Росіяни не підтримують війну, - Тейлор
Подальша російська агресія проти України може призвести до дестабілізації ситуації в самій Росії, оскільки її громадяни не підтримують воєнні дії.
Такої думки дотримується колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Про це він сказав під час онлайн заходу "Протистояння російській агресії: голоси українських жінок", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Є ознаки того, що російський народ, громадяни Росії не підтримують агресію, не підтримують вторгнення. У Росії може відбутися дестабілізація, спричинена цією непопулярною війною проти України", - сказав він.
На його переконання, більшість росіян мають гарне, позитивне уявлення про Україну.
Тейлор висловив сподівання, що Путін, зваживши всі обставини, обере дипломатичний шлях.
"Ми всі запропонували йому переговори. Якщо є проблеми, які він хоче розв’язати, ми готові їх розв’язувати. У нас теж є проблеми, які потрібно розв’язувати… І є способи все вирішити так, як це роблять цивілізовані країни, - за столом переговорів, не вторгаючись у сусідню державу", - сказав Тейлор.
За його словами, Путін, використовуючи військову силу, намагається залякати президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. "Але президент Зеленський, президент Байден не злякалися. Вони твердо дотримуються принципів стосовно того, що українці самі вирішують свою долю, самі вирішують, з ким їм об’єднуватися, як гарантувати свою безпеку, з ким торгувати і яких лідерів мати", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
Это тоталитарное государство управляемое кучкой олигархов во главе с ******.
Что эти олигархи скажут, то и будет.
Рядовых кацапов будут спрашивать только о размерах их одежды, обуви, уровне зрения, умениях управлять различными транспортными средствами и тд.
Поэтому: как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Прямому" розповів експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
"По-перше, з боку Росії. Він на сто відсотків контролює медіа-середовище в Росії. Тому росіянам дуже важко отримати достатньо альтернативних поглядів. Цей історичний наратив постійно проектується для західних лідерів. Це цікаво. Я думаю, він правильно оцінює бажання Заходу знайти компроміс. Вони хочуть бути розсудливими. Вони не хочуть конфлікту, вони не хочуть конфронтації з Росією. І тому, розуміючи, що це менталітет західних лідерів, він може озвучити ці радикальні погляди, а потім вимагати, щоб люди йшли йому назустріч. І тому він продовжує таким чином маніпулювати", - розповів він.
https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q Детальніше дивіться на відео з 19:30
у тебя голова не кружится от раздвоения?
Не то по приказу, не то от "души"
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!?
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»
- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты?
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.
- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!
Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!
Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!
Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут «братва» и шпана
нЕлюди а не лЮди!
«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!
«Орлуша».
Та он рекорд Украины, а то и мировой по памперсам поставил.
«Мочіть хахлоф» - це для них наче національний вид спорту. Вони хочуть, щоб нас взагалі не існувало, тому бажаючих воювати на нашій землі серед них дуже багато.