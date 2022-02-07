Россияне не поддерживают войну, - Тейлор

Последующая российская агрессия против Украины может привести к дестабилизации ситуации в самой России, поскольку ее граждане не поддерживают военные действия.

Так считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. Об этом он заявил во время онлайн-мероприятия "Противостояние российской агрессии: голоса украинских женщин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть признаки того, что российский народ, граждане России не поддерживают агрессию, не поддерживают вторжение. В России может произойти дестабилизация, вызванная этой непопулярной войной против Украины", – сказал он.

По его убеждению, большинство россиян имеют хорошее, позитивное представление об Украине.

Тейлор выразил надежду, что Путин, взвесив все обстоятельства, выберет дипломатический путь.

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"Мы все предложили ему переговоры. Если есть проблемы, которые он хочет решить, мы готовы их решать. У нас тоже есть проблемы, которые нужно решать… И есть способы все решить, как это делают цивилизованные страны, - за столом переговоров, не вторгаясь в соседнее государство", - сказал Тейлор.

По его словам, Путин, используя военную силу, пытается запугать Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена. "Но Президент Зеленский, Президент Байден не испугались. Они твердо придерживаются принципов того, что украинцы сами решают свою судьбу, сами решают, с кем им объединяться, как гарантировать свою безопасность, с кем торговать и каких лидеров иметь", - добавил он.

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