Поверенным в делах США в Украине может стать Кент, - СМИ

Кристина Квин, которая сейчас занимает пост временной поверенной в делах США в Украине, 9 июля уезжает в США – в отпуск и готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты. Ее место в Киеве может занять заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Об этом пишет со ссылкой на источники в Вашингтоне издание Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Кент, по данным издания, может приехать в Киев на время отсутствия Квин, а может – до тех пор, пока не будет назначен посол. По информации СМИ, нового посла, вероятно, назначат в октябре-ноябре этого года.

Собеседники издания ожидают, что в случае, если Кент даже на короткое время возглавит дипмиссию, борьба с коррупцией в Украине получит новый значительный импульс.

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Кент уже работал в посольстве США в Киеве. Он свободно владеет украинским и русским языками и погружен в местный контекст.