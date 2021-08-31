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США визначилися з кандидатурою на посаду посла в Україні, - Тейлор

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США визначилися з кандидатурою на посаду посла в Україні, - Тейлор

США визначилися з кандидатурою на посаду посла в Україні, проте його ім'я поки не називають до завершення необхідних процедур щодо його призначення.

Про це розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат нагадав, що в штаті немає посла в Україні вже понад два роки, протягом 1,5 року в Києві працює лише тимчасовий повірений Крістіна Квін.

Після того, як адміністрація Байдена запропонує кандидатуру посла, за нього повинні будуть проголосувати в Сенаті.

Він акцентував, що перед новим послом стоїть важливе завдання - зміцнити зв'язки між урядами США і України.

"Він або вона має приймати повідомлення від українського уряду в Києві, робити їх зрозумілими для Вашингтона, відправляти їх до Вашингтона. Потім - приймати повідомлення з Вашингтона і працювати з урядом у Києві", - розповів Тейлор.

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Автор: Наталя Джума
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Основная задача посла - расшифровывать игру членом найвеличнішого на пианино.
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31.08.2021 09:46 Відповісти
США определились с кандидатурой на должность посла в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2553
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31.08.2021 09:57 Відповісти
Не пройшло і трьох років, могли б уже дочекатися кінця каденції "найвеличнішого".
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31.08.2021 09:56 Відповісти
Всі етнічні українці в дикому захваті...
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31.08.2021 10:00 Відповісти
Он или она должен принимать сообщения от украинского правительства в Киеве, делать их понятными для ВашингтонаИсточник: https://censor.net/ru/n3285427
Ему или ей не позавидуешь. Делать понятным нечленораздельное мычание Зе и его команды?
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31.08.2021 12:26 Відповісти
 
 