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Новини Нормандські переговори
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План максимум - розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи, - Кулеба

План максимум - розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи, - Кулеба

Дипломати працюють над тим, щоб після зустрічі радників лідерів країн нормандського формату у Берліні було призначено ще одну зустріч

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Була дуже непроста зустріч у Парижі. Непростою є підготовка до зустрічі в Берліні. Але ми працюємо над тим, щоб щонайменше після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників нормандського формату продовжилися, було заплановано ще одну зустріч, бо це означатиме, що Росія залишиться на дипломатичному треку, це дуже важливо саме собою", - заявив Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Планом максимум, додав міністр, є відновлення роботи Тристоронньої контактної групи.

"Як максимум, ми сподіваємося, що буде напрацьовано конкретні рішення про те, як розблокувати по суті роботу Тристоронньої контактної групи. І зрушити з місця. Усі ті конспірологічні теорії, чутки, які нині циркулюють в українському медіапросторі та нагнітають атмосферу – вони не відповідають дійсності. Ні на які переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції чи завдавати шкоди національним інтересам. І переговори в Берліні не стануть винятком із цього правила", - наголосив Кулеба.

Також читайте: Жодних територіальних поступок, ніякого "прямого діалогу" з "ЛДНР", право народу визначати зовнішньополітичний курс, - Кулеба про "червоні лінії" України на перемовинах щодо Донбасу

Раніше офіційний представник уряду ФРН Крістіане Гофманн повідомила, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників у Берліні може відбутися вже цього тижня.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)


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Не знают что с петрусиными подписями делать
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07.02.2022 18:56 Відповісти
Недоросль, не покажеш - де "петрусини" підписи стоять?
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07.02.2022 19:02 Відповісти
Іронічно, враховуючи його заяви про червоні лінії.
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07.02.2022 18:59 Відповісти
А хто сказав, що треба розблокувати ?
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07.02.2022 19:00 Відповісти
***** хоче воювати, воно навіть у безпековій конференції відмовилося брати участь. Щось розблокувати можуть лише серйозні санкції, або військова поразка Мордору...
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07.02.2022 19:06 Відповісти
Путлер как и Зеля пока не обοςρετςя, не успокоиться.
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07.02.2022 19:13 Відповісти
кулеба сегодня дежурный по палате? куда агрохимия, клетчатый резников и его патрон шмаркля подевались?
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07.02.2022 20:11 Відповісти
 
 