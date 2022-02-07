УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 867 70

Росіяни не підтримують війну, - Тейлор

Росіяни не підтримують війну, - Тейлор

Подальша російська агресія проти України може призвести до дестабілізації ситуації в самій Росії, оскільки її громадяни не підтримують воєнні дії.

Такої думки дотримується колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Про це він сказав під час онлайн заходу "Протистояння російській агресії: голоси українських жінок", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Є ознаки того, що російський народ, громадяни Росії не підтримують агресію, не підтримують вторгнення. У Росії може відбутися дестабілізація, спричинена цією непопулярною війною проти України", - сказав він.

На його переконання, більшість росіян мають гарне, позитивне уявлення про Україну.

Тейлор висловив сподівання, що Путін, зваживши всі обставини, обере дипломатичний шлях.

"Ми всі запропонували йому переговори. Якщо є проблеми, які він хоче розв’язати, ми готові їх розв’язувати. У нас теж є проблеми, які потрібно розв’язувати… І є способи все вирішити так, як це роблять цивілізовані країни, - за столом переговорів, не вторгаючись у сусідню державу", - сказав Тейлор.

Також читайте: Бербок: Припинення подання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака

За його словами, Путін, використовуючи військову силу, намагається залякати президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. "Але президент Зеленський, президент Байден не злякалися. Вони твердо дотримуються принципів стосовно того, що українці самі вирішують свою долю, самі вирішують, з ким їм об’єднуватися, як гарантувати свою безпеку, з ким торгувати і яких лідерів мати", - додав він.

Автор: 

