В Україні вже 75 тис. підлітків пройшли повну вакцинацію проти COVID-19

Станом на 7 лютого 75 тисяч українських підлітків пройшли повний курс щеплень проти COVID-19, з них понад 5 тисяч відкрили банківські рахунки для отримання виплат в рамках програми "єПідтримка".

Про це проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації Павло Русев повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Розширено можливість для підлітків витратити ці гроші не тільки на книги, театри, музеї, залізничні квитки, а й на освітні послуги - курси онлайн та офлайн та оплату вищих навчальних закладів", - зауважив Русев.

Він зазначив, що для підлітків процедура отримання виплат за вакцинацію не відрізняється від дорослих.

"Підлітки можуть самостійно відкрити рахунок. Це може бути в банку або онлайн. Згода батьків тут не потрібна, бо в 14 років настає неповна дієздатність і вони мають право відкривати такі рахунки й розпоряджатися грошима", - пояснив Русев.

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