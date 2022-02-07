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Новости Война
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Россияне не поддерживают войну, - Тейлор

Россияне не поддерживают войну, - Тейлор

Последующая российская агрессия против Украины может привести к дестабилизации ситуации в самой России, поскольку ее граждане не поддерживают военные действия.

Так считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. Об этом он заявил во время онлайн-мероприятия "Противостояние российской агрессии: голоса украинских женщин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть признаки того, что российский народ, граждане России не поддерживают агрессию, не поддерживают вторжение. В России может произойти дестабилизация, вызванная этой непопулярной войной против Украины", – сказал он.

По его убеждению, большинство россиян имеют хорошее, позитивное представление об Украине.

Тейлор выразил надежду, что Путин, взвесив все обстоятельства, выберет дипломатический путь.

Читайте также: США стоит продолжать предоставлять Украине летальное оружие, - экс-посол Тейлор

"Мы все предложили ему переговоры. Если есть проблемы, которые он хочет решить, мы готовы их решать. У нас тоже есть проблемы, которые нужно решать… И есть способы все решить, как это делают цивилизованные страны, - за столом переговоров, не вторгаясь в соседнее государство", - сказал Тейлор.

По его словам, Путин, используя военную силу, пытается запугать Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена. "Но Президент Зеленский, Президент Байден не испугались. Они твердо придерживаются принципов того, что украинцы сами решают свою судьбу, сами решают, с кем им объединяться, как гарантировать свою безопасность, с кем торговать и каких лидеров иметь", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США определились с кандидатурой на должность посла в Украине, - Тейлор

Автор: 

россия (96420) Тейлор Уильям (169)


