Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києв зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорювали питання оборони, енергетичної безпеки та економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Урядовий портал.

"Україна максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів. Ми сподіваємось на подальшу підтримку нашої держави та сильну й непохитну позицію Берліна", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив на важливості протидії гібридним загрозам із боку Росії та нагадав, що "Північний потік - 2" може бути використаний як енергетична зброя проти Європи.

Шмигаль зауважив, що незважаючи на російську агресію, Україна продовжує реалізацію реформ, і подякував Німеччині за підтримку у цьому напрямі, зокрема у впровадженні реформи децентралізації та у сприянні реалізації проєктів із трансформації вугільних регіонів.

Прем'єр-міністр також привітав Німеччину з початком головування у "Великій сімці" та висловив сподівання, що підтримка України буде продовжуватися. Шмигаль також акцентував увагу на залученні німецьких інвесторів до реалізації спільних проектів, зокрема у сфері видобутку.

На завершення він додав, що що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для уряду України.

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