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Австралія не надаватиме військової допомоги Україні, - глава МЗС Пейн

Австралія не надаватиме військової допомоги Україні, - глава МЗС Пейн

Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною, проте Австралія не надаватиме військової допомоги нашій країні.

Про це міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила в інтерв'ю ABC Radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сказали, що не братимемо участі - не братимемо участі у військовій допомозі", - заявила Пейн.

Водночас вона наголосила на готовності Австралії надати Україні допомогу в питанні гарантування кібербезпеки та протидії новим можливим атакам.

Також читайте: Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

"На Україну вже було здійснено серйозні кібератаки, які, як вважається, виходять із потенційно російських джерел. І, щоб бути зрозумілим, це виклик, з яким вони боролися протягом деякого часу… Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо", - зазначила міністр.

Пейн також зауважила, що Австралія та її союзники на міжнародній арені мають "дуже чіткий і потужний сигнал" для президента Росії Володимира Путіна.

"Ми закликаємо Росію зробити кроки для деескалації ситуації… Ми глибоко занепокоєні нарощуванням військової сили на кордоні з Україною… Така поведінка є абсолютно неприйнятною для авторитарних режимів", - сказала вона.

Міністр також уточнила, що питання розширення санкцій перебуває на розгляді. Його, зокрема, обговорювали з міністром закордонних справ та міністром оборони Великої Британії минулого тижня.

Також читайте: Австралія готова долучитися до санкційного тиску на РФ для деескалації ситуації на українському кордоні, - глава МЗС Пейн

"Вони є потенційним інструментом, який Австралія може використовувати спільно з однодумцями, щоб показати і висловити дуже серйозне занепокоєння щодо такої агресивної поведінки", - наголосила Пейн.

"Ми закликаємо Росію вжити заходів щодо деескалації ситуації", - зазначила міністр.

Як повідомлялося, Австралія стала однією з чотирьох країн, разом із США, Великою Британією та Німеччиною, які заявили про вивезення з території України членів сімей співробітників своїх посольств.

Австралія (436) агресія (1195) МЗС (4159) допомога (8427) росія (65856)


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Топ коментарі
+29
Пройдем это. Но запомним.
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25.01.2022 10:49
+18
А просто стулити пельку?.. Не надаєте допомогу - то, бляха, хоч не лізьте з вашими заявами. Кому і що вони мають символізувати? Вашу "відданість" сраним цінностям? Мовчали в 2014-му, то мовчіть і далі. Коли вам Китай притисне геніталії, будете метатися в істериці і просити в американців поцьомати вавку... Кенгуру довбані.
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25.01.2022 10:59
+14
Обійдемось якось , і без ваших бумерангів . .
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25.01.2022 10:51
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Пройдем это. Но запомним.
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25.01.2022 10:49 Відповісти
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25.01.2022 10:58 Відповісти
"Ми закликаємо Росію вжити заходів щодо деескалації ситуації", - зазначила міністр. Джерело:
Потужно поддержали,а вам все не так.да после таких заяв ***** отвалит от границ Украины трусливо поджав хвост.
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25.01.2022 11:03 Відповісти
Дя-ку-є-мо
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25.01.2022 10:49 Відповісти
Обійдемось якось , і без ваших бумерангів . .
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25.01.2022 10:51 Відповісти
Не далекоглядно!
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25.01.2022 10:52 Відповісти
Как говорится :' Земля круглая". Спасибо за признание трусости.
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25.01.2022 10:54 Відповісти
Свои кенгуру себе оставьте, обойдемся
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25.01.2022 10:54 Відповісти
Вони впряглися в другу тему - протидія Кетаю, там індуси та інші, ідо речі жабоїдів послали з їх субмаринами, передбачали, що вони як завжди двурушники. Французи погалділи, погалділи як гусаки і пішли не солоно хлебавши.
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25.01.2022 10:56 Відповісти
Ваш коментар найбільш адекватний. У Автралії дійсно дуже великі проблеми. Покінчимо з мордором - допоможемо австралобандерівцям. ЗІ Вибачте за фантастичний оптимізм.)))
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Чего накинулись? У них там Китай недалеко. Потому особо лезть в чужие беды им тоже не с руки, своих хватает.
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25.01.2022 10:56 Відповісти
И не говорите: 15 пешком и там.
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Могли бы и пару десятков джавелинов прислать.от них не убыло бы в " противостоянии" с Китаем.
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Танков в России все-равно больше, чем всех джавелинов вместе взятых. Да и не танком единым ведется война.
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25.01.2022 11:01 Відповісти
Ну хоть боевых кенгуру бы прислали их там много,в их сумки можно взрывчатку упаковать и отправить прыгать в сторону бурятов.
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25.01.2022 11:09 Відповісти
Боевых бурятов не жалко, но вот животных надо беречь. Это ведь часть окружающей среды, в которой мы живем. Ее беречь надо.
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25.01.2022 11:12 Відповісти
Да,кстати в прошлом году Австралия горела,сгорели миллионы животных,так что может и с кенгуру у них сейчас напряг.
Хй с ним,справимся и без кенгуру.
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25.01.2022 11:24 Відповісти
А разве боевые кенгуру нужны нашей армии?
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25.01.2022 10:57 Відповісти
Краще бойові ґавстралійські павуки. Кидатися ними в кацапів, щоб масово помирали від арахнофобії )))))

