Поверенным в делах США в Украине может стать Кент, - СМИ
Кристина Квин, которая сейчас занимает пост временной поверенной в делах США в Украине, 9 июля уезжает в США – в отпуск и готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты. Ее место в Киеве может занять заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
Об этом пишет со ссылкой на источники в Вашингтоне издание Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Кент, по данным издания, может приехать в Киев на время отсутствия Квин, а может – до тех пор, пока не будет назначен посол. По информации СМИ, нового посла, вероятно, назначат в октябре-ноябре этого года.
Собеседники издания ожидают, что в случае, если Кент даже на короткое время возглавит дипмиссию, борьба с коррупцией в Украине получит новый значительный импульс.
Кент уже работал в посольстве США в Киеве. Он свободно владеет украинским и русским языками и погружен в местный контекст.
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Щойно на конкурсі директора Мистецького Арсналу кандидат Кулиняк набрав найбільше балів.
Хто це? Більш відомий як скрипаль Януковича та міністр культури, що вміє грати зі скрипкою між ніг. Каже, що щоб ми не казали про режим Януковича, він тоді багато хорошого встиг зробити!
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Наприклад (чомусь не ці свої досягнення згадував Кулиняк):
- з МінКульту зникли картини. Це помітив тодішній керівник НацХудмузею, Кулиняк вдерся до нього в кабінет, аби звільнити особисто. Вкрадені картини, звісно, не знайшли,
- потім звільнений міністр пішов працювати в палац Україна, де організовував три поспіль концерти Стаса Міхайлова і в інтерв'ю заявив, що це культурний феномен.
Зомбі-апокаліпсис
...Конкурс не відбувся, буде додатковий, переможець має набрати 5 голосів.
и это хорошо, и это правильно !!!!
om MacDonald - "Dont Look Down"https://youtu.be/rQRww_yhVpQ