Естонія передала Україні третину своїх "Джавелінів", - Стефанчук
Естонія передала Україні третину переносних протитанкових ракетних комплексів "Javelin".
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Війна на Донбасі триває вже 8 років, це має бути припинено негайно", - заявив спікер Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас.
Він зазначив, що 30 років тому Естонія здобула незалежність і пообіцяла собі, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами.
"Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником та партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю та стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас одних", – наголосив Ратас.
Водночас голова ВР Руслан Стефанчук зазначив, що "деякі вчинки естонських колег вражають". Зокрема, він подякував Естонії за передачу Україні "третини своїх "Джавелінів", які в них є, для того, щоб підтримати нашу незалежність і демократію".
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на джавеліни є міністр оборони, якщо з транспорту на склади і командуючий, якщо зі складів у частини
Своїх гнид вистачало та вистачає...
ті які кили небудь мали справу з рашою.
остальним, доки руський пітух в очко не клюне, це не зрозуміють
Понимаю, что Джавелин - это ... Джавелин. Но Украина и сама производит несколько видов ПТРК. Да, это не Джавелины, но тут еще большой вопрос что гарантировано подобъет вражеский танк: одна ракета Джавелин или 2 (пусть даже 3) отечественных.
Отечественная...нужно сопровождать цель..
Так что как ни крути а шанс поразить вражеский танк джавелином таки выше...и шанс выжить при этом тоже выше...
А никуя не делать и бегать по миру с протянутой рукой ...
А если джавелины дарят...то грех отказываться...
У нас их уже почти 400 штук...и ракет к ним более 1000...ни у одной другой страны кроме США нет такого количества...
Плюс свои комплексы...
Чем жарить бурятов есть...
Есть такое хорошее, очень конкретное, не двусмысленно слово - безвозмездно. Я ни разу не встречал этого слова в новостях о поставках оружия в Украину.
Есть такое хорошее, очень конкретное, не двусмысленно слово - безвозмездно
Любое другое слово - это словесная эквилибристика. "Передала" - не исключает оплату: потом, в рассрочку, с возвратом (если не пригодились) по бартеру и т.п.
Я не исключаю, что передают действительно "безвозмездно". Но то, что категорически не используют это ясное и понятное определение ... как-то подозрительно. Нас давно приучили, что власть врёт, вот и сомневаюсь ...
Дорогостоящие проекты, типа морских кораблей мы конечно будем платить. А эту мелочевку для защиты нам конечно бесплатно дают.