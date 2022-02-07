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Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Германии, - Шмыгаль

Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Германии, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Обсуждали вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Правительственный портал.

"Украина максимально консолидирует своих основных международных партнеров. Мы надеемся на дальнейшую поддержку нашего государства и сильную и твердую позицию Берлина", - отметил Шмыгаль.

Он отметил важность противодействия гибридным угрозам со стороны России и напомнил, что "Северный поток - 2" может быть использован как энергетическое оружие против Европы.

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Шмыгаль отметил, что, несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает реализацию реформ, и поблагодарил Германию за поддержку в этом направлении, в частности во внедрении реформы децентрализации и в содействии реализации проектов по трансформации угольных регионов.

Премьер-министр также поздравил Германию с началом председательства в "Большой семерке" и выразил надежду, что поддержка Украины будет продолжаться. Шмыгаль также акцентировал внимание на привлечении немецких инвесторов к реализации совместных проектов, в частности, в сфере добычи.

В заключение он добавил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменным курсом для правительства Украины.

Автор: 

Германия (7095) помощь и поддержка (879) Шмыгаль Денис (2736) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+3
5 тис касок летять до нас через орбіту марсу
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07.02.2022 21:16 Ответить
+2
це наслідки пхання всякої дурні до носа...
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07.02.2022 21:38 Ответить
+1
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:22 Ответить
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5 тис касок летять до нас через орбіту марсу
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07.02.2022 21:16 Ответить
Через орбіту Юпітера, він на протязі 29 років робить оберт навкруги Сонця.
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07.02.2022 21:25 Ответить
В смислі "подальшу"? ... а що, якась була?
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07.02.2022 21:20 Ответить
Пісьмо за каскі...
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07.02.2022 21:24 Ответить
Чи за маскі...
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07.02.2022 21:26 Ответить
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:22 Ответить
Вже "надопомагали", нехай йдуть разом з ****** "потоком".
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07.02.2022 21:23 Ответить
Про "сильну і непохитну позицію Берліна" це вже він "загнув", Хоча якщо це відносно постачання зброї, то правий.
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07.02.2022 21:23 Ответить
Представляю как Шиыгалю хотелось набить морду немке 😀😀😀 но неудобно

и сколько касок она привезла ?
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07.02.2022 21:24 Ответить
Та ладно!
КАСКИ даже мы уже научились современные производить!
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07.02.2022 21:28 Ответить
проблема в тому, що за каски вітчизняному виробнику доведеться заплатити з недофінансваного по факту (а не по теорії виділеного) Держоборонзамовлення; а тут можна їх отримати як гуманітарку...
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07.02.2022 21:35 Ответить
Лучше дать деньги нашим производителям, а не разворовывать на Великом Крадивництве,
Иначе наше производство просто закроется.
А гуманитарку дают то, чего мы не производим.
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07.02.2022 22:23 Ответить
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07.02.2022 21:33 Ответить
це наслідки пхання всякої дурні до носа...
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07.02.2022 21:38 Ответить
Сподіватись на лайно-це лайнове сподівання...
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07.02.2022 21:59 Ответить
Пришлют второе письмо? Пока только палки в колеса Украине и письмо про каски.
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07.02.2022 22:27 Ответить
Турбіни до Криму та "північний потік" дуже допомогли Україні. Шліть їх на хрін з їхньою допомогою. Хто Україні союзник показав час.
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07.02.2022 22:39 Ответить
Поддержку? До сих пор было лишь обкрадывание Украины Германией. Среди бела дня было украдено не менее 5 млрд $ в год на обоих "потоках. Но про Северный поток-1 сейчас даже не вспоминают. Зато вспоминают за кредиты на 2 млрд за 7 лет.
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08.02.2022 00:27 Ответить
🤣🤣
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08.02.2022 00:33 Ответить
Немцы терпят все хамства украинцев как настоящие мазохисты. Зеленский откровенно плюнул в Бербок когда отказался встречаться.
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08.02.2022 04:45 Ответить
А что это "наш" шмыгалястый не вспоминает о поддержке со стороны "исторической родины"? Которая тоже решила гадить Украине так же, как и Германия...
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08.02.2022 06:39 Ответить
Оттуда может прилететь ответка в будущем и очень больно. Израиль это не сопливая Европа.
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08.02.2022 08:06 Ответить
Надежнее надеяться на подход войск вермахта чем на помощь нового немецкого правительства.
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08.02.2022 07:09 Ответить
Німеччині, з 1945 року, заборонено продавати зброю без вирішення Бундестагу, а в країни зі збройним конфліктом просто заборонено.
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08.02.2022 08:21 Ответить
 
 