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Топ комментарии
+33
Якщо б не підтримували, то не було би війни у Чечні, Грузії, Карабаху, Молдові, Сирії, в Україні…
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07.02.2022 19:38 Ответить
+27
А ***** интересуется их мнением?
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07.02.2022 19:35 Ответить
+27
Помним ваши футболки, кацы, с искандервми
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07.02.2022 19:37 Ответить
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А ***** интересуется их мнением?
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07.02.2022 19:35 Ответить
Ніт. Баби істчо наражают.
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07.02.2022 20:07 Ответить
этот тефлон, видимо, не смотрит передачи рашистских говносми и не видит опросы среди свинособак, где обещают "спалить Киев цирконами", чтобы "биндеровцы не захватили бескрайние богатства московушки"!
как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
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07.02.2022 20:16 Ответить
В данном случае, не имеет значения, что думают кацапы.
Это тоталитарное государство управляемое кучкой олигархов во главе с ******.
Что эти олигархи скажут, то и будет.
Рядовых кацапов будут спрашивать только о размерах их одежды, обуви, уровне зрения, умениях управлять различными транспортными средствами и тд.
Поэтому: как говорят американцы: "если вас угрожают убить - поверьте им"
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07.02.2022 20:22 Ответить
Як раз і ні. Все що робить *****, того хочуть кацапи.
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07.02.2022 20:44 Ответить
Правило психології - якщо людина загрожує вбивством, то вона точно його не замишляє. До вбивства готуються таємно. Почитай хроніки в США, був непримітний спокійний хлопець, потім прийшов і перестріляв однокласників, одногрупників....
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08.02.2022 08:06 Ответить
хто ці мразі та не підтримують? та готові кипяточком пісяти! мол вайна санкції нам ні па чьом! самі живьом в дєрмє і другім жить по нормальному не дадім! дайош ядєрний пєпєл.проти лише одиниці, причому реальні одиниці!
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07.02.2022 19:36 Ответить
Помним ваши футболки, кацы, с искандервми
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07.02.2022 19:37 Ответить
И кто фотался в єтих футболках - всякая тусовочная шваль , которая "страшно далека от народа". То , что война с Украиной будет мега-непопулярной в народе , очевидно .
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07.02.2022 20:02 Ответить
Рядом не было нормальных, чтобы подзатыльник выписать, бо их нет.
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07.02.2022 20:16 Ответить
Очевидно каким образом? В 2014-2016 русня тысячами ехала "мочить укропов", под восторженный визг т.н. гражданского населения страны-помойки. Это стадо оскотинело настолько, шо снова поскачут убивать кого угодно по щелчку пальца их фюрерка.
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07.02.2022 20:38 Ответить
По щелчку телевизора и с уст сруля пидетерского . с картинкой теракта который сами и устроют. Жизнь этих кацапских ипеней состоит из кровавых провокаций.это болото пропитано кровью .
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07.02.2022 21:06 Ответить
А над смишной шюткой про "тяжелее воздуха" боты в зале хохотали, да?
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07.02.2022 20:46 Ответить
А я помню Харьковский Горсовет в футболках "Беркут" или' Я 🤘 Беркут".
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07.02.2022 20:56 Ответить
Якщо б не підтримували, то не було би війни у Чечні, Грузії, Карабаху, Молдові, Сирії, в Україні…
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07.02.2022 19:38 Ответить
Путина поддерживают, а Путин это война. Да и вообще, кто и когда их спрашивает. Вот Лукашенко не поддержали и что? Правит себе ,как нив чем не бывало… страну за признание Путину сдал и что?
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07.02.2022 20:10 Ответить
Как же не поддержать если пару жилых домов взлетит на воздух "Ичкерия"а мальчик прибитый к доске обьявлений.
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07.02.2022 21:11 Ответить
так,у їхніх лапатних смердючіх дупах дуже ********* духовниє скрєпи вєлічія...
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07.02.2022 22:21 Ответить
Не долго ждать, кто чего стоит.
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07.02.2022 19:40 Ответить
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07.02.2022 19:41 Ответить
А хто цих чмошників на кадирівській швабрі запитуватиме?
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07.02.2022 19:41 Ответить
Рабів не питають.
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07.02.2022 19:42 Ответить
І до раю не пускають!!!
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07.02.2022 21:44 Ответить
Росіяни підтримують "вялічіє",а в їх розумінні воно досягається тільки через війну,і ніяк інакше!!! Хотя ли русские войны?! Спросите вы у тишины. И вам ответит тишина:где русские - всегда война!!!
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07.02.2022 19:45 Ответить
Мертвий москаль - 100% не воюватиме . Доведено 🇺🇦😎👍
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07.02.2022 19:46 Ответить
воевать, понятно, кацапы не хотят, точнее не хотят умирать.. а вот пользоваться чужим, награбленным-отжатым, готовы 99% "миролюбивых" москалив, за редким исключением..
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07.02.2022 19:48 Ответить
это не правда... я редко читаю русские посты на ютуб и русских и украинских в основном сайт ресурсах. а если сайты российские то я частично читаю посты... там готовы УКРАИНУ рашенфашистское население сожрать и уничтожить с потрохами как говорится.... так что про мир там и близко нет ничего похожего про любовь и дружбу к нам ...а наоборот...(( ну отдельные личности.... всё те же наверное 5% нормальных которые против... остальные против и за захват...((
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07.02.2022 19:48 Ответить
все вони хочуть https://www.youtube.com/watch?v=eT76uLAd0nA&ab_channel=STERNENKO Росіян запитали про наступ на Україну, і вони підтримали. Хочуть нас "звільняти" від нас же
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07.02.2022 19:48 Ответить
Расеяне не поддерживают гробы в рашку из Украины.
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07.02.2022 19:48 Ответить
но если каждому кацапу выдадут по бутылке водки, то и гробы не помеха......
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07.02.2022 20:51 Ответить
Росіяни "не підтримують війну" не тому що не бажають воювать а тому що БОЯТЬСЯ ВОЮВАТЬ!!! Бо одна справа - іти воювать на танках та БТР коли навпроти тебе люди без касок і бронежилетів та без важкого озброєння і зовсім інша - коли тобі протистоять люди з тисячами ПТУР і ПЗРК в руках та ще й з масою автоматичних гранатометів що "нафарширують" осколками кожний квадратний метр поля бою!
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07.02.2022 19:49 Ответить
Россія - це порноактриса, а россіяни - це порноактори.
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07.02.2022 19:53 Ответить
Кацапская свинота не против войны, они против поражения в войне. Просто кацапня чует, что не сдюжит полномасштабную войну с Украиной, вот и сдают назад. Если бы Украину удалось сделать слабой страной со сломленным населением, то кацапские концлагеря уже переваривали бы украинцев под озабоченности ООН.
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07.02.2022 19:54 Ответить
https://prm.ua/zakhid-ne-khoche-konfliktu-z-rf-volker/ Захід не хоче конфлікту з РФ і намагається знайти компроміс з Російською Федерацією та уникнути конфлікту .

