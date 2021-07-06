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Поверенным в делах США в Украине может стать Кент, - СМИ

Поверенным в делах США в Украине может стать Кент, - СМИ

Кристина Квин, которая сейчас занимает пост временной поверенной в делах США в Украине, 9 июля уезжает в США – в отпуск и готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты. Ее место в Киеве может занять заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Об этом пишет со ссылкой на источники в Вашингтоне издание Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Кент, по данным издания, может приехать в Киев на время отсутствия Квин, а может – до тех пор, пока не будет назначен посол. По информации СМИ, нового посла, вероятно, назначат в октябре-ноябре этого года.

Собеседники издания ожидают, что в случае, если Кент даже на короткое время возглавит дипмиссию, борьба с коррупцией в Украине получит новый значительный импульс.

Читайте: Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

Кент уже работал в посольстве США в Киеве. Он свободно владеет украинским и русским языками и погружен в местный контекст.

Автор: 

посольство (1082) США (26827) дипломаты (637) Кент Джордж (50) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+4
https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396425749700611 4 ч

Наприклад (чомусь не ці свої досягнення згадував Кулиняк):
- з МінКульту зникли картини. Це помітив тодішній керівник НацХудмузею, Кулиняк вдерся до нього в кабінет, аби звільнити особисто. Вкрадені картини, звісно, не знайшли,

- потім звільнений міністр пішов працювати в палац Україна, де організовував три поспіль концерти Стаса Міхайлова і в інтерв'ю заявив, що це культурний феномен.
Зомбі-апокаліпсис
...Конкурс не відбувся, буде додатковий, переможець має набрати 5 голосів.
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06.07.2021 20:43
+3
сєгодня дєнь кєнтов?..

https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396210598690817 4 ч

Щойно на конкурсі директора Мистецького Арсналу кандидат Кулиняк набрав найбільше балів.
Хто це? Більш відомий як скрипаль Януковича та міністр культури, що вміє грати зі скрипкою між ніг. Каже, що щоб ми не казали про режим Януковича, він тоді багато хорошого встиг зробити!

Поверенным США по делам в Украине может стать Кент, - СМИ - Цензор.НЕТ 3687
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06.07.2021 20:42
+1
Не трогайте Жорика , это мой кент !
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06.07.2021 20:45
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Правила форума Совет форумчан
сєгодня дєнь кєнтов?..

https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396210598690817 4 ч

Щойно на конкурсі директора Мистецького Арсналу кандидат Кулиняк набрав найбільше балів.
Хто це? Більш відомий як скрипаль Януковича та міністр культури, що вміє грати зі скрипкою між ніг. Каже, що щоб ми не казали про режим Януковича, він тоді багато хорошого встиг зробити!

Поверенным США по делам в Украине может стать Кент, - СМИ - Цензор.НЕТ 3687
показать весь комментарий
06.07.2021 20:42 Ответить
https://twitter.com/logvynenko

https://twitter.com/logvynenko logvynenko https://twitter.com/logvynenko @logvynenko https://twitter.com/logvynenko/status/1412396425749700611 4 ч

Наприклад (чомусь не ці свої досягнення згадував Кулиняк):
- з МінКульту зникли картини. Це помітив тодішній керівник НацХудмузею, Кулиняк вдерся до нього в кабінет, аби звільнити особисто. Вкрадені картини, звісно, не знайшли,

- потім звільнений міністр пішов працювати в палац Україна, де організовував три поспіль концерти Стаса Міхайлова і в інтерв'ю заявив, що це культурний феномен.
Зомбі-апокаліпсис
...Конкурс не відбувся, буде додатковий, переможець має набрати 5 голосів.
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06.07.2021 20:43 Ответить
Инструктур Фашингтонского обкома ?

и это хорошо, и это правильно !!!!
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07.07.2021 11:33 Ответить
В Суде Дюссельдорфа начались слушания по Северному дерьму РАБссии...,Германия задыхается без РАБссинскага Газу... Газовая камера опасная штука...
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06.07.2021 20:44 Ответить
Не трогайте Жорика , это мой кент !
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06.07.2021 20:45 Ответить
Мавзолейные Тараканы...,почему Илан Маск и Билл Гейтс богаче всей РАБссии с газом нефтью и Алмазами?
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06.07.2021 20:46 Ответить
Илан Маск Американский Олигарх...,а Билл Гейтс его заместитель... А если прибавить к ним самого богатого миллиардера Мира Джефф Безоса,то РАБссия в глубокой ЖО....е
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06.07.2021 20:49 Ответить
Криштиану Роналду застраховал свои ноги на 153 млн долларов, а Дженнифер Лопес застраховала свою попу на 27 млн долларов. Я Вот о чем думаю. Вот если вдруг, Криштиан Роналду, сломает свою ногу о задницу Дженнифер Лопес, то их страховки будут больше годового бюджета Житомира или меньше?
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06.07.2021 22:47 Ответить
Мавзолейное дерьмо в 20 веке подохло 2 раза...в 1917 и в 1991 -м..Бог на РАБссии любить ТРОИЦУ...Саранча Мавзолейная..вперед с ИНТЕРНАЦИОНАЛОм в башке Тупой...
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06.07.2021 20:56 Ответить
Поверенным США по делам в Украине может стать Кент, - СМИ - Цензор.НЕТ 6018
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06.07.2021 20:56 Ответить
Кент вместо Мальборо
om MacDonald - "Dont Look Down"https://youtu.be/rQRww_yhVpQ
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06.07.2021 21:56 Ответить
 
 