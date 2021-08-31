США определились с кандидатурой на должность посла в Украине, - Тейлор

США определились с кандидатурой на должность посла в Украине, однако его имя пока не называют до завершения необходимых процедур по его назначению.

Об этом рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью телеканалу "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат напомнил, что в штате нет посла в Украине уже более двух лет, в течение 1,5 года в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.

После того, как администрация Байдена предложит кандидатуру посла, за него должны будут проголосовать в Сенате.

Он акцентировал, что перед новым послом стоит важная задача - укрепить связи между правительствами США и Украины.

"Он или она должен принимать сообщения от украинского правительства в Киеве, делать их понятными для Вашингтона, отправлять их в Вашингтон. Затем - принимать сообщения из Вашингтона и работать с правительством в Киеве", - рассказал Тейлор.

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