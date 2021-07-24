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США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор

США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор

США варто продовжити підтримку обороноздатності України, зокрема шляхом надання сучасного озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ, про це заявив колишній посол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру США з питань стратегічної стабільності та безпеки Вільям Тейлор під час обговорення, організованого Українським вільним університетом.

"Адміністрація Трампа справді надавала летальну допомогу, зокрема протитанкові ракети. Адміністрація Обами цього не зробила, тож відзначимо за це Трампа. Сподіваюся, адміністрація Байдена продовжить це й надасть "Джавеліни" та іншу зброю й системи, яких потребує українське військо", - сказав Тейлор.

Він додав, що США допомагають Україні не лиш в безпековій, але й ув політичній, економічній та дипломатичній сферах.

Дивіться також: Бійці ЗСУ провели навчання із застосуванням американського ПТРК FGM-148 Javelin на Рівненському полігоні. ВIДЕО

Автор: 

оборона (4839) зброя (7545) США (23483) Тейлор Вільям (119) Javelin (180)


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Топ коментарі
+9
І що характерно, діалекти зрозуміти взагалі не проблема...
(звичайно, якщо при цьому знати базову літературну українську )

США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 6494
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25.07.2021 00:12 Відповісти
+7
https://internetua.com/zasudjenogo-v-ssha-za-kiberataku-na-tesla-deportuvali-v-rf Засудженого в США за кібератаку на Tesla депортували в РФ
_Невероятные позорные талпайопы! Просто бросили щуку в воду, наказание такое, что теперь боевые хакеры путлера будут ещё больше таких чмошников гнобить!
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24.07.2021 22:26 Відповісти
+6
Надо же - они соизволят всего лишь продолжить поставки...
После предательского соглашения по СП-2 они обязаны были дать, как минимум, Статус Особого Союзника.
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24.07.2021 22:11 Відповісти
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Не стоит! А обязани!!!
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24.07.2021 22:07 Відповісти
Вам ніхто нічого не обязан, якщо самі не хочете виготовляти ******* зброю.
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24.07.2021 22:15 Відповісти
Друже, все це не безплатно, вони дають фінансову допомогу на оборону нам, і за ці гроші ми купляєм озброєння. А потім, ця "допомога" вертається з відсотками. Ми ж не кашерний Ізраїль куди США вклала сотні лярдів .
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24.07.2021 22:22 Відповісти
Не бреши, якщо це - ДОПОМОГА, то ми її не повертаємо.
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24.07.2021 22:50 Відповісти
Афганистан тоже не изготовляет никакого вооружения и очень коррумпирован, главный производитель героина в мире, большая часть населения живёт в средневековье, да и ещё ко всему этому не отказывался от ядерного оружия и при этом получил за 2 десятилетия военной помощи на ДЕСЯТКИ ЛЯРДОВ долларов. И в итоге, можно ли его сегодня назвать союзником Штатов, ну таким, как например Израиль с его ежегодными 3.5 лярдами помощи?...
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24.07.2021 22:33 Відповісти
Діма! А як у тебе з головою? Ще дим з вух не йде? Ти знаєш - є така наука - "єоргафія", як казала госпожа Простакова у Фон Візіна Вона вивчає Землю, розташування фізичних та політичних об"єктів на її території Політичні об"єкти - це країни Так от, пояснюю тобі, телепню - Афганістан і Пакистан - різні країни Там навіть народи різні живуть! В Пакистані - індуси, що сповідують іслам, а в Афганістані - афганці (в тому числі пуштуни - родичі таджиків) Це Пакистан - ядерна держава! А у Афганістані навіть промисловості, що випускала-б автомати, газові плити чи холодильники, сер"йозної, нема А ти про ядерну зброю торочиш!
Вас на "Лахту" в ПТУ набирають? Чи прямо під "наливайкою"?
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25.07.2021 05:36 Відповісти
Зачем ты всё ЭТО высрал? Не пробовал читать и понимать не отдельные слова и словосочетания, а предложение В ЦЕЛОМ? +Сарказм никто не отменял, но для его понимания мозг нужен, "Лахта" ты из ближайшей "наливайки", объясняльщик-аматор
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25.07.2021 10:27 Відповісти
Я вже не одному ідіоту тут писав - "Не думайте що ви розумніші за оточуючих! Навкруги вас - не тільки дурні!" Синок! Мене вчили (і вчили непогано) читать не тільки окремі слова чи речення, а тексти вцілому, тому я прекрасно проаналізував написане тобою Крім того, неодноразово радив: "Учіть український правопис!" Згідно нього: "сарказм - слово чи фраза що застосовується в насмішливому вигляді - "в переносному сенсі" ТОму ця фраза чи слово розмішщується в "лапках" Де "лапки"? Нема!
Ну а тепер зітри свій первинний коментар: "Афганистан тоже не изготовляет никакого вооружения и очень коррумпирован, главный производитель героина в мире, большая часть населения живёт в средневековье, да и ещё ко всему этому не отказывался от ядерного оружия и при этом получил за 2 десятилетия военной помощи на ДЕСЯТКИ ЛЯРДОВ долларов. И в итоге, можно ли его сегодня назвать союзником Штатов, ну таким, как например Израиль с его ежегодными 3.5 лярдами помощи?..." США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 9495 і напиши, що ти писав у "лапках", а я - "п"яний дурень", що не вміє читать тобою написане... Саме це мені недавно один "суперразмишлітєль" написав!
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25.07.2021 10:47 Відповісти
Цей "Вальд Ще" - смердяча кацапюра. Час вже вираховувати цапорилих
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24.07.2021 22:38 Відповісти
Йой, сигінь-хлопе Іво'! Тобі б не "цапорилих вираховувати" з окяном та ґвером, а крижуватися зара', микати собів чупер та піворити - "аді, люде добрі, вгатіт ми довбню в голову, най буде прах на цалий сьвіт!"
Бо устарав-єс нам у презуси тоте пометіння сорокате, тоту нечесть захланну, осоругу омразну, най 'го смага втєла!
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24.07.2021 22:47 Відповісти
Ото завернув....
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24.07.2021 22:51 Відповісти
Був їв м"єсо?
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24.07.2021 23:09 Відповісти
А чом бих буженицу ніц харчувати-єс?
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24.07.2021 23:23 Відповісти
Обожнюю Ваші філологічні витребеньки!) Майже завше розумію.)
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25.07.2021 00:05 Відповісти
І що характерно, діалекти зрозуміти взагалі не проблема...
(звичайно, якщо при цьому знати базову літературну українську )

