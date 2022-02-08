"Ми відкидаємо погрози Росії та стоїмо за Україну", - прем’єр Чехії Фіала

Глава уряду Чехії Петр Фіала вважає, що російсько-український конфлікт потрібно вирішити тільки мирним шляхом і що не можна поступатися російським погрозам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "News Box".

"Ми досягнемо цього таким чином, що будемо як Захід, як Європейський союз і НАТО діяти спільно і рішуче і дамо зрозуміти, що не допустимо жодної форми погрожування і можливої агресії", - наголосив він.

Фіала таким чином відреагував на виступ президента Чехії Мілоша Земана в недільній програмі телеканалу CNNPrimaNews, в якому чеський президент заявив, що не підтримує надсилання чеських військових на східні кордони НАТО.

"У пана президента інша думка щодо цієї допомоги, я з ним про це говорив. Але слова і дії чеського уряду такі, якими їх бачить громадянин. Уряд чітко став на бік мирного врегулювання, ми відкидаємо погрози Росії і ми стоїмо за Україну", - сказав Фіала.

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