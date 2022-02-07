"Професійного військового відправляють на паперову роботу" - Білецький заступився за заступника комбрига 56 бригади

В той час, коли президент оголошує про створення двадцяти нових бригад ЗСУ, професійного військового, замкомбрига 56 бригади Дмитра Герасименка, що на війні з 2014 року, через інтриги відправляють у тил завідувати архівом.

Про це перший командир полку "Азов" Андрій Білецький написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"В той час, коли існує загроза повномасштабного вторгнення Росії, в українській армії виживають бойових офіцерів із бригад. У такій ситуації опинився наш побратим, полковник ЗСУ Дмитро Герасименко… Професійного військового відправляють займатися паперовою роботою у відділі, який збираються скоротити найближчим часом", - написав Білецький.

За словами Білецького, Дмитро Герасименко має авторитет у бригаді, тому його кандидатура розглядалася на посаду можливого нового комбрига. Однак бригаду очолив полковник Сергій Сірченко, а Герасименка під виглядом підвищення відправили на службу в тил.

"Про які тоді 20 додаткових бригад говорить Верховний Головнокомандувач Зеленський, якщо в армії на рівні керівництва відбувається дерибан сфер впливу та позбуваються офіцерів із бойовим досвідом?", - написав Білецький.