США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 6494
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25.07.2021 00:12 Відповісти
Що воно, як БРАТНІЙ НАРІД 100% паніманіє.
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25.07.2021 12:21 Відповісти
Ванько! Ти в дзеркало давно заглядав?
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25.07.2021 05:37 Відповісти
Надеюсь-ключевое слово
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24.07.2021 22:08 Відповісти
Ну и нафіга? Шоб д'ерьмак его фуйлу продал?!
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24.07.2021 22:09 Відповісти
Осспади, ещё один потерпевший от "пети"

США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 1121
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24.07.2021 22:28 Відповісти
Фе! Ци ти горівчєний, слудване, ци мухариці харчував-єс? Отік бо навуньив - гет увесь люхт скабзував, дихтіти ніц чим!
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24.07.2021 22:30 Відповісти
Але ж бо, пан пiдiрваний, як та стара шкапа.
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25.07.2021 04:53 Відповісти
https://zerkalo.az/ssha-reshili-peredat-ukraine-protivoartillerijskie-radary-i-boevye-katera/

Я кроме этой ссылки ничего не нашел. Не могли бы Вы поделиться Вашим источником о сданных радаров такого типа при организованном отступлении?
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24.07.2021 22:37 Відповісти
стоило бы еще джавелины проверить-насколько они летальные
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24.07.2021 22:11 Відповісти
Скажемо так: оця страва тайської кухні - це приблизно якраз те, що трапиться із бурятським "трактористом" після того, як Джавелін влучить у москальський панцер