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Прямому" розповів експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
"По-перше, з боку Росії. Він на сто відсотків контролює медіа-середовище в Росії. Тому росіянам дуже важко отримати достатньо альтернативних поглядів. Цей історичний наратив постійно проектується для західних лідерів. Це цікаво. Я думаю, він правильно оцінює бажання Заходу знайти компроміс. Вони хочуть бути розсудливими. Вони не хочуть конфлікту, вони не хочуть конфронтації з Росією. І тому, розуміючи, що це менталітет західних лідерів, він може озвучити ці радикальні погляди, а потім вимагати, щоб люди йшли йому назустріч. І тому він продовжує таким чином маніпулювати", - розповів він.

https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q Детальніше дивіться на відео з 19:30
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07.02.2022 19:57 Ответить
https://prm.ua/popry-te-shcho-putin-ne-ukhvalyv-rishennia-pro-masshtabne-vtorhnennia-rosii-v-ukrainu-vin-namahatymetsia-pidirvaty-sytuatsiiu-inshymy-sposobamy-volker/ Попри те, що Путін не ухвалив рішення про масштабне вторгнення Росії в Україну, він намагатиметься підірвати ситуацію іншими способами - Волкер
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07.02.2022 19:59 Ответить
Тейлор бреше.
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07.02.2022 19:59 Ответить
Не вір курві , зраднику і москалю - казали бандерівці .
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07.02.2022 20:00 Ответить
кацапи хочуть "жрать"
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07.02.2022 20:03 Ответить
Яке дружелюбие ?! Подивіться різні чати і стріми з козломордими - нас називають хахлами, так так щиро, просто питають "ви хахол", навіть не задумуючись що можна сказати " украинец". А почитайте іхні висери в коментах недавньоі заяви генерала івашова, для них дивно і не зрозуміло що Украіна незалежна держава, вони сходятб з розуму що Украіна не росія і не ссср. Такі от імперські гниди від бомжа до олігарха, а воювати вони просто бояться, бо якщо почнеться то псковскоі і бурятскоі дивізій не вистачить, будуть загрібати всіх
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07.02.2022 20:23 Ответить
Вони би підтримували якщо би Україна була одна, а так тут США, Великобританія, Турція, Польша, та багато інших, плюс санкції. Того і не підтримують, бо можна получити люлів і зостатися без грошей, яких в простих росіян і так обмаль.
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07.02.2022 20:15 Ответить
От кто Тейлора ...тянет за язык??? Кто это там вцепился?..???
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07.02.2022 20:16 Ответить
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07.02.2022 20:23 Ответить
Поганим кацапам - погані гроби, хорошим кацапам - хороші гроби.
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07.02.2022 20:26 Ответить
Они довы...пендриваются , шо будет без гробов.
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07.02.2022 21:15 Ответить
Ще й як підтримують! Не майте ілюзій.
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07.02.2022 20:35 Ответить
Які долбойоби живуть у світі !!!
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07.02.2022 20:44 Ответить
Как они задрали, никто и не планирует никакое вторжение.
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07.02.2022 20:48 Ответить
Это тебе ********* рассказала?
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07.02.2022 20:52 Ответить
Башкой подумай, в этом нет никакого смысла, максимум будет принуждение к миру в случае наступления ВСУ.
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07.02.2022 20:54 Ответить
наступления куда,кацапа?на свою миром признанную территорию?так намедни наркомачка из мида кричала "у себя дома где хотим,там и размещаемся"
у тебя голова не кружится от раздвоения?
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07.02.2022 21:00 Ответить
Ваня, ты же в курсе, что водки тут нет?
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07.02.2022 21:01 Ответить
русский, ты просто повторяешь вашу говнопропаганду из любви к своему фюрерку, или за пару срублишек стараешься?
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07.02.2022 21:04 Ответить
З яких це пір звичайний кацап став людиною? Не було воно людиною і ніколи не буде.
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07.02.2022 20:50 Ответить
***
Не то по приказу, не то от "души"
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!?
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»

- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты?
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.

- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!
Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!

Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!
Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут «братва» и шпана
нЕлюди а не лЮди!

«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!

«Орлуша».
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07.02.2022 20:55 Ответить
Згадалось, як один мАсковський хохол, десь років 15 тому, мене запитав: «А зачем вам-хахлам Крим? Что ви с ним делать будете?» Я йому нагадала, що він - українець, народився в Україні і у нього в Україні живе мама та брат, а його діти теж українці. На що отримала відповідь, що він не українець, а мАсквіч. О
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07.02.2022 23:27 Ответить
Да неужели? Это не в 2014 году россияне 70% были за ввод российский воиск в Украину?
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07.02.2022 20:56 Ответить
На Скотоматушке??? Не смешите мой NLAW. Все помнят, как украинец с Красноярского Края фоткался на фоне нашей сожжённой бмп и обгорелых трупов? Забыл падлы фамилию… Что тогда говорить про коренных козлоскотов..?
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07.02.2022 20:57 Ответить
просто балланс между желающими ваивать и "бабы еще нарожают" должен быть на как можно более низком уровне.и тогда все получится.
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07.02.2022 20:57 Ответить
Їм однієї України мало. Кожний рік побєдобєсіє ",можем павторить"
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07.02.2022 21:01 Ответить
95% россиян думают точно так же как и их йухло. знаю по своим российским родственникам
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07.02.2022 21:02 Ответить
Поелику повинны смерти!…(с) Иван Васильевич.
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07.02.2022 21:08 Ответить
Если быть точным, то в России 90% за то, чтобы нас намотать на гусеницы танков, еще 10% на нас абсолютно срать. Так что никаких иллюзий на этот счет строить не надо. Хотя понятно для кого и для чего такие заявления делаются.
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07.02.2022 21:37 Ответить
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07.02.2022 21:28 Ответить
ГГГ...Но Президент Зеленский..... не испугались. Источник:
Та он рекорд Украины, а то и мировой по памперсам поставил.
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07.02.2022 22:28 Ответить
Типа это стадо безмолвных холопов кто то спрашивает. Как и жителей бсср
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07.02.2022 22:30 Ответить
Ще й як хочуть!

«Мочіть хахлоф» - це для них наче національний вид спорту. Вони хочуть, щоб нас взагалі не існувало, тому бажаючих воювати на нашій землі серед них дуже багато.
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07.02.2022 23:19 Ответить
Хотят ли русские войны? - Хотят.
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08.02.2022 00:28 Ответить
Если посмотреть со стороны издалека и отстранённо, то отчётливо видно, как нация раскололась на наших и ваших. Работает первобытный инстинкт выживания, в случае если "наших бьют", то надо кидаться в драку всей командой, для своей безопасности.
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08.02.2022 06:09 Ответить
бред. посмотрите вата-ТВ, почитайте вата-СМИ, посмотрите в конце-то концов самых популярных блохеров паРашы. по моим прикидкам процентов 70 взрослого населения паРашы настроено "наконец поставить на место этих укрофашистов и биндеровцев и освободить брацкий украинский народ".
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08.02.2022 08:33 Ответить
 
 