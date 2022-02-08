Українцю Лобурю, якого незаконно утримують в окупованій Макіївці, загрожує страта, - Денісова

Громадянину України Олександру Лобурю, якого безпідставно утримують у "СІЗО Макіївської виправної колонії №97" на окупованій Донеччині, загрожує смертна кара.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

7 квітня 2020 року до оселі Олександра Лобуря в Амвросіївці на тимчасово окупованій Донеччині увірвалися п’ятеро працівників так званого "міністерства державної безпеки ДНР". Після проведених у будинку обшуків вони звинуватили Олександра в торгівлі зброєю та наркотиками, одягли наручники і повезли в невідомому напрямку.

"Спочатку чоловіка затримали в порядку адміністративного арешту на 30 діб, однак Олександра вже майже два роки продовжують незаконно утримувати представники окупаційної адміністрації. Тепер йому інкримінують "ст. 321 УК ДНР" – "шпіонаж", санкція якої передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі, у воєнний час – смертна кара з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Факт незаконного затримання Олександра Лобуря представниками окупаційних органів не підтверджено досі.

Олександр хворий на хронічний гострий холецистит та панкреатит. Жодна медична допомога Олександру не надається. Він отримує лише ліки, які вдається час від часу передати мамою та співробітниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Жодного зв’язку з рідними Олександр не має.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Олександра Лобуря, сприяти його негайному звільненню. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення", - наголосила омбудсмен.

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