною, які заявили про вивезення з території України членів сімей співробітників своїх посольств.