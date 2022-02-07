Україна розраховує на ще одну партію озброєння від Великої Британії, - Резніков

Міноборони України очікує швидкого отримання ще однієї партії озброєння від Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

"Обговорили з моїм колегою і хорошим другом України Міністром оборони Британії Беном Уоллесом поточну ситуацію з безпекою у регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв. Я вдячний нашим партнерам за підтримку, в тому числі за допомогу, яку вони надіслали. До речі, найближчим часом ми розраховуємо отримати вантаж від друзів з Великої Британії", - пише міністр.

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