Австралія не надаватиме військової допомоги Україні, - глава МЗС Пейн
Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною, проте Австралія не надаватиме військової допомоги нашій країні.
Про це міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила в інтерв'ю ABC Radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми сказали, що не братимемо участі - не братимемо участі у військовій допомозі", - заявила Пейн.
Водночас вона наголосила на готовності Австралії надати Україні допомогу в питанні гарантування кібербезпеки та протидії новим можливим атакам.
"На Україну вже було здійснено серйозні кібератаки, які, як вважається, виходять із потенційно російських джерел. І, щоб бути зрозумілим, це виклик, з яким вони боролися протягом деякого часу… Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо", - зазначила міністр.
Пейн також зауважила, що Австралія та її союзники на міжнародній арені мають "дуже чіткий і потужний сигнал" для президента Росії Володимира Путіна.
"Ми закликаємо Росію зробити кроки для деескалації ситуації… Ми глибоко занепокоєні нарощуванням військової сили на кордоні з Україною… Така поведінка є абсолютно неприйнятною для авторитарних режимів", - сказала вона.
Міністр також уточнила, що питання розширення санкцій перебуває на розгляді. Його, зокрема, обговорювали з міністром закордонних справ та міністром оборони Великої Британії минулого тижня.
"Вони є потенційним інструментом, який Австралія може використовувати спільно з однодумцями, щоб показати і висловити дуже серйозне занепокоєння щодо такої агресивної поведінки", - наголосила Пейн.
"Ми закликаємо Росію вжити заходів щодо деескалації ситуації", - зазначила міністр.
Як повідомлялося, Австралія стала однією з чотирьох країн, разом із США, Великою Британією та Німеччиною, які заявили про вивезення з території України членів сімей співробітників своїх посольств.
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Потужно поддержали,а вам все не так.да после таких заяв ***** отвалит от границ Украины трусливо поджав хвост.
Хй с ним,справимся и без кенгуру.
а вот министерша Германии написала , что раша - великая культурная страна , после визита в Москву и получения чемоданчика (?)
КАК РАША НЕСЁТ СВОЮ УБИЙСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ МИРУ МЫ ВИДИМ и об этом надо говорить в каждом посольстве Украины и на каждом форуме .
Ну, добре - середньовіччя. Там читати не вміли, та і не було що читати.
Зараз бери промови Гітлера в 30-ті роки, накладай на промови Путіна і отримай співпадіння 1:1.
І тоді Гітлер ферштейн, і зараз Путлер ферштейн.
Кенгуру гребаные...