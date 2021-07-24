США стоит продолжать предоставлять Украине летальное оружие, - экс-посол Тейлор

США следует продолжить поддержку обороноспособности Украины, в том числе путем предоставления современного вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил бывший посол США в Украине, вице-президент Института мира США по вопросам стратегической стабильности и безопасности Уильям Тейлор во время обсуждения, организованного Украинским свободным университетом.

"Администрация Трампа действительно предоставляла летальную помощь, в частности противотанковые ракеты. Администрация Обамы этого не сделала, поэтому отметим за это Трампа. Надеюсь, администрация Байдена продолжит это и предоставит Джавелины и другое оружие и системы, в которых нуждается украинская армия", - сказал Тейлор.

Он добавил, что США помогают Украине не только в области безопасности, но и в политической, экономической и дипломатической сферах.

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