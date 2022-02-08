Естонія передала Україні третину своїх "Джавелінів", - Стефанчук

Естонія передала Україні третину переносних протитанкових ракетних комплексів "Javelin".

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна на Донбасі триває вже 8 років, це має бути припинено негайно", - заявив спікер Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас.

Він зазначив, що 30 років тому Естонія здобула незалежність і пообіцяла собі, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами.

"Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником та партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю та стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас одних", – наголосив Ратас.

Водночас голова ВР Руслан Стефанчук зазначив, що "деякі вчинки естонських колег вражають". Зокрема, він подякував Естонії за передачу Україні "третини своїх "Джавелінів", які в них є, для того, щоб підтримати нашу незалежність і демократію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питаннях українського суверенітету та безпеки компромісу бути не може, - Стефанчук