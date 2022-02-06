УКР
Кампанія "Не панікуй! Готуйся!": ветерани навчали цивільне населення спротиву російській агресії. ВIДЕО

У Києві на території колишнього заводу "Атек" відбувся один з найбільших вишколів для цивільного населення з основ спротиву можливій російській агресії. Організатор вишколу - Громадський штаб оборони за підтримки Національного Корпусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.

Більше півтисячі учасників - про таку кількість повідомили організатори. Всі учасники були розподілені на групи згідно їхнього рівня підготовки. Для тренувань було обладнано різні локації, де учасники навчалися роботі зі зброєю, тактиці малих піхотних груп, основам парамедицини та евакуації поранених. Водночас відбувалися навчальні стрільби на полігоні під Києвом. Усі заняття проводили інструктори з бойовим досвідом.

За словами Андрія Білецького, подібні вишколи Громадські штаби оборони проводять у Києві та обласних центрах ще з квітня минулого року. Лише за останній тиждень у тренуваннях взяли участь кілька тисяч людей у Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську, Кропивницькому та інших містах. Вишколи проходять під гаслом "Не панікуй! Готуйся!".

Як відомо, протягом останніх місяців Україна неодноразово отримувала інформацію про накопичення військ РФ на українському кордоні та підготовку їх до можливого повномасштабного вторгнення.

військові навчання (2818) Білецький Андрій (222) Національний корпус (390) тероборона (397)
+19
Нападе, чи не нападе?...думав я, коли на темній вулиці до мене йшов здоровань з явно не дружніми намірами...про всяк випадок витяг пістолет...не напав.
06.02.2022 22:40 Відповісти
+11
Білецький допоміг привести до влади Зеленського і слуг, як Бужагський. Потрібно незабувати це
06.02.2022 22:52 Відповісти
+11
06.02.2022 22:56 Відповісти
Уже 500+ человек, баталоьон 4 х милионный город. А надо батальон на один район , т е. в 10 раз больше людей. Негусто пока(
07.02.2022 05:21 Відповісти
Полк Азов тоже с 80 человек начинался. И тоже это была как тероборона.
07.02.2022 08:09 Відповісти