росія (66431) Тейлор Вільям (122)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Якщо б не підтримували, то не було би війни у Чечні, Грузії, Карабаху, Молдові, Сирії, в Україні…
показати весь коментар
07.02.2022 19:38 Відповісти
+27
А ***** интересуется их мнением?
показати весь коментар
07.02.2022 19:35 Відповісти
+27
Помним ваши футболки, кацы, с искандервми
показати весь коментар
07.02.2022 19:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ***** интересуется их мнением?
показати весь коментар
07.02.2022 19:35 Відповісти
Ніт. Баби істчо наражают.
показати весь коментар
07.02.2022 20:07 Відповісти
этот тефлон, видимо, не смотрит передачи рашистских говносми и не видит опросы среди свинособак, где обещают "спалить Киев цирконами", чтобы "биндеровцы не захватили бескрайние богатства московушки"!
как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
показати весь коментар
07.02.2022 20:16 Відповісти
В данном случае, не имеет значения, что думают кацапы.
Это тоталитарное государство управляемое кучкой олигархов во главе с ******.
Что эти олигархи скажут, то и будет.
Рядовых кацапов будут спрашивать только о размерах их одежды, обуви, уровне зрения, умениях управлять различными транспортными средствами и тд.
Поэтому: как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
показати весь коментар
07.02.2022 20:22 Відповісти
Як раз і ні. Все що робить *****, того хочуть кацапи.
показати весь коментар
07.02.2022 20:44 Відповісти
Правило психології - якщо людина загрожує вбивством, то вона точно його не замишляє. До вбивства готуються таємно. Почитай хроніки в США, був непримітний спокійний хлопець, потім прийшов і перестріляв однокласників, одногрупників....
показати весь коментар
08.02.2022 08:06 Відповісти
хто ці мразі та не підтримують? та готові кипяточком пісяти! мол вайна санкції нам ні па чьом! самі живьом в дєрмє і другім жить по нормальному не дадім! дайош ядєрний пєпєл.проти лише одиниці, причому реальні одиниці!
показати весь коментар
07.02.2022 19:36 Відповісти
Помним ваши футболки, кацы, с искандервми
показати весь коментар
07.02.2022 19:37 Відповісти
И кто фотался в єтих футболках - всякая тусовочная шваль , которая "страшно далека от народа". То , что война с Украиной будет мега-непопулярной в народе , очевидно .
показати весь коментар
07.02.2022 20:02 Відповісти
Рядом не было нормальных, чтобы подзатыльник выписать, бо их нет.
показати весь коментар
07.02.2022 20:16 Відповісти
Очевидно каким образом? В 2014-2016 русня тысячами ехала "мочить укропов", под восторженный визг т.н. гражданского населения страны-помойки. Это стадо оскотинело настолько, шо снова поскачут убивать кого угодно по щелчку пальца их фюрерка.
показати весь коментар
07.02.2022 20:38 Відповісти
По щелчку телевизора и с уст сруля пидетерского . с картинкой теракта который сами и устроют. Жизнь этих кацапских ипеней состоит из кровавых провокаций.это болото пропитано кровью .
показати весь коментар
07.02.2022 21:06 Відповісти
А над смишной шюткой про "тяжелее воздуха" боты в зале хохотали, да?
показати весь коментар
07.02.2022 20:46 Відповісти
А я помню Харьковский Горсовет в футболках "Беркут" или' Я 🤘 Беркут".
показати весь коментар
07.02.2022 20:56 Відповісти
Якщо б не підтримували, то не було би війни у Чечні, Грузії, Карабаху, Молдові, Сирії, в Україні…
показати весь коментар
07.02.2022 19:38 Відповісти
Путина поддерживают, а Путин это война. Да и вообще, кто и когда их спрашивает. Вот Лукашенко не поддержали и что? Правит себе ,как нив чем не бывало… страну за признание Путину сдал и что?
показати весь коментар
07.02.2022 20:10 Відповісти
Как же не поддержать если пару жилых домов взлетит на воздух "Ичкерия"а мальчик прибитый к доске обьявлений.
показати весь коментар
07.02.2022 21:11 Відповісти
так,у їхніх лапатних смердючіх дупах дуже ********* духовниє скрєпи вєлічія...
показати весь коментар
07.02.2022 22:21 Відповісти
Не долго ждать, кто чего стоит.
показати весь коментар
07.02.2022 19:40 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 19:41 Відповісти
А хто цих чмошників на кадирівській швабрі запитуватиме?
показати весь коментар
07.02.2022 19:41 Відповісти
Рабів не питають.
показати весь коментар
07.02.2022 19:42 Відповісти
І до раю не пускають!!!
показати весь коментар
07.02.2022 21:44 Відповісти
Росіяни підтримують "вялічіє",а в їх розумінні воно досягається тільки через війну,і ніяк інакше!!! Хотя ли русские войны?! Спросите вы у тишины. И вам ответит тишина:где русские - всегда война!!!
показати весь коментар
07.02.2022 19:45 Відповісти
Мертвий москаль - 100% не воюватиме . Доведено 🇺🇦😎👍
показати весь коментар
07.02.2022 19:46 Відповісти
воевать, понятно, кацапы не хотят, точнее не хотят умирать.. а вот пользоваться чужим, награбленным-отжатым, готовы 99% "миролюбивых" москалив, за редким исключением..
показати весь коментар
07.02.2022 19:48 Відповісти
это не правда... я редко читаю русские посты на ютуб и русских и украинских в основном сайт ресурсах. а если сайты российские то я частично читаю посты... там готовы УКРАИНУ рашенфашистское население сожрать и уничтожить с потрохами как говорится.... так что про мир там и близко нет ничего похожего про любовь и дружбу к нам ...а наоборот...(( ну отдельные личности.... всё те же наверное 5% нормальных которые против... остальные против и за захват...((
показати весь коментар
07.02.2022 19:48 Відповісти
все вони хочуть https://www.youtube.com/watch?v=eT76uLAd0nA&ab_channel=STERNENKO Росіян запитали про наступ на Україну, і вони підтримали. Хочуть нас "звільняти" від нас же
показати весь коментар
07.02.2022 19:48 Відповісти
Расеяне не поддерживают гробы в рашку из Украины.
показати весь коментар
07.02.2022 19:48 Відповісти
но если каждому кацапу выдадут по бутылке водки, то и гробы не помеха......
показати весь коментар
07.02.2022 20:51 Відповісти
Росіяни "не підтримують війну" не тому що не бажають воювать а тому що БОЯТЬСЯ ВОЮВАТЬ!!! Бо одна справа - іти воювать на танках та БТР коли навпроти тебе люди без касок і бронежилетів та без важкого озброєння і зовсім інша - коли тобі протистоять люди з тисячами ПТУР і ПЗРК в руках та ще й з масою автоматичних гранатометів що "нафарширують" осколками кожний квадратний метр поля бою!
показати весь коментар
07.02.2022 19:49 Відповісти
Россія - це порноактриса, а россіяни - це порноактори.
показати весь коментар
07.02.2022 19:53 Відповісти
Кацапская свинота не против войны, они против поражения в войне. Просто кацапня чует, что не сдюжит полномасштабную войну с Украиной, вот и сдают назад. Если бы Украину удалось сделать слабой страной со сломленным населением, то кацапские концлагеря уже переваривали бы украинцев под озабоченности ООН.
показати весь коментар
07.02.2022 19:54 Відповісти
https://prm.ua/zakhid-ne-khoche-konfliktu-z-rf-volker/ Захід не хоче конфлікту з РФ і намагається знайти компроміс з Російською Федерацією та уникнути конфлікту .

