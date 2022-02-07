"Профессионального военного отправляют на бумажную работу", - Билецкий вступился за заместителя комбрига 56 бригады

В то время, когда президент объявляет о создании двадцати новых бригад ВСУ, профессионального военного, замкомбрига 56 бригады Дмитрия Герасименко, на войне с 2014 года, по интригам отправляют в тыл заведовать архивом.

Об этом первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время, когда существует угроза полномасштабного вторжения России, в украинской армии выживают боевых офицеров из бригад. В такой ситуации оказался наш брат по оружию, полковник ВСУ Дмитрий Герасименко… Профессионального военного отправляют заниматься бумажной работой в отделе, который собираются сократить", - написал Билецкий.

По словам Билецкого, у Дмитрия Герасименко авторитет в бригаде, поэтому его кандидатура рассматривалась на должность возможного нового комбрига. Однако бригаду возглавил полковник Сергей Сирченко, а Герасименко под предлогом повышения отправили на службу в тыл.

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"О каких тогда 20 дополнительных бригадах говорит Верховный Главнокомандующий Зеленский, если в армии на уровне руководства происходит дерибан сфер влияния и избавляются от офицеров с боевым опытом?", - написал Билецкий.