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Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини, - Шмигаль

Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києв зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорювали питання оборони, енергетичної безпеки та економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Урядовий портал.

"Україна максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів. Ми сподіваємось на подальшу підтримку нашої держави та сильну й непохитну позицію Берліна", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив на важливості протидії гібридним загрозам із боку Росії та нагадав, що "Північний потік - 2" може бути використаний як енергетична зброя проти Європи.

Шмигаль зауважив, що незважаючи на російську агресію, Україна продовжує реалізацію реформ, і подякував Німеччині за підтримку у цьому напрямі, зокрема у впровадженні реформи децентралізації та у сприянні реалізації проєктів із трансформації вугільних регіонів.

Прем'єр-міністр також привітав Німеччину з початком головування у "Великій сімці" та висловив сподівання, що підтримка України буде продовжуватися. Шмигаль також акцентував увагу на залученні німецьких інвесторів до реалізації спільних проектів, зокрема у сфері видобутку.

На завершення він додав, що що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для уряду України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок: Припинення подання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака

Німеччина (7510) допомога і підтримка (1170) Шмигаль Денис (4671) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+3
5 тис касок летять до нас через орбіту марсу
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07.02.2022 21:16 Відповісти
+2
це наслідки пхання всякої дурні до носа...
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07.02.2022 21:38 Відповісти
+1
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:22 Відповісти
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5 тис касок летять до нас через орбіту марсу
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07.02.2022 21:16 Відповісти
Через орбіту Юпітера, він на протязі 29 років робить оберт навкруги Сонця.
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07.02.2022 21:25 Відповісти
В смислі "подальшу"? ... а що, якась була?
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07.02.2022 21:20 Відповісти
Пісьмо за каскі...
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07.02.2022 21:24 Відповісти
Чи за маскі...
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07.02.2022 21:26 Відповісти
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:22 Відповісти
Вже "надопомагали", нехай йдуть разом з ****** "потоком".
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07.02.2022 21:23 Відповісти
Про "сильну і непохитну позицію Берліна" це вже він "загнув", Хоча якщо це відносно постачання зброї, то правий.
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07.02.2022 21:23 Відповісти
Представляю как Шиыгалю хотелось набить морду немке 😀😀😀 но неудобно

и сколько касок она привезла ?
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07.02.2022 21:24 Відповісти
Та ладно!
КАСКИ даже мы уже научились современные производить!
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07.02.2022 21:28 Відповісти
проблема в тому, що за каски вітчизняному виробнику доведеться заплатити з недофінансваного по факту (а не по теорії виділеного) Держоборонзамовлення; а тут можна їх отримати як гуманітарку...
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07.02.2022 21:35 Відповісти
Лучше дать деньги нашим производителям, а не разворовывать на Великом Крадивництве,
Иначе наше производство просто закроется.
А гуманитарку дают то, чего мы не производим.
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07.02.2022 22:23 Відповісти
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07.02.2022 21:33 Відповісти
це наслідки пхання всякої дурні до носа...
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07.02.2022 21:38 Відповісти
Сподіватись на лайно-це лайнове сподівання...
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07.02.2022 21:59 Відповісти
Пришлют второе письмо? Пока только палки в колеса Украине и письмо про каски.
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07.02.2022 22:27 Відповісти
Турбіни до Криму та "північний потік" дуже допомогли Україні. Шліть їх на хрін з їхньою допомогою. Хто Україні союзник показав час.
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07.02.2022 22:39 Відповісти
Поддержку? До сих пор было лишь обкрадывание Украины Германией. Среди бела дня было украдено не менее 5 млрд $ в год на обоих "потоках. Но про Северный поток-1 сейчас даже не вспоминают. Зато вспоминают за кредиты на 2 млрд за 7 лет.
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08.02.2022 00:27 Відповісти
🤣🤣
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08.02.2022 00:33 Відповісти
Немцы терпят все хамства украинцев как настоящие мазохисты. Зеленский откровенно плюнул в Бербок когда отказался встречаться.
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08.02.2022 04:45 Відповісти
А что это "наш" шмыгалястый не вспоминает о поддержке со стороны "исторической родины"? Которая тоже решила гадить Украине так же, как и Германия...
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08.02.2022 06:39 Відповісти
Оттуда может прилететь ответка в будущем и очень больно. Израиль это не сопливая Европа.
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08.02.2022 08:06 Відповісти
Надежнее надеяться на подход войск вермахта чем на помощь нового немецкого правительства.
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08.02.2022 07:09 Відповісти
Німеччині, з 1945 року, заборонено продавати зброю без вирішення Бундестагу, а в країни зі збройним конфліктом просто заборонено.
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08.02.2022 08:21 Відповісти
 
 