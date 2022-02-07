УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8454 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 646 28

Ми маємо разом побудувати гарантії безпеки, - Макрон

Ми маємо разом побудувати гарантії безпеки, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на спільну пресконференцію президентів.

"Cитуація серйозна і ми повинні знайти шлях миру та стабільності в Європі, зараз для цього ще є час", - сказав президент Франції.

За його словами, НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей.

"Потрібно уникнути будь-якої ескалації, адже це ні в чиїх інтересах. Найближчі дні будуть вирішальними для деескалації і переговори мають цьому сприяти", - додав Макрон.

Президент Франції додав, що потрібно розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії.

Читайте також: Макрон перед перемовинами з Путіним заявив, що "не вірить у спонтанні чудеса"

перемовини (3026) путін володимир (24222) членство в НАТО (1757) Макрон Емманюель (1534)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Ліквідація пу - і всі в безпеці, і ніяких гарантій не треба
показати весь коментар
07.02.2022 23:58 Відповісти
+8
Верните границы Украине в прежнее состояние, а потом развивайте всеохватывающую безопасность. Безопасности псевдограницам рф не должно быть.
показати весь коментар
07.02.2022 23:59 Відповісти
+7
Про какие гарантии безпеки этот жабоед говорит? ***** разве оттяпало несколько частей франции и собрало армию чтоб на нее напасть?? От чьего имени этот урод к ***** поехал говорить про свою безпеку?
показати весь коментар
08.02.2022 00:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ліквідація пу - і всі в безпеці, і ніяких гарантій не треба
показати весь коментар
07.02.2022 23:58 Відповісти
ждут пока умрет своей смертью, потому что сейчас вокруг него все неадекватные еще хуже него
показати весь коментар
08.02.2022 00:14 Відповісти
что это изменит когда полчища кацапов хотят нашей крови? Почтиайте их форумы. Не только русскую весну.
показати весь коментар
08.02.2022 00:23 Відповісти
Верните границы Украине в прежнее состояние, а потом развивайте всеохватывающую безопасность. Безопасности псевдограницам рф не должно быть.
показати весь коментар
07.02.2022 23:59 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 00:23 Відповісти
Хитрожо... французик явно надеется развести нас на "Будапештский Меморандум 2.0".
Когда мы отдаем РЕАЛЬНЫЕ вещи в обмен на "обещаем подумать обещать сильную озабоченность" в случае "чего".
показати весь коментар
07.02.2022 23:59 Відповісти
Про Минск, надеюсь, Макрон не заикался?
показати весь коментар
08.02.2022 00:00 Відповісти
макрон, тіпа, зі своєю макроншею отримав досвід говорити з людьми похилого віку...
показати весь коментар
08.02.2022 00:06 Відповісти
***** что-то там вспоминало
-Президент Украины заявлял, что ему все пункты минских соглашений не нравятся. Нравится, не нравится - терпи моя красавица, отметил путлер.

показати весь коментар
08.02.2022 00:13 Відповісти
Про какие гарантии безпеки этот жабоед говорит? ***** разве оттяпало несколько частей франции и собрало армию чтоб на нее напасть?? От чьего имени этот урод к ***** поехал говорить про свою безпеку?
показати весь коментар
08.02.2022 00:03 Відповісти
сейчас задача заболтать *****, а тем временем каждый час через польскую границу заходят колонны военной техники, не говоря уже о самолетах, приземляющихся в Киеве
показати весь коментар
08.02.2022 00:12 Відповісти
омакрон
показати весь коментар
08.02.2022 00:03 Відповісти
Президент Франції додав, що потрібно розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії. іпан,,,ат французьський, а хто ж до 2014 року загрожував рашистам і білорусам.?Які гарантії безпеки жабоїд збирається розробляти.коли всього навсього потрібно виконати те,що було написано у Будапештському папері ,плюс рашист має виплатити компенсації і Грузії і Україні за окупацію???
показати весь коментар
08.02.2022 00:04 Відповісти
І Молдові
показати весь коментар
08.02.2022 00:21 Відповісти
напомните Макрону, что украинский ядерный арсенал превышал французкий в 25 раз.
показати весь коментар
08.02.2022 00:10 Відповісти
У Франции ядерньій потенциал вполне достаточен , чтобьі нанести любому агрессору неприемлемьіе потери , и России в том числе.
показати весь коментар
08.02.2022 00:46 Відповісти
исходя из вашей информации, надеюсь, макрон ***** шляпой по губам поводит
показати весь коментар
08.02.2022 00:50 Відповісти
Макарон засвітився у кремляді як миротворець, ще одна галочка для виборів
показати весь коментар
08.02.2022 00:13 Відповісти
Політичний лузер Макрон, який все пролюбив для Франції, що лиш міг, перед виборами пнеться зі шкіри щоб заробити трохи балів.
показати весь коментар
08.02.2022 00:28 Відповісти
нажаль інші там ще гірші
показати весь коментар
08.02.2022 07:48 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 00:30 Відповісти
место в грязьпроме микрону обеспечено
показати весь коментар
08.02.2022 00:32 Відповісти
Україно, тримайся. Нах... макронів, шольців.
показати весь коментар
08.02.2022 01:20 Відповісти
макроша, решить свои электоральные проблемы за счет Украины тебе не удастся
показати весь коментар
08.02.2022 07:48 Відповісти
З вбивцею }{уйлом можна будувати лише концтабори, а не гарантії безпеки.
показати весь коментар
08.02.2022 08:18 Відповісти
 
 