Розкрадання газу на 250 млн грн: учасникам схеми повідомили про підозру
СБУ заблокувала спробу привласнення природного газу на 250 мільйонів гривень. Двом фігурантам кримінальної справи повідомили про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр СБУ.
За даними слідства, в лютому 2020 року два представники комерційної структури спробували викрасти з державних сховищ понад 40 млн кубічних метрів газу. Блакитне паливо знаходилося на зберіганні Міністерства фінансів України.
Для викрадення підозрювані підробили документи, які нібито підписав колишній заступник Мінфіну і передали їх в компанію "Укртрансгаз". З їх допомогою фігуранти повинні були отримати право розпоряджатися десятками мільйонів кубометрів газу з державних сховищ.
Загальний збиток державному бюджету міг скласти понад 250 млн гривень. Фігурантам кримінальної справи повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
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Але чомусь Коломойському і Фірташу віддали газу на МІЛЬЯРДИ безкоштовно...?
Відкат - рушійна мотивація в нинішньому бізнесі ім. ЗЄлі...
@BorisenkoBoris
Україна має намір до 2025 року побудувати морську платформу для запуску ракет у космос заявив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.
Nikolaj
@solenga13
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https://twitter.com/solenga13/status/1490765845802504197 30 мин
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
Ми не можемо спутник запустити без відкатів , а великий голова В.Тафтай розповідає , як космічні кораблі будуть стартувати з морської платформи і бороздити космічним простором...