США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 1084
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25.07.2021 00:40 Відповісти
Надо же - они соизволят всего лишь продолжить поставки...
После предательского соглашения по СП-2 они обязаны были дать, как минимум, Статус Особого Союзника.
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24.07.2021 22:11 Відповісти
Чтобы остановить ********* помощь должна быть на десятки миллиардов $$, 100 джавелинов погоды не сделают. Но крупной помощи не будет хотя бы потому, что ***** абсолютно не намерен продолжать наступление, от слова совсем, и в Штатах это прекрасно понимают.
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24.07.2021 22:13 Відповісти
_Что там в Штатах понимают - насрать! Реальность под их заблуждения не подстраивается. Они постфактум заявили что аннексии Крыма от путлера - не ожидали! Аналитики мамкины...
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24.07.2021 22:31 Відповісти
Как раз подстраивается. Иначе граница оккупации давно пролегала бы по Днепру.
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24.07.2021 22:39 Відповісти
Да? Ну ладно.
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24.07.2021 22:44 Відповісти
Но Вы же не думаете, что Ваши военные успехи остановили *****? Когда ему понадобилось Дебальцево, оно наплевало на Минск-2 и просто взяло его.
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24.07.2021 22:49 Відповісти
А, да? Ну ладно.
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24.07.2021 22:52 Відповісти
Да Вы красноречивый собеседник.
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24.07.2021 22:56 Відповісти
Ну ладно.
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24.07.2021 22:59 Відповісти
, только пиченьки?
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24.07.2021 22:17 Відповісти
незнаю.. може байден як і меркель в газпром зібрався...я вот думаю а не пострілять нам тих сучих дітей шо бомби наши ядерні до расеі вивезли...вся історія украіни состоіть із борьби з московіей і налічіем зрадників серед украінців начиная від хмельницького ...
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24.07.2021 22:21 Відповісти
Ну хоть не этот проклятый Трамп при власти, а наш друг демократ Байден. Ух он этого Путина и Северный поток.... Ну или нет.
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24.07.2021 22:23 Відповісти
Ерничать,рашкотварь, в итоге будешь на пляшке из под горилки
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25.07.2021 06:23 Відповісти
https://internetua.com/zasudjenogo-v-ssha-za-kiberataku-na-tesla-deportuvali-v-rf Засудженого в США за кібератаку на Tesla депортували в РФ
_Невероятные позорные талпайопы! Просто бросили щуку в воду, наказание такое, что теперь боевые хакеры путлера будут ещё больше таких чмошников гнобить!
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24.07.2021 22:26 Відповісти
Для чого? Джавеліни в серванті вже й так пилюкою припали.
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24.07.2021 22:28 Відповісти
Суверена ,потужна Україна потрібна лише громадянам України і українці мають пологатись лише на самих себе !!!!)))
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24.07.2021 22:31 Відповісти
Не "полагатись", а "покладатись", Дмитро
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24.07.2021 22:44 Відповісти
Дякую зе зауваження !! В мої роки наука важко дається !!)))
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24.07.2021 22:47 Відповісти
Для того щоб не стріляти, "Джевеліни" не потрібні,потрібні лише фортеп"яни ,щоб було на чому грати !!!)))
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24.07.2021 22:33 Відповісти
А нормального президента Штати нам можуть подарувати?
Жартую. Хоч в кожному жарті є частка жарту
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24.07.2021 22:40 Відповісти
Не могут, у самих нет, вместо есть лакей путлера.
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24.07.2021 22:50 Відповісти
не думал за переезд в канадию или австралию?
там все беспокойные за штаты собираются...клубком?
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24.07.2021 22:58 Відповісти
Тут проблема. Кацапи туди не їдуть,, бо кацапи, а нормальні намагаються створити нормальні умови там, де живуть. Тут проблема
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24.07.2021 23:08 Відповісти
сказать, шо будет трудно? ето ничего не сказать...
все с чем мы сюда приперлись - с долгом за билеты,
а пахарь в нашей веселой кибитке тока я.....
отработал, отпахал - все напудреные....
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24.07.2021 23:16 Відповісти
Це зрозуміло. Але питання - навіщо? Що, кацапи мають тільки гадити? Користі людству від кацапів ніякої?
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24.07.2021 23:30 Відповісти
Бажаю пану асимілюватись і бути американцем по суті. Ну, якось так. І вдачі
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24.07.2021 23:33 Відповісти
не я не буду американцем никогда,
а от внуки, на жаль, никогда не будут украинцами...
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24.07.2021 23:40 Відповісти
It is normal. You are sіmply emigrant. Багато українців(переважна більшість, нажаль) Вам заздрять. Але я знаю відчуття ностальгії. Воно скреслює всі твої сили і веде тебе ДОДОМУ
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24.07.2021 23:59 Відповісти
ето даже не ностальгия - старею просто и как все старики бурчу...
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25.07.2021 00:03 Відповісти
Хвилюють пана справи України? Що таке Україна? Багато за неї віддали своє життя. Багато Україну ненавидять і хочуть її знищити. Є такі, що вище всього цього. Де я? Мабуть там, де мішок з проукраїнськими дебілами, які не можуть один з одним домовитись
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25.07.2021 00:14 Відповісти
меня не могут не волновать дела в Украине - был, есть и буду украинцем.
как то так ...
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25.07.2021 00:18 Відповісти
А я на початку 90-их відмовився від пропозицій емігрувати в США та Німеччину ,вирішив будувати Європу з Амерікою в Україні !!!На жаль не хрєна не виходить ,але це довготривалий процес !!!))
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25.07.2021 00:31 Відповісти
Пане 3:15, https://youtu.be/kE8kGMfXaFU так склалося , шо у нас е безпринципнi люди. То вони за Юлю останнiй подих вiддають, то за довбодятла. Тепер вони на них екскрементують, бо вiднайшли ще одну "свiточ". Такi й без обмилкiв в гузно ладнi залiзти. Не ведемося, бо е критерii, за якими вони нi тпру, нi но (вйо)...
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25.07.2021 05:09 Відповісти