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25.01.2022 11:26 Відповісти
А просто стулити пельку?.. Не надаєте допомогу - то, бляха, хоч не лізьте з вашими заявами. Кому і що вони мають символізувати? Вашу "відданість" сраним цінностям? Мовчали в 2014-му, то мовчіть і далі. Коли вам Китай притисне геніталії, будете метатися в істериці і просити в американців поцьомати вавку... Кенгуру довбані.
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Україна ж Австралію не захищає, а тільки Європу.
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Скажімо дружно: "та нах.. воно нужно". Пейн.
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Записуємо)
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Папуасський легіон.
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25.01.2022 11:00 Відповісти
Ой, шо ж воно буде, як кенгуру в строю не буде
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25.01.2022 11:03 Відповісти
Австралія завжди буде робити те що їй скаже Велика Британія. Тому поки що все під контролем)
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25.01.2022 11:04 Відповісти
Вы что думаете сильно далеко и Х***ло до вас не доберется?
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25.01.2022 11:04 Відповісти
Та никто от вас ничего и не ждал. Поэтому хоть . И за то спасибо.
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25.01.2022 11:05 Відповісти
кого взагалі гребе Австралія? в них там своїх приколів з Китаєм вистачає. і до еарлатлантики вони взагалі не дотичні.
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25.01.2022 11:06 Відповісти
Англосакси з південної півкулі сходять на пси. Бачив учора прем'єрку Ногвої Зеландії. Схожа на блаЗЄнського Нова Зеландія з найкращої країни світу перетворюється на лівацьке лайно. Alas.
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25.01.2022 11:06 Відповісти
А мы так надеялись на поставку бумерангов…
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25.01.2022 11:07 Відповісти
Треба подякувати Австралію за сам принцип бумерангу.)
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25.01.2022 11:12 Відповісти
Ще одна кібер захисниця. Ви самі себе не здатні захистити від кібератак.
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25.01.2022 11:07 Відповісти
Австралия живет в своем мирке: 1-2 случая короны в месяц, закрылись ото всех, якобы соблюдают нейтралитет. Но так или иначе когда-нибудь и их шмякнет эта ситуация.
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25.01.2022 11:09 Відповісти
кенгуру говорите? ладно, пусть будет так
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25.01.2022 11:10 Відповісти
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25.01.2022 11:15 Відповісти
Мир ОЗАБОЧЕННО наблюдал как **** бомбило Сирию .

а вот министерша Германии написала , что раша - великая культурная страна , после визита в Москву и получения чемоданчика (?)
КАК РАША НЕСЁТ СВОЮ УБИЙСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ МИРУ МЫ ВИДИМ и об этом надо говорить в каждом посольстве Украины и на каждом форуме .
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25.01.2022 11:19 Відповісти
Нічому світ не здатен навчитися. Граблі - герб цієї планети.
Ну, добре - середньовіччя. Там читати не вміли, та і не було що читати.
Зараз бери промови Гітлера в 30-ті роки, накладай на промови Путіна і отримай співпадіння 1:1.
І тоді Гітлер ферштейн, і зараз Путлер ферштейн.
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25.01.2022 11:18 Відповісти
Та й хій з вами. І з вашими павуками.

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25.01.2022 11:20 Відповісти
нах взагалі ця інфа? а ще нам не допомагатиме Бангладеш і Гваделупа... і шо?
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25.01.2022 11:54 Відповісти
Сколько же гавна в мире!!!
Кенгуру гребаные...
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25.01.2022 12:23 Відповісти
та у них своего не хватает, что они могут дать, серуны)))
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25.01.2022 12:35 Відповісти
Кумедна баба🤣 . Який дурак буде танки везти з другого кінця світу . Морем - довго , літаком - дорого . Та й зброя в цьому районі потрібна США , для діалогу з Китаєм 😁
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25.01.2022 13:26 Відповісти
Є десятки способів як можна допомогти Україні. Було би бажання. А якщо якась країна ЩЕ не впевнена, хто правий в цьому конфлікті, то вона явно не на боці справедливості. Дивно бачити серед таких Австралію. Всі ці начебто "розважливі" корисні ідіоти як правило і приводять до світових війн. Австралії варто би вийняти палець з носа і думати.
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25.01.2022 14:50 Відповісти
 
 