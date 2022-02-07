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Україна розраховує на ще одну партію озброєння від Великої Британії, - Резніков

Україна розраховує на ще одну партію озброєння від Великої Британії, - Резніков

Міноборони України очікує швидкого отримання ще однієї партії озброєння від Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

"Обговорили з моїм колегою і хорошим другом України Міністром оборони Британії Беном Уоллесом поточну ситуацію з безпекою у регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв. Я вдячний нашим партнерам за підтримку, в тому числі за допомогу, яку вони надіслали. До речі, найближчим часом ми розраховуємо отримати вантаж від друзів з Великої Британії", - пише міністр.

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Велика Британія (5687) Міноборони (7514) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+5
А от нонешнего *********** Украины, его моносброда и премьер-министра от Ахметова помощи ВСУ не будет?
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07.02.2022 21:00 Відповісти
+3
переглянувши інтерв'ю Касьянова він стверджує, що зброя, яку нам поставляють, знаходиться на складах - у військах її немає. І у разі швидкої війни воно буде знищено протягом перших годин.
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZU67f-8KRWHHpthwZjc8l2bpultFCVJQZzQdAYEDTxYzFrn6zoqReqr7OZJx629Djr4DX96NSn_cc3tnXxUGIISPHBceLyJDBCV6NBkr4QjWUqAbkLy85dp3ClzL7K5O04&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/4895226370537978?__cft__[0]=AZU67f-8KRWHHpthwZjc8l2bpultFCVJQZzQdAYEDTxYzFrn6zoqReqr7OZJx629Djr4DX96NSn_cc3tnXxUGIISPHBceLyJDBCV6NBkr4QjWUqAbkLy85dp3ClzL7K5O04&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·



Неделю назад был в гостях у https://www.facebook.com/ludmila.nemyria?__cft__[0]=AZU67f-8KRWHHpthwZjc8l2bpultFCVJQZzQdAYEDTxYzFrn6zoqReqr7OZJx629Djr4DX96NSn_cc3tnXxUGIISPHBceLyJDBCV6NBkr4QjWUqAbkLy85dp3ClzL7K5O04&__tn__=-]K-R Людмила Немиря на UKRLIFE.TV. Специально не постил это интервью сразу - было интересно, потеряет ли сказанное актуальность через неделю. Нет, не потеряло. Вот уже и министр обороны Резников официально признал, что западное оружие "надежно хранится на складах". В войсках его нет.

https://youtu.be/zUTUudyGmO4
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07.02.2022 20:37 Відповісти
+3
У Касьяна все всегда плохо...
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07.02.2022 20:43 Відповісти
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переглянувши інтерв'ю Касьянова він стверджує, що зброя, яку нам поставляють, знаходиться на складах - у військах її немає. І у разі швидкої війни воно буде знищено протягом перших годин.
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZU67f-8KRWHHpthwZjc8l2bpultFCVJQZzQdAYEDTxYzFrn6zoqReqr7OZJx629Djr4DX96NSn_cc3tnXxUGIISPHBceLyJDBCV6NBkr4QjWUqAbkLy85dp3ClzL7K5O04&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/4895226370537978?__cft__[0]=AZU67f-8KRWHHpthwZjc8l2bpultFCVJQZzQdAYEDTxYzFrn6zoqReqr7OZJx629Djr4DX96NSn_cc3tnXxUGIISPHBceLyJDBCV6NBkr4QjWUqAbkLy85dp3ClzL7K5O04&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·



Неделю назад был в гостях у https://www.facebook.com/ludmila.nemyria?__cft__[0]=AZU67f-8KRWHHpthwZjc8l2bpultFCVJQZzQdAYEDTxYzFrn6zoqReqr7OZJx629Djr4DX96NSn_cc3tnXxUGIISPHBceLyJDBCV6NBkr4QjWUqAbkLy85dp3ClzL7K5O04&__tn__=-]K-R Людмила Немиря на UKRLIFE.TV. Специально не постил это интервью сразу - было интересно, потеряет ли сказанное актуальность через неделю. Нет, не потеряло. Вот уже и министр обороны Резников официально признал, что западное оружие "надежно хранится на складах". В войсках его нет.

https://youtu.be/zUTUudyGmO4
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07.02.2022 20:37 Відповісти
У Касьяна все всегда плохо...
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07.02.2022 20:43 Відповісти
це так, але Резьніков правда говорив, що зброя надійно зраниться на складах. Невже вся зброя? Це ж маразм чи саботаж
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07.02.2022 20:46 Відповісти
Да ну... Не надо строить криптотеории...
две сотни прибывших инструкторов не будут учить нас из АК шмалять..
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07.02.2022 21:04 Відповісти
Справді, якщо зброя на складах, то звідки кадри про навчання наших військових з опанування цієї зброї?! А щодо Касьянова, то він таки пророк: "С Зєлєнскім у Украіни єсть шанс (квітень 2019-го)". Щоправда, Касьянов навряд чи думав, що шанс якраз із західними друзями України.
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07.02.2022 21:44 Відповісти
...нє наґнєтай!!!
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07.02.2022 20:44 Відповісти
Просите передать Саксонов они у них на складах пыляться и другие интересные машины
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07.02.2022 20:46 Відповісти
Украине щас важнее системы ПРО
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07.02.2022 21:43 Відповісти
Не знаю про пыляться на складе.Неплохие авто антиминая защита глупо держать на складе.
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07.02.2022 22:45 Відповісти
Странно, а что солдаты в казармах должны спать с автоматами или их сдают на хранение?
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07.02.2022 20:50 Відповісти
А от нонешнего *********** Украины, его моносброда и премьер-министра от Ахметова помощи ВСУ не будет?
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07.02.2022 21:00 Відповісти
Им из лесу наблюдать сподручнее...
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07.02.2022 21:09 Відповісти
Ахметов будет гудеть!
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07.02.2022 22:39 Відповісти
Цікаво що за зброя буде цього разу.
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07.02.2022 21:15 Відповісти
може нарештi ПРО ?
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07.02.2022 21:44 Відповісти
 
 