Ми маємо разом побудувати гарантії безпеки, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на спільну пресконференцію президентів.
"Cитуація серйозна і ми повинні знайти шлях миру та стабільності в Європі, зараз для цього ще є час", - сказав президент Франції.
За його словами, НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей.
"Потрібно уникнути будь-якої ескалації, адже це ні в чиїх інтересах. Найближчі дні будуть вирішальними для деескалації і переговори мають цьому сприяти", - додав Макрон.
Президент Франції додав, що потрібно розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії.
Топ коментарі
+9 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар07.02.2022 23:58 Відповісти Посилання
+8 Игокович
показати весь коментар07.02.2022 23:59 Відповісти Посилання
+7 Vladimir Chayka
показати весь коментар08.02.2022 00:03 Відповісти Посилання
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Когда мы отдаем РЕАЛЬНЫЕ вещи в обмен на "обещаем подумать обещать сильную озабоченность" в случае "чего".
-Президент Украины заявлял, что ему все пункты минских соглашений не нравятся. Нравится, не нравится - терпи моя красавица, отметил путлер.