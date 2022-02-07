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Новини Оборона
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"Професійного військового відправляють на паперову роботу" - Білецький заступився за заступника комбрига 56 бригади

В той час, коли президент оголошує про створення двадцяти нових бригад ЗСУ, професійного військового, замкомбрига 56 бригади Дмитра Герасименка, що на війні з 2014 року, через інтриги відправляють у тил завідувати архівом.

Про це перший командир полку "Азов" Андрій Білецький написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"В той час, коли існує загроза повномасштабного вторгнення Росії, в українській армії виживають бойових офіцерів із бригад. У такій ситуації опинився наш побратим, полковник ЗСУ Дмитро Герасименко… Професійного військового відправляють займатися паперовою роботою у відділі, який збираються скоротити найближчим часом", - написав Білецький.

За словами Білецького, Дмитро Герасименко має авторитет у бригаді, тому його кандидатура розглядалася на посаду можливого нового комбрига. Однак бригаду очолив полковник Сергій Сірченко, а Герасименка під виглядом підвищення відправили на службу в тил.

"Про які тоді 20 додаткових бригад говорить Верховний Головнокомандувач Зеленський, якщо в армії на рівні керівництва відбувається дерибан сфер впливу та позбуваються офіцерів із бойовим досвідом?", - написав Білецький.

Автор: 

армія (3782) оборона (4855) Білецький Андрій (214) 56 окрема мотопіхотна бригада (53) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+15
Оооо, Белецкий всплыл.
Андруша, где твои мальчики по вызову?
Или в стране при этом "не барыге" вам его не заказывают?
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07.02.2022 21:46 Відповісти
+9
Надеюсь разберуться.

Паркетных генералов нам сейчас точно не нужно.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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07.02.2022 21:35 Відповісти
+9
" ... полковник ЗСУ Дмитро Герасименко… Професійного військового відправляють займатися паперовою роботою у відділі, який збираються скоротити найближчим часом ", - написав Білецький.
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07.02.2022 21:36 Відповісти
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Сдается мне ,что это просто обидки за своего друга.
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07.02.2022 21:32 Відповісти
Шо?
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07.02.2022 21:36 Відповісти
Надеюсь разберуться.

Паркетных генералов нам сейчас точно не нужно.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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07.02.2022 21:35 Відповісти
То і є проросійська і АНТИукраїнська, кримінальна, зрадлива політика нікчемного карлика - ЗЕ-клоуна:

-На найвищі посади в державі розставляти відвертий криміналітет і запеклих україноненависників, п'яту колону кремля...

- Фальсифікувати справи, незаконно та злочинно шельмувати, переслідувати та репресувати ВСІХ, хто став, чи здатний стати, на повний зріст ,щоб власними грудьми, власною кров'ю, власним життям боронити Україну!

-Влаштовувати гучні скандали з главами країн-друзів та прихильників України, які постійно забезпечують Україну зброєю та фінансами - чого не здатний зробити ЗЕ... бо й досі розграбовує в турборежимі державні фінанси разом з олігархами та баригами...

- Збільшує обсяги торгівлі з агресором, нагороджує його емісарів... і з тіла пнеться, щоб хоч доторкнутися до друга та однодумця -Путіна...
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07.02.2022 22:34 Відповісти
Це відбувється бо забагато гнид та зрадників й надалі залишаються на усіх гілках влади в Україні,нажаль...
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07.02.2022 21:35 Відповісти
Хай пошукае в архіві 4 повістки верховного!
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07.02.2022 21:35 Відповісти
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07.02.2022 21:41 Відповісти
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07.02.2022 21:44 Відповісти
" ... полковник ЗСУ Дмитро Герасименко… Професійного військового відправляють займатися паперовою роботою у відділі, який збираються скоротити найближчим часом ", - написав Білецький.
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07.02.2022 21:36 Відповісти
Усувають подалі найкращих... Хіба це не розвал армії ?
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07.02.2022 21:43 Відповісти
Забули предводітєля тітушні спитити. Йди далі на забудовниках гроші заробляй...
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07.02.2022 21:39 Відповісти
На ці закономірності вже немає сил якось реагувати...

