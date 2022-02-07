Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Германии, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Обсуждали вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Правительственный портал.

"Украина максимально консолидирует своих основных международных партнеров. Мы надеемся на дальнейшую поддержку нашего государства и сильную и твердую позицию Берлина", - отметил Шмыгаль.

Он отметил важность противодействия гибридным угрозам со стороны России и напомнил, что "Северный поток - 2" может быть использован как энергетическое оружие против Европы.

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Шмыгаль отметил, что, несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает реализацию реформ, и поблагодарил Германию за поддержку в этом направлении, в частности во внедрении реформы децентрализации и в содействии реализации проектов по трансформации угольных регионов.

Премьер-министр также поздравил Германию с началом председательства в "Большой семерке" и выразил надежду, что поддержка Украины будет продолжаться. Шмыгаль также акцентировал внимание на привлечении немецких инвесторов к реализации совместных проектов, в частности, в сфере добычи.

В заключение он добавил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменным курсом для правительства Украины.