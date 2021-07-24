США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор

США варто продовжити підтримку обороноздатності України, зокрема шляхом надання сучасного озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ, про це заявив колишній посол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру США з питань стратегічної стабільності та безпеки Вільям Тейлор під час обговорення, організованого Українським вільним університетом.

"Адміністрація Трампа справді надавала летальну допомогу, зокрема протитанкові ракети. Адміністрація Обами цього не зробила, тож відзначимо за це Трампа. Сподіваюся, адміністрація Байдена продовжить це й надасть "Джавеліни" та іншу зброю й системи, яких потребує українське військо", - сказав Тейлор.

Він додав, що США допомагають Україні не лиш в безпековій, але й ув політичній, економічній та дипломатичній сферах.

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