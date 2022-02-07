План максимум - розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи, - Кулеба

Дипломати працюють над тим, щоб після зустрічі радників лідерів країн нормандського формату у Берліні було призначено ще одну зустріч

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Була дуже непроста зустріч у Парижі. Непростою є підготовка до зустрічі в Берліні. Але ми працюємо над тим, щоб щонайменше після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників нормандського формату продовжилися, було заплановано ще одну зустріч, бо це означатиме, що Росія залишиться на дипломатичному треку, це дуже важливо саме собою", - заявив Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Планом максимум, додав міністр, є відновлення роботи Тристоронньої контактної групи.

"Як максимум, ми сподіваємося, що буде напрацьовано конкретні рішення про те, як розблокувати по суті роботу Тристоронньої контактної групи. І зрушити з місця. Усі ті конспірологічні теорії, чутки, які нині циркулюють в українському медіапросторі та нагнітають атмосферу – вони не відповідають дійсності. Ні на які переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції чи завдавати шкоди національним інтересам. І переговори в Берліні не стануть винятком із цього правила", - наголосив Кулеба.

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Раніше офіційний представник уряду ФРН Крістіане Гофманн повідомила, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників у Берліні може відбутися вже цього тижня.