А ти з іншої точки зору подивися на нього: людина агітує то за одну "потвору", то за іншу - в залежності від ситуації... В одному він "незмінний" - у протистоянні Порошенку... А хто у нас чітко і незмінно стоїть на позиції - "кто угодно - только не Порошенко"?... Правильно - кацапи!... Тобто "Юлефільство" і "ЗЕлю-гетьство" "Ванькове" - просто "ширма", якою він прикриває свою провокаторську роботу на Москву!... Він просто "вбиває клина" і "розводить срач" між українцями з різними політичними пріоритетами , щоб ми "собачилися" між собою, замість того щоб об"єднаться і протистоять Москві!!!
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25.07.2021 06:58 Відповісти
Ти обережніше зі мною, бо завербую і будеш разом зі мною "Зєлюгетити". А на рошен взагалі навіть і не зиркнеш. Медалю з рук пуйла отримаєш, в кремлівській стіні тебе поселимо...
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25.07.2021 10:38 Відповісти
Ванька! Не суди мене по собі!
"По мнению https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA девушек , наиболее частой https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B причиной разрыва отношений, является незнание https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9 парнями простого пунктика: Чтобы найти https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83 принцессу , нужно поцеловать одну https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA лягушку , https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а не переспать со всем болотом".
Саме цим ти і займаєшся - "спиш з усим болотом"
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25.07.2021 10:58 Відповісти
Старєю, працювати не хочу, от і влаштувався на легеньку роботу ботом до сиволапого гетьмана і до фонду "виродження".
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25.07.2021 06:37 Відповісти
Був ти "блазнем лахтинським" - ним і залишився!
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25.07.2021 06:59 Відповісти
У тебе пе.йс відклеївся, "патріоте".
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25.07.2021 15:20 Відповісти
Зате твоя кличка "батрак-многостаночник" ніколи не "відклеїться - намертво "приклепана"!!!
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25.07.2021 15:27 Відповісти
наверное я скажу то шо вы не поймете.
не мог я в том совке, задыхался и не хотел.
всю семью вывез на ровное место, потом сестру еще с семьей забрал...
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24.07.2021 23:36 Відповісти
Розумію. Чому ні? Розумію. Зовсім не засуджую. Скоріше навпаки - визнаю Вашу рішучість і наполегливість. Колись і в мене була така ідея. Не кажіть нікому про мою відвертість))
____________
Ви там зараз кохфе п'єте зранку? А ми тут... Ми тут. Десь так
________
Good Morning!
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24.07.2021 23:45 Відповісти
и сын уже не украинец - суржик смешаный и плечо об плечо ...
и две козявки внучики - к тем без английского даже не подходи...
время? - мы отстаем от Украины на 7 часов - у меня 4:51 дня
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24.07.2021 23:52 Відповісти
https://youtu.be/d4lrjZ1SeOs Занадто багато инфы, пане...
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25.07.2021 05:19 Відповісти
Пізно, поцрєотний тролє, піздно. Вороги вже все дрібненьким шрифтом і в папочку
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25.07.2021 10:41 Відповісти
не - сами в напряге и поисках...
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24.07.2021 22:55 Відповісти
https://youtu.be/f8usNj4x9NA Пане, з аморфною масою спiлкуватися, мати на виходi эвглену зелену, або iнфузорiю-капцю, чи мешту(лапте-унтову)...
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25.07.2021 05:17 Відповісти
Ти в квітні 2019 уже одного подарував! Чого тобі ще не вистачає?!
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25.07.2021 04:29 Відповісти
так и будет - тока не отводите никого никуда...
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24.07.2021 22:45 Відповісти
Ага.
Спецпосланника "козак" вже теж призначив.
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24.07.2021 22:58 Відповісти
Угода США і Німеччини щодо NS-II, як і сам газопровід, обернулася в суцільну Євро-Американську ганьбу. Більш ніхто і ніколи не повірить лідерам вільного світу, тому що все, до чого вони доторкаються, обертається в Будапештський меморандум. Це навіть не папір, це ще дешевше! (с)
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24.07.2021 23:37 Відповісти
Адміністрація США https://zn.ua/ukr/WORLD/dzho-bajden-pidtverdiv-hotovnist-prodovzhiti-pidtrimku-afhanskim-silam-bezpeki.html запросила Конгрес виділити 3,3 мільярда доларів для силових структур Афганістану. Сума, яку адміністрація Джозефа Байдена запросила у Конгресу США на підтримку афганських сил безпеки, в 12 разів перевершує заплановану на 2022 допомогу Україні щодо протидії російській агресії.
У першому випадку мова йде про $3,3 млрд, у другому - про $255 млн.
Із запитаних $3,3 млрд пріоритетними є: $1 млрд на забезпечення ВПС Афганістану,$1 млрд - на постачання афганських сил паливом, ************ і запасними частинами,$700 млн - на виплати заробітної плати афганським військовослужбовцям.
Байден також просить у Конгресу додатково $364 млн на розвиток і іншу негуманітарну допомогу Афганістану по лінії Держдепартаменту і Агентства США з міжнародного розвитку
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24.07.2021 23:59 Відповісти
Все, капець Україні
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25.07.2021 00:17 Відповісти
Але "животворящий" казав, що у разі його обрання, зробить Україну пріорітетом міжнародної зовнішньої політики.
І сектантів понесло. Разом з усіма "експертами", "аналітиками", "політологами" ...
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25.07.2021 02:58 Відповісти
Это мода такая последних лет -- все экс чиновники говорят, как нужно делать...начиная с Яценюка.
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25.07.2021 01:06 Відповісти
Милитаризация Украины и накопленного опыта борьбы с Мавзолейными баранами хватит на века...Султан Эрдоган строит флот для Украины...,а это капздец РАБссиянскому быдлу....
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25.07.2021 01:51 Відповісти
Украина не развалится,не надейтесь сказал вчера известный Негодяй Стрелков-Гиркин,видимо пересмотрел все видео Джохара Дудаева,где знаменитый чеченский генерал троллит Мавзолейных Дебилов в середине 90-х годов...
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25.07.2021 01:54 Відповісти
Бла-бла-бла... Демократы только могут прислать озабоченость, как при Обаме и Б/У Хамеры, и аптечки! При сыкуне и слабаке Байдене будет тоже самое, летального оружия при Байдене не будет. Только при Республиканцах все этого могло быть..Джавелины и так далее.

