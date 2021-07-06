Повіреним США у справах в Україні може стати Кент, - ЗМІ

Крістіна Квін, яка зараз обіймає пост тимчасової повіреної у справах США в Україні, 9 липня їде в США - у відпустку і готувати візит президента України Володимира Зеленського в Штати. Її місце в Києві може зайняти заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Про це пише з посиланням на джерела у Вашингтоні видання Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників видання, Крістіна Квін, яка зараз обіймає пост тимчасової повіреної у справах США в Україні, 9 липня їде в США - у відпустку і готувати візит президента України Володимира Зеленського в Штати.

Кент, за даними видання, може приїхати до Києва на час відсутності Квін, а може - доти, доки не буде призначено посла. За інформацією ЗМІ, нового посла, ймовірно, призначать у жовтні-листопаді цього року.

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Співрозмовники видання очікують, що в разі, якщо Кент навіть на короткий час очолить дипмісію, боротьба з корупцією в Україні отримає новий значний імпульс і досягне нових глибин.

Кент вже працював у посольстві США в Києві. Він вільно володіє українською та російською мовами і занурений у місцевий контекст.