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07.02.2022 21:43 Відповісти
В ВСУ это может единственный генерал который воевать с Московией будет. Все остальные подхалимы будут выполнять капитуляцию.
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07.02.2022 21:43 Відповісти
Пусте, з кварталу наберуть камандірів, здорові, жирні, високі - настоящі палковнікі
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07.02.2022 21:45 Відповісти
Оооо, Белецкий всплыл.
Андруша, где твои мальчики по вызову?
Или в стране при этом "не барыге" вам его не заказывают?
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07.02.2022 21:46 Відповісти
)) выходит кроме Маруси Звиробой и Федыны у вас и надеяться не на кого.....Опасная крайне обстановка....наверное ЗЕля вас сдаст в таможенный раньше чем ты его в Ростов..
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07.02.2022 23:57 Відповісти
Фе ! Як негарно. Виглядає дешевим піаром.
Насправді про цю несправедливість написав вчора попередник ДімДімича,полковник Кулька,ВЧОРА ж цей допис поширив і Бутусов.(Чому одразу не викласти ?)
Але й справді,якщо порівнювати перших комбатів 23 ОМПБ, Лормана,Могілевця,Кульку,й Герасименка,то останній справді був найкращим.Ініціативний,хоробрий,справедливий(Можливо,тому що молодий )
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07.02.2022 21:53 Відповісти
Як казав мені один майор на початку 2000-х, коли запитав його чому він при нормальній посаді і службі звільняється:'' Розумні не потрібні - потрібні ті, хто гроші дає!''
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07.02.2022 21:59 Відповісти
Оце і є «здобутком» зеленої влади в Особливий період в Україні, своїм гадити в ЗСУ і нарікати «на роздмухування панічних тем» тим хто допомагає боронити Україну від московських окупантів!!!
Досвідченного керівника батальйону треба сховати та зламати в архівах!
Бо там жінки усе «завалять» з такою мізерною оплатою за такий бойовий досвід!!
Усе «знає» краще чотириразовий Оманський…, мабуть уже готується план до Великодня …, а там і на шашлики час прийде….
В кабінеті не встигає підписувати усякі Укази, підписує прямо на трибуні ВРУ…. Забув уже яка вона ота відпустка та діточки мабуть уже дорослі, а як хоче скумбейки Ленкиноі по 8 грн….
Ну то таке, не на часі, усі в автодор, в асфальт…
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07.02.2022 22:13 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXLYTAdUQ1dvFYcmUq-XYmaWf9c0TgrU527ze8cx1VE0a2W1zhMgtBXBfXd2-****************************************************************************************-yU2g6OST_6wI91HBAiR8CVA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 21 ч. ·







https://www.facebook.com/profile.php?id=100020149602229&__cft__[0]=AZXLYTAdUQ1dvFYcmUq-XYmaWf9c0TgrU527ze8cx1VE0a2W1zhMgtBXBfXd2-****************************************************************************************-yU2g6OST_6wI91HBAiR8CVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Aleksey Petrov

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905673013447677&id=100020149602229&__cft__[0]=AZXLYTAdUQ1dvFYcmUq-XYmaWf9c0TgrU527ze8cx1VE0a2W1zhMgtBXBfXd2-****************************************************************************************-yU2g6OST_6wI91HBAiR8CVA&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 21:50 ·

Прочитал первый раз пост https://www.facebook.com/profile.php?id=100024517560823&__cft__[0]=AZXLYTAdUQ1dvFYcmUq-XYmaWf9c0TgrU527ze8cx1VE0a2W1zhMgtBXBfXd2-****************************************************************************************-yU2g6OST_6wI91HBAiR8CVA&__tn__=-]K-y-R Руслан Кулька , и не поверил своим глазам! Потом перечитал снова. Ну мало ли, вдруг почудилось?! К сожалению нет, не почудилось…

Капитана Дмитрия Герасименко я впервые увидел в мае 2014 года. Тогда, будучи ротным 23-го тербата, буквально на несколько дней он приехал в свой родной Мелитополь. И зашёл в военкомат. Вот в кабинете военкома мы и познакомились. Этот эпизод описан в моей книге «Кофе с привкусом пепла».

