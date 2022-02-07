Росіяни не підтримують війну, - Тейлор

Подальша російська агресія проти України може призвести до дестабілізації ситуації в самій Росії, оскільки її громадяни не підтримують воєнні дії.

Такої думки дотримується колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Про це він сказав під час онлайн заходу "Протистояння російській агресії: голоси українських жінок", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Є ознаки того, що російський народ, громадяни Росії не підтримують агресію, не підтримують вторгнення. У Росії може відбутися дестабілізація, спричинена цією непопулярною війною проти України", - сказав він.

На його переконання, більшість росіян мають гарне, позитивне уявлення про Україну.

Тейлор висловив сподівання, що Путін, зваживши всі обставини, обере дипломатичний шлях.

"Ми всі запропонували йому переговори. Якщо є проблеми, які він хоче розв’язати, ми готові їх розв’язувати. У нас теж є проблеми, які потрібно розв’язувати… І є способи все вирішити так, як це роблять цивілізовані країни, - за столом переговорів, не вторгаючись у сусідню державу", - сказав Тейлор.

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За його словами, Путін, використовуючи військову силу, намагається залякати президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. "Але президент Зеленський, президент Байден не злякалися. Вони твердо дотримуються принципів стосовно того, що українці самі вирішують свою долю, самі вирішують, з ким їм об’єднуватися, як гарантувати свою безпеку, з ким торгувати і яких лідерів мати", - додав він.