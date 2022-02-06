Кампания "Не паникуй! Готовься!": ветераны обучали гражданское население сопротивлению российской агрессии. ВИДЕО

В Киеве на территории бывшего завода "Атек" состоялаоь одно из крупнейших учений для гражданского населения по основам сопротивления возможной российской агрессии. Организатор военной подготовки - Общественный штаб обороны при поддержке Национального Корпуса.

Более полутысячи участников – о таком количестве сообщили организаторы. Все участники были распределены на группы по их уровню подготовки. Для тренировок были оборудованы разные локации, где участники обучались работе с оружием, тактике малых пехотных групп, основам парамедицины и эвакуации раненых. В то же время проходили учебные стрельбы на полигоне под Киевом. Все занятия проводили инструкторы с боевым опытом.

По словам Андрея Белецкого, подобные военные учения Общественные штабы обороны проводят в Киеве и областных центрах еще с апреля прошлого года. Только за последнюю неделю в тренировках приняли участие несколько тысяч человек в Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске, Кропивницком и других городах. Выучка проходят под лозунгом "Не паникуй! Готовься!".

Как известно, в последние месяцы Украина неоднократно получала информацию о накоплении войск РФ на украинской границе и подготовке их к возможному полномасштабному вторжению.