… В кабинете военного комиссара за длинным столом для заседаний сидел спортивного вида мужчина средних лет. Про таких в народе говорят «здоровый, как шкаф». Крупная голова, короткая стрижка, скуластое лицо, волевой подбородок. Хоть в фильмах про американскую мафию снимай. Я присел на свободный стул и стал слушать капитана;
- Вы понимаете, товарищ подполковник?! Такое ощущение, что про нас все забыли! Мы никому не нужны, - Дмит­рий Герасименко, говорил совершенно спокойно, ничем не выдавая внутреннего волнения. - Ребятам из других городов хоть как-то помогают, экипируют, снабжают, а мы, получается, как бедные родственники!
- Дима! Та подожди, не горячись! Ну как это никому не нужны?! - подполковник Лушников начал перекладывать на столе бумаги с места на место, стараясь не встречаться взглядом с гостем. - Мы что-нибудь придумаем! Такого не бывает, чтобы солдат никому не нужен был. Не бывает!
- В чём конкретно есть потребность? - я пересел на свободный стул напротив командира роты, положил на стол блокнот и приготовился записывать…

Потом был сентябрьский бой на подступах к Мариуполю. И был звонок от знакомого,
- ***, Лёха! Там бой под Мариком! Димыча рота рубится!
- Каааак? - Закричал я! - Целы?
- Есть двухсотые и трехсотые! Больше ничего не знаю!

Телефон Дим Димыча не отвечал! Ну да, как раз ему было время разговаривать со мной. Через несколько часов он сам перезвонил. И в общих чертах рассказал перипетии того дня. Я много слышал о его характере воина! Да, именно про таких говорят просто и коротко … ВОИН! Будет рубиться с оккупантами до последнего. Сам пойдёт в бой и парней поведёт за собой. И что главное, люди пойдут за ним! Как то парни из 23-го бата рассказали о том, как Димыч настраивал пацанов перед боем тогда, в 2014 году.

«Мы все умрем! Может сегодня! Может чуть позже! Но сделаем это так, чтобы про нас написали книги, а враги ещё долго вздрагивали при упоминании наших имён». Понимаю, что не все поймут такой жёсткий армейский настрой. Но порой нужны именно такие слова.

Потом он стал комбатом. А сейчас замкомбрига! Уже несколько лет. И видать, отсутствие такой необходимой для карьерного роста гибкости в спине, начало раздражать высокое начальство. Сиречь комбрига! Я не буду давать оценку нынешнему командиру 56 организма. Хотя… То что услышал по телефону, не для простор фейсбука!

Но я знаю Дим Димыча, который на войне чуть ли не с первых дней. Я знаю ВОИНА, который готов идти в бой и вести за собой ребят. Такие офицеры, как полковник Герасименко должны командовать бригадами! И это будут одни из самых боеспособных и мотивированных подразделений. Но видать некоторым высоким погонам это не нужно. Подковерные интриги, важней всего.

Как же это знакомо…
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07.02.2022 23:26 Відповісти
белицкий, в этом и твоя вина! Свинок плюшевых помнишь? А как таскались за Порохом по всей стране с этими свинками? Отож...
Себе спасибо скажи и... свим заказчикам ---бене и рюкзакову!
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08.02.2022 01:30 Відповісти
Порошенко святой, гениальный полководец и военный строитель? вы со своим сектантством уже порядком ***********.
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08.02.2022 04:21 Відповісти
Святых не бывает. Но во всяком случае такого издеца как при нынешнем горе-президенте не было
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08.02.2022 07:24 Відповісти
Генерала Кривоноса так само ''успішно'' відправила у відставку ця зешобла.
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08.02.2022 10:41 Відповісти
 
 