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Україна розраховує на ще одну партію озброєння від Великої Британії, - Резніков
Міноборони України очікує швидкого отримання ще однієї партії озброєння від Великої Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.
"Обговорили з моїм колегою і хорошим другом України Міністром оборони Британії Беном Уоллесом поточну ситуацію з безпекою у регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв. Я вдячний нашим партнерам за підтримку, в тому числі за допомогу, яку вони надіслали. До речі, найближчим часом ми розраховуємо отримати вантаж від друзів з Великої Британії", - пише міністр.
Топ коментарі
+5 Старый зольдат
показати весь коментар07.02.2022 21:00 Відповісти Посилання
+3 Volodymyr Volodymyr #490180
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+3 ПП Уксусов
показати весь коментар07.02.2022 20:43 Відповісти Посилання
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Неделю назад был в гостях у https://www.facebook.com/ludmila.nemyria?__cft__[0]=AZU67f-8KRWHHpthwZjc8l2bpultFCVJQZzQdAYEDTxYzFrn6zoqReqr7OZJx629Djr4DX96NSn_cc3tnXxUGIISPHBceLyJDBCV6NBkr4QjWUqAbkLy85dp3ClzL7K5O04&__tn__=-]K-R Людмила Немиря на UKRLIFE.TV. Специально не постил это интервью сразу - было интересно, потеряет ли сказанное актуальность через неделю. Нет, не потеряло. Вот уже и министр обороны Резников официально признал, что западное оружие "надежно хранится на складах". В войсках его нет.
https://youtu.be/zUTUudyGmO4
две сотни прибывших инструкторов не будут учить нас из АК шмалять..