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Прямому" розповів експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
"По-перше, з боку Росії. Він на сто відсотків контролює медіа-середовище в Росії. Тому росіянам дуже важко отримати достатньо альтернативних поглядів. Цей історичний наратив постійно проектується для західних лідерів. Це цікаво. Я думаю, він правильно оцінює бажання Заходу знайти компроміс. Вони хочуть бути розсудливими. Вони не хочуть конфлікту, вони не хочуть конфронтації з Росією. І тому, розуміючи, що це менталітет західних лідерів, він може озвучити ці радикальні погляди, а потім вимагати, щоб люди йшли йому назустріч. І тому він продовжує таким чином маніпулювати", - розповів він.

https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q Детальніше дивіться на відео з 19:30
показати весь коментар
07.02.2022 19:57 Відповісти
https://prm.ua/popry-te-shcho-putin-ne-ukhvalyv-rishennia-pro-masshtabne-vtorhnennia-rosii-v-ukrainu-vin-namahatymetsia-pidirvaty-sytuatsiiu-inshymy-sposobamy-volker/ Попри те, що Путін не ухвалив рішення про масштабне вторгнення Росії в Україну, він намагатиметься підірвати ситуацію іншими способами - Волкер
показати весь коментар
07.02.2022 19:59 Відповісти
Тейлор бреше.
показати весь коментар
07.02.2022 19:59 Відповісти
Не вір курві , зраднику і москалю - казали бандерівці .
показати весь коментар
07.02.2022 20:00 Відповісти
кацапи хочуть "жрать"
показати весь коментар
07.02.2022 20:03 Відповісти
Яке дружелюбие ?! Подивіться різні чати і стріми з козломордими - нас називають хахлами, так так щиро, просто питають "ви хахол", навіть не задумуючись що можна сказати " украинец". А почитайте іхні висери в коментах недавньоі заяви генерала івашова, для них дивно і не зрозуміло що Украіна незалежна держава, вони сходятб з розуму що Украіна не росія і не ссср. Такі от імперські гниди від бомжа до олігарха, а воювати вони просто бояться, бо якщо почнеться то псковскоі і бурятскоі дивізій не вистачить, будуть загрібати всіх
показати весь коментар
07.02.2022 20:23 Відповісти
Вони би підтримували якщо би Україна була одна, а так тут США, Великобританія, Турція, Польша, та багато інших, плюс санкції. Того і не підтримують, бо можна получити люлів і зостатися без грошей, яких в простих росіян і так обмаль.
показати весь коментар
07.02.2022 20:15 Відповісти
От кто Тейлора ...тянет за язык??? Кто это там вцепился?..???
показати весь коментар
07.02.2022 20:16 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 20:23 Відповісти
Поганим кацапам - погані гроби, хорошим кацапам - хороші гроби.
показати весь коментар
07.02.2022 20:26 Відповісти
Они довы...пендриваются , шо будет без гробов.
показати весь коментар
07.02.2022 21:15 Відповісти
Ще й як підтримують! Не майте ілюзій.
показати весь коментар
07.02.2022 20:35 Відповісти
Які долбойоби живуть у світі !!!
показати весь коментар
07.02.2022 20:44 Відповісти
Как они задрали, никто и не планирует никакое вторжение.
показати весь коментар
07.02.2022 20:48 Відповісти
Это тебе ********* рассказала?
показати весь коментар
07.02.2022 20:52 Відповісти
Башкой подумай, в этом нет никакого смысла, максимум будет принуждение к миру в случае наступления ВСУ.
показати весь коментар
07.02.2022 20:54 Відповісти
наступления куда,кацапа?на свою миром признанную территорию?так намедни наркомачка из мида кричала "у себя дома где хотим,там и размещаемся"
у тебя голова не кружится от раздвоения?
показати весь коментар
07.02.2022 21:00 Відповісти
Ваня, ты же в курсе, что водки тут нет?
показати весь коментар
07.02.2022 21:01 Відповісти
русский, ты просто повторяешь вашу говнопропаганду из любви к своему фюрерку, или за пару срублишек стараешься?
показати весь коментар
07.02.2022 21:04 Відповісти
З яких це пір звичайний кацап став людиною? Не було воно людиною і ніколи не буде.
показати весь коментар
07.02.2022 20:50 Відповісти
***
Не то по приказу, не то от "души"
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!?
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»

- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты?
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.

- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!
Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!

Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!
Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут «братва» и шпана
нЕлюди а не лЮди!

«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!

«Орлуша».
показати весь коментар
07.02.2022 20:55 Відповісти
Згадалось, як один мАсковський хохол, десь років 15 тому, мене запитав: «А зачем вам-хахлам Крим? Что ви с ним делать будете?» Я йому нагадала, що він - українець, народився в Україні і у нього в Україні живе мама та брат, а його діти теж українці. На що отримала відповідь, що він не українець, а мАсквіч. О
показати весь коментар
07.02.2022 23:27 Відповісти
Да неужели? Это не в 2014 году россияне 70% были за ввод российский воиск в Украину?
показати весь коментар
07.02.2022 20:56 Відповісти
На Скотоматушке??? Не смешите мой NLAW. Все помнят, как украинец с Красноярского Края фоткался на фоне нашей сожжённой бмп и обгорелых трупов? Забыл падлы фамилию… Что тогда говорить про коренных козлоскотов..?
показати весь коментар
07.02.2022 20:57 Відповісти
просто балланс между желающими ваивать и "бабы еще нарожают" должен быть на как можно более низком уровне.и тогда все получится.
показати весь коментар
07.02.2022 20:57 Відповісти
Їм однієї України мало. Кожний рік побєдобєсіє ",можем павторить"
показати весь коментар
07.02.2022 21:01 Відповісти
95% россиян думают точно так же как и их йухло. знаю по своим российским родственникам
показати весь коментар
07.02.2022 21:02 Відповісти
Поелику повинны смерти!…(с) Иван Васильевич.
показати весь коментар
07.02.2022 21:08 Відповісти
Если быть точным, то в России 90% за то, чтобы нас намотать на гусеницы танков, еще 10% на нас абсолютно срать. Так что никаких иллюзий на этот счет строить не надо. Хотя понятно для кого и для чего такие заявления делаются.
показати весь коментар
07.02.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 21:28 Відповісти
ГГГ...Но Президент Зеленский..... не испугались. Источник:
Та он рекорд Украины, а то и мировой по памперсам поставил.
показати весь коментар
07.02.2022 22:28 Відповісти
Типа это стадо безмолвных холопов кто то спрашивает. Как и жителей бсср
показати весь коментар
07.02.2022 22:30 Відповісти
Ще й як хочуть!

«Мочіть хахлоф» - це для них наче національний вид спорту. Вони хочуть, щоб нас взагалі не існувало, тому бажаючих воювати на нашій землі серед них дуже багато.
показати весь коментар
07.02.2022 23:19 Відповісти
Хотят ли русские войны? - Хотят.
показати весь коментар
08.02.2022 00:28 Відповісти
Если посмотреть со стороны издалека и отстранённо, то отчётливо видно, как нация раскололась на наших и ваших. Работает первобытный инстинкт выживания, в случае если "наших бьют", то надо кидаться в драку всей командой, для своей безопасности.
показати весь коментар
08.02.2022 06:09 Відповісти
бред. посмотрите вата-ТВ, почитайте вата-СМИ, посмотрите в конце-то концов самых популярных блохеров паРашы. по моим прикидкам процентов 70 взрослого населения паРашы настроено "наконец поставить на место этих укрофашистов и биндеровцев и освободить брацкий украинский народ".
показати весь коментар
08.02.2022 08:33 Відповісти
 
 