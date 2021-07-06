Повіреним США у справах в Україні може стати Кент, - ЗМІ
Крістіна Квін, яка зараз обіймає пост тимчасової повіреної у справах США в Україні, 9 липня їде в США - у відпустку і готувати візит президента України Володимира Зеленського в Штати. Її місце в Києві може зайняти заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.
Про це пише з посиланням на джерела у Вашингтоні видання Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовників видання, Крістіна Квін, яка зараз обіймає пост тимчасової повіреної у справах США в Україні, 9 липня їде в США - у відпустку і готувати візит президента України Володимира Зеленського в Штати.
Кент, за даними видання, може приїхати до Києва на час відсутності Квін, а може - доти, доки не буде призначено посла. За інформацією ЗМІ, нового посла, ймовірно, призначать у жовтні-листопаді цього року.
Співрозмовники видання очікують, що в разі, якщо Кент навіть на короткий час очолить дипмісію, боротьба з корупцією в Україні отримає новий значний імпульс і досягне нових глибин.
Кент вже працював у посольстві США в Києві. Він вільно володіє українською та російською мовами і занурений у місцевий контекст.
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Щойно на конкурсі директора Мистецького Арсналу кандидат Кулиняк набрав найбільше балів.
Хто це? Більш відомий як скрипаль Януковича та міністр культури, що вміє грати зі скрипкою між ніг. Каже, що щоб ми не казали про режим Януковича, він тоді багато хорошого встиг зробити!
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Наприклад (чомусь не ці свої досягнення згадував Кулиняк):
- з МінКульту зникли картини. Це помітив тодішній керівник НацХудмузею, Кулиняк вдерся до нього в кабінет, аби звільнити особисто. Вкрадені картини, звісно, не знайшли,
- потім звільнений міністр пішов працювати в палац Україна, де організовував три поспіль концерти Стаса Міхайлова і в інтерв'ю заявив, що це культурний феномен.
Зомбі-апокаліпсис
...Конкурс не відбувся, буде додатковий, переможець має набрати 5 голосів.
и это хорошо, и это правильно !!!!
om MacDonald - "Dont Look Down"https://youtu.be/rQRww_yhVpQ