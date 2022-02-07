Ми маємо разом побудувати гарантії безпеки, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на спільну пресконференцію президентів.

"Cитуація серйозна і ми повинні знайти шлях миру та стабільності в Європі, зараз для цього ще є час", - сказав президент Франції.

За його словами, НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей.

"Потрібно уникнути будь-якої ескалації, адже це ні в чиїх інтересах. Найближчі дні будуть вирішальними для деескалації і переговори мають цьому сприяти", - додав Макрон.

Президент Франції додав, що потрібно розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії.

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