А вообще нужно самим финансировать свой оборонный сектор, и поставлять современное вооружение ВСУ....и ни на кого не надеяться! Но при Зе власти все спустили на тормоза...Ольха-М, ОТРК Гром-2 (Сапсан) и так далее...пока войсках ничего такого нет.
ГККБ «Луч» и «Южное» нужно уже сейчас загружать, что было современное ПВО, ОТРК. Пока только бла,бла =результатов ноль. Усиление армии при Зеленых печальное. Саботаж один.
Міністерство оборони у першому півріччі не виконало план щодо закупівлі озброєння на 1,8 млрд грн та на 1,9 млрд не профінансована діяльність Збройних Сил України.

Міноборони не профінансувало видатків на 4,3 млрд грн

https://www.ukrmilitary.com/2021/07/budget-minoborony.html
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25.07.2021 03:37 Відповісти
Разом з Зєлєю на чолі ми зможемо навчитись, хіба що, на піаніно грати. І то тільки чоловіча частина населення. Забувайте про оборонний сектор, Зєля у владу йшов не для цього
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25.07.2021 10:59 Відповісти
Страны НАТО запретили любые поставки вооружений в Украину с марта 2014 года...Санкции и Эмбарго действуют до сих пор...,а почему Путлер не построил от ХАРЬКОВА ДО ОДЕССЫ...Новоотсоссию совсем непонятно....,наверно Гиркин виноват что сбил малазийский Боинг и горячая фаза войны постепенно угасла...
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25.07.2021 06:22 Відповісти
 
 