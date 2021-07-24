США стоит продолжать предоставлять Украине летальное оружие, - экс-посол Тейлор
США следует продолжить поддержку обороноспособности Украины, в том числе путем предоставления современного вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил бывший посол США в Украине, вице-президент Института мира США по вопросам стратегической стабильности и безопасности Уильям Тейлор во время обсуждения, организованного Украинским свободным университетом.
"Администрация Трампа действительно предоставляла летальную помощь, в частности противотанковые ракеты. Администрация Обамы этого не сделала, поэтому отметим за это Трампа. Надеюсь, администрация Байдена продолжит это и предоставит Джавелины и другое оружие и системы, в которых нуждается украинская армия", - сказал Тейлор.
Он добавил, что США помогают Украине не только в области безопасности, но и в политической, экономической и дипломатической сферах.
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Вас на "Лахту" в ПТУ набирають? Чи прямо під "наливайкою"?
Ну а тепер зітри свій первинний коментар: "Афганистан тоже не изготовляет никакого вооружения и очень коррумпирован, главный производитель героина в мире, большая часть населения живёт в средневековье, да и ещё ко всему этому не отказывался от ядерного оружия и при этом получил за 2 десятилетия военной помощи на ДЕСЯТКИ ЛЯРДОВ долларов. И в итоге, можно ли его сегодня назвать союзником Штатов, ну таким, как например Израиль с его ежегодными 3.5 лярдами помощи?..." і напиши, що ти писав у "лапках", а я - "п"яний дурень", що не вміє читать тобою написане... Саме це мені недавно один "суперразмишлітєль" написав!
Бо устарав-єс нам у презуси тоте пометіння сорокате, тоту нечесть захланну, осоругу омразну, най 'го смага втєла!
(звичайно, якщо при цьому знати базову літературну українську )
Я кроме этой ссылки ничего не нашел. Не могли бы Вы поделиться Вашим источником о сданных радаров такого типа при организованном отступлении?
После предательского соглашения по СП-2 они обязаны были дать, как минимум, Статус Особого Союзника.
_Невероятные позорные талпайопы! Просто бросили щуку в воду, наказание такое, что теперь боевые хакеры путлера будут ещё больше таких чмошников гнобить!
Жартую. Хоч в кожному жарті є частка жарту
там все беспокойные за штаты собираются...клубком?
все с чем мы сюда приперлись - с долгом за билеты,
а пахарь в нашей веселой кибитке тока я.....
отработал, отпахал - все напудреные....
а от внуки, на жаль, никогда не будут украинцами...
как то так ...
"По мнению https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA девушек , наиболее частой https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B причиной разрыва отношений, является незнание https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9 парнями простого пунктика: Чтобы найти https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83 принцессу , нужно поцеловать одну https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA лягушку , https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а не переспать со всем болотом".
Саме цим ти і займаєшся - "спиш з усим болотом"
не мог я в том совке, задыхался и не хотел.
всю семью вывез на ровное место, потом сестру еще с семьей забрал...
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Ви там зараз кохфе п'єте зранку? А ми тут... Ми тут. Десь так
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Good Morning!
и две козявки внучики - к тем без английского даже не подходи...
время? - мы отстаем от Украины на 7 часов - у меня 4:51 дня
Спецпосланника "козак" вже теж призначив.
У першому випадку мова йде про $3,3 млрд, у другому - про $255 млн.
Із запитаних $3,3 млрд пріоритетними є: $1 млрд на забезпечення ВПС Афганістану,$1 млрд - на постачання афганських сил паливом, ************ і запасними частинами,$700 млн - на виплати заробітної плати афганським військовослужбовцям.
Байден також просить у Конгресу додатково $364 млн на розвиток і іншу негуманітарну допомогу Афганістану по лінії Держдепартаменту і Агентства США з міжнародного розвитку
І сектантів понесло. Разом з усіма "експертами", "аналітиками", "політологами" ...
А вообще нужно самим финансировать свой оборонный сектор, и поставлять современное вооружение ВСУ....и ни на кого не надеяться! Но при Зе власти все спустили на тормоза...Ольха-М, ОТРК Гром-2 (Сапсан) и так далее...пока войсках ничего такого нет.
ГККБ «Луч» и «Южное» нужно уже сейчас загружать, что было современное ПВО, ОТРК. Пока только бла,бла =результатов ноль. Усиление армии при Зеленых печальное. Саботаж один.
Міністерство оборони у першому півріччі не виконало план щодо закупівлі озброєння на 1,8 млрд грн та на 1,9 млрд не профінансована діяльність Збройних Сил України.
Міноборони не профінансувало видатків на 4,3 млрд грн
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/budget-minoborony.html