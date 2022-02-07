Россияне не поддерживают войну, - Тейлор
Последующая российская агрессия против Украины может привести к дестабилизации ситуации в самой России, поскольку ее граждане не поддерживают военные действия.
Так считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. Об этом он заявил во время онлайн-мероприятия "Противостояние российской агрессии: голоса украинских женщин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Есть признаки того, что российский народ, граждане России не поддерживают агрессию, не поддерживают вторжение. В России может произойти дестабилизация, вызванная этой непопулярной войной против Украины", – сказал он.
По его убеждению, большинство россиян имеют хорошее, позитивное представление об Украине.
Тейлор выразил надежду, что Путин, взвесив все обстоятельства, выберет дипломатический путь.
"Мы все предложили ему переговоры. Если есть проблемы, которые он хочет решить, мы готовы их решать. У нас тоже есть проблемы, которые нужно решать… И есть способы все решить, как это делают цивилизованные страны, - за столом переговоров, не вторгаясь в соседнее государство", - сказал Тейлор.
По его словам, Путин, используя военную силу, пытается запугать Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена. "Но Президент Зеленский, Президент Байден не испугались. Они твердо придерживаются принципов того, что украинцы сами решают свою судьбу, сами решают, с кем им объединяться, как гарантировать свою безопасность, с кем торговать и каких лидеров иметь", - добавил он.
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как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
Это тоталитарное государство управляемое кучкой олигархов во главе с ******.
Что эти олигархи скажут, то и будет.
Рядовых кацапов будут спрашивать только о размерах их одежды, обуви, уровне зрения, умениях управлять различными транспортными средствами и тд.
Поэтому: как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Прямому" розповів експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
"По-перше, з боку Росії. Він на сто відсотків контролює медіа-середовище в Росії. Тому росіянам дуже важко отримати достатньо альтернативних поглядів. Цей історичний наратив постійно проектується для західних лідерів. Це цікаво. Я думаю, він правильно оцінює бажання Заходу знайти компроміс. Вони хочуть бути розсудливими. Вони не хочуть конфлікту, вони не хочуть конфронтації з Росією. І тому, розуміючи, що це менталітет західних лідерів, він може озвучити ці радикальні погляди, а потім вимагати, щоб люди йшли йому назустріч. І тому він продовжує таким чином маніпулювати", - розповів він.
https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q Детальніше дивіться на відео з 19:30
у тебя голова не кружится от раздвоения?
Не то по приказу, не то от "души"
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!?
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»
- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты?
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.
- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!
Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!
Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!
Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут «братва» и шпана
нЕлюди а не лЮди!
«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!
«Орлуша».
Та он рекорд Украины, а то и мировой по памперсам поставил.
«Мочіть хахлоф» - це для них наче національний вид спорту. Вони хочуть, щоб нас взагалі не існувало, тому бажаючих воювати на нашій землі серед них дуже багато.