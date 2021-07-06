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Повіреним США у справах в Україні може стати Кент, - ЗМІ

Повіреним США у справах в Україні може стати Кент, - ЗМІ

Крістіна Квін, яка зараз обіймає пост тимчасової повіреної у справах США в Україні, 9 липня їде в США - у відпустку і готувати візит президента України Володимира Зеленського в Штати. Її місце в Києві може зайняти заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Про це пише з посиланням на джерела у Вашингтоні видання Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників видання, Крістіна Квін, яка зараз обіймає пост тимчасової повіреної у справах США в Україні, 9 липня їде в США - у відпустку і готувати візит президента України Володимира Зеленського в Штати.

Кент, за даними видання, може приїхати до Києва на час відсутності Квін, а може - доти, доки не буде призначено посла. За інформацією ЗМІ, нового посла, ймовірно, призначать у жовтні-листопаді цього року.

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Співрозмовники видання очікують, що в разі, якщо Кент навіть на короткий час очолить дипмісію, боротьба з корупцією в Україні отримає новий значний імпульс і досягне нових глибин.

Кент вже працював у посольстві США в Києві. Він вільно володіє українською та російською мовами і занурений у місцевий контекст.

Автор: 

посольство (945) США (23024) дипломати (567) Кент Джордж (49) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+4
https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396425749700611 4 ч

Наприклад (чомусь не ці свої досягнення згадував Кулиняк):
- з МінКульту зникли картини. Це помітив тодішній керівник НацХудмузею, Кулиняк вдерся до нього в кабінет, аби звільнити особисто. Вкрадені картини, звісно, не знайшли,

- потім звільнений міністр пішов працювати в палац Україна, де організовував три поспіль концерти Стаса Міхайлова і в інтерв'ю заявив, що це культурний феномен.
Зомбі-апокаліпсис
...Конкурс не відбувся, буде додатковий, переможець має набрати 5 голосів.
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06.07.2021 20:43
+3
сєгодня дєнь кєнтов?..

https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396210598690817 4 ч

Щойно на конкурсі директора Мистецького Арсналу кандидат Кулиняк набрав найбільше балів.
Хто це? Більш відомий як скрипаль Януковича та міністр культури, що вміє грати зі скрипкою між ніг. Каже, що щоб ми не казали про режим Януковича, він тоді багато хорошого встиг зробити!

Поверенным США по делам в Украине может стать Кент, - СМИ - Цензор.НЕТ 3687
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06.07.2021 20:42
+1
Не трогайте Жорика , это мой кент !
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06.07.2021 20:45
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сєгодня дєнь кєнтов?..

https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396210598690817 4 ч

Щойно на конкурсі директора Мистецького Арсналу кандидат Кулиняк набрав найбільше балів.
Хто це? Більш відомий як скрипаль Януковича та міністр культури, що вміє грати зі скрипкою між ніг. Каже, що щоб ми не казали про режим Януковича, він тоді багато хорошого встиг зробити!

Поверенным США по делам в Украине может стать Кент, - СМИ - Цензор.НЕТ 3687
показати весь коментар
06.07.2021 20:42 Відповісти
https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396425749700611 4 ч

Наприклад (чомусь не ці свої досягнення згадував Кулиняк):
- з МінКульту зникли картини. Це помітив тодішній керівник НацХудмузею, Кулиняк вдерся до нього в кабінет, аби звільнити особисто. Вкрадені картини, звісно, не знайшли,

- потім звільнений міністр пішов працювати в палац Україна, де організовував три поспіль концерти Стаса Міхайлова і в інтерв'ю заявив, що це культурний феномен.
Зомбі-апокаліпсис
...Конкурс не відбувся, буде додатковий, переможець має набрати 5 голосів.
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06.07.2021 20:43 Відповісти
Инструктур Фашингтонского обкома ?

и это хорошо, и это правильно !!!!
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07.07.2021 11:33 Відповісти
В Суде Дюссельдорфа начались слушания по Северному дерьму РАБссии...,Германия задыхается без РАБссинскага Газу... Газовая камера опасная штука...
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06.07.2021 20:44 Відповісти
Не трогайте Жорика , это мой кент !
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06.07.2021 20:45 Відповісти
Мавзолейные Тараканы...,почему Илан Маск и Билл Гейтс богаче всей РАБссии с газом нефтью и Алмазами?
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06.07.2021 20:46 Відповісти
Илан Маск Американский Олигарх...,а Билл Гейтс его заместитель... А если прибавить к ним самого богатого миллиардера Мира Джефф Безоса,то РАБссия в глубокой ЖО....е
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06.07.2021 20:49 Відповісти
Криштиану Роналду застраховал свои ноги на 153 млн долларов, а Дженнифер Лопес застраховала свою попу на 27 млн долларов. Я Вот о чем думаю. Вот если вдруг, Криштиан Роналду, сломает свою ногу о задницу Дженнифер Лопес, то их страховки будут больше годового бюджета Житомира или меньше?
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06.07.2021 22:47 Відповісти
Мавзолейное дерьмо в 20 веке подохло 2 раза...в 1917 и в 1991 -м..Бог на РАБссии любить ТРОИЦУ...Саранча Мавзолейная..вперед с ИНТЕРНАЦИОНАЛОм в башке Тупой...
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06.07.2021 20:56 Відповісти
Поверенным США по делам в Украине может стать Кент, - СМИ - Цензор.НЕТ 6018
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06.07.2021 20:56 Відповісти
Кент вместо Мальборо
om MacDonald - "Dont Look Down"https://youtu.be/rQRww_yhVpQ
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06.07.2021 21:56 Відповісти
 
 