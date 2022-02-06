Кампанія "Не панікуй! Готуйся!": ветерани навчали цивільне населення спротиву російській агресії. ВIДЕО

У Києві на території колишнього заводу "Атек" відбувся один з найбільших вишколів для цивільного населення з основ спротиву можливій російській агресії. Організатор вишколу - Громадський штаб оборони за підтримки Національного Корпусу.

Більше півтисячі учасників - про таку кількість повідомили організатори. Всі учасники були розподілені на групи згідно їхнього рівня підготовки. Для тренувань було обладнано різні локації, де учасники навчалися роботі зі зброєю, тактиці малих піхотних груп, основам парамедицини та евакуації поранених. Водночас відбувалися навчальні стрільби на полігоні під Києвом. Усі заняття проводили інструктори з бойовим досвідом.

За словами Андрія Білецького, подібні вишколи Громадські штаби оборони проводять у Києві та обласних центрах ще з квітня минулого року. Лише за останній тиждень у тренуваннях взяли участь кілька тисяч людей у Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську, Кропивницькому та інших містах. Вишколи проходять під гаслом "Не панікуй! Готуйся!".

Як відомо, протягом останніх місяців Україна неодноразово отримувала інформацію про накопичення військ РФ на українському кордоні та підготовку їх до можливого повномасштабного вторгнення.

