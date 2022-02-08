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Новини Війна
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Естонія передала Україні третину своїх "Джавелінів", - Стефанчук

Естонія передала Україні третину своїх

Естонія передала Україні третину переносних протитанкових ракетних комплексів "Javelin".

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна на Донбасі триває вже 8 років, це має бути припинено негайно", - заявив спікер Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас.

Він зазначив, що 30 років тому Естонія здобула незалежність і пообіцяла собі, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами.

"Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником та партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю та стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас одних", – наголосив Ратас.

Водночас голова ВР Руслан Стефанчук зазначив, що "деякі вчинки естонських колег вражають". Зокрема, він подякував Естонії за передачу Україні "третини своїх "Джавелінів", які в них є, для того, щоб підтримати нашу незалежність і демократію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питаннях українського суверенітету та безпеки компромісу бути не може, - Стефанчук

Автор: 

Естонія (1656) Javelin (180) Ратас (9) Стефанчук Руслан (763)


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Топ коментарі
+58
так тримати. дякуємо.а ще не варто працювати за Мінськом. це просто затягування проблеми. Будапештський договір - інша справа. Саме до цього закликає Тимошенко.
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08.02.2022 15:51 Відповісти
+49
Добре, що є країни, які нас підтримують. я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:16 Відповісти
+47
Хороша новина. Вдячні! я думаю, що далі варто діяти у дипломатичному форматі Будапешту, як це рекомендує Тимошенко
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08.02.2022 15:18 Відповісти
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Естонським браттям-черговий респект...
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08.02.2022 11:23 Відповісти
а стефанчуку займатись державотворенням...
на джавеліни є міністр оборони, якщо з транспорту на склади і командуючий, якщо зі складів у частини
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08.02.2022 11:30 Відповісти
постарайтесь не пустить на перепродажу - там все серийки переписаны спалитесь
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08.02.2022 11:24 Відповісти
Кацап?
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08.02.2022 11:26 Відповісти
нит а ты?
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08.02.2022 11:28 Відповісти
Я антикацап
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08.02.2022 11:37 Відповісти
А що, українську армію тільки кацапи розкрадали?

Своїх гнид вистачало та вистачає...
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08.02.2022 11:35 Відповісти
Ти суті не зрозумів. Тому такі питання задаєш
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08.02.2022 11:38 Відповісти
Ви на Банкову зашліть свої побажання
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08.02.2022 11:26 Відповісти
так поступають ті країни які на собі відчули, що таке раша.
ті які кили небудь мали справу з рашою.
остальним, доки руський пітух в очко не клюне, це не зрозуміють
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08.02.2022 11:26 Відповісти
Эстонцам, конечно, спасибо! Истинная щедрость определяется не тем, сколько дал, а сколько у него осталось.

Понимаю, что Джавелин - это ... Джавелин. Но Украина и сама производит несколько видов ПТРК. Да, это не Джавелины, но тут еще большой вопрос что гарантировано подобъет вражеский танк: одна ракета Джавелин или 2 (пусть даже 3) отечественных.
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08.02.2022 11:30 Відповісти
Джавелин...выстрелил и забыл...
Отечественная...нужно сопровождать цель..
Так что как ни крути а шанс поразить вражеский танк джавелином таки выше...и шанс выжить при этом тоже выше...
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08.02.2022 11:39 Відповісти
Я это всё понимаю. И, конечно, ЗА поставку Джавелинов. Но правильным было бы в несколько раз увеличить производство отечественных ПТРК и с благодарностью принимать международную помощь в виде Джавелинов.
А никуя не делать и бегать по миру с протянутой рукой ...
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08.02.2022 11:43 Відповісти
Свои наверное тоже есть...
А если джавелины дарят...то грех отказываться...
У нас их уже почти 400 штук...и ракет к ним более 1000...ни у одной другой страны кроме США нет такого количества...
Плюс свои комплексы...
Чем жарить бурятов есть...
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08.02.2022 11:46 Відповісти
На счет "дарят" ...
Есть такое хорошее, очень конкретное, не двусмысленно слово - безвозмездно. Я ни разу не встречал этого слова в новостях о поставках оружия в Украину.
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08.02.2022 11:50 Відповісти
Эстония передала...не продала...а передала Украине треть своих джавелинов...
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08.02.2022 12:04 Відповісти
Еще раз:
Есть такое хорошее, очень конкретное, не двусмысленно слово - безвозмездно

Любое другое слово - это словесная эквилибристика. "Передала" - не исключает оплату: потом, в рассрочку, с возвратом (если не пригодились) по бартеру и т.п.

Я не исключаю, что передают действительно "безвозмездно". Но то, что категорически не используют это ясное и понятное определение ... как-то подозрительно. Нас давно приучили, что власть врёт, вот и сомневаюсь ...
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08.02.2022 12:27 Відповісти
Саме так конкретно вказував Резніков - "безкоштовно передали"
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08.02.2022 12:17 Відповісти
Безвозмездно. Байден подписал указ на дополнительные 200 млн долларов, к тем 300 что выделены по бюджету США, на эту сумму самолеты и летают. Британия тоже бесплатно подарила свои птрк. Остальные страны тоже бесплатно.

Дорогостоящие проекты, типа морских кораблей мы конечно будем платить. А эту мелочевку для защиты нам конечно бесплатно дают.
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08.02.2022 13:15 Відповісти
Для окопной войны наши даже лучше. Стреляют далеко и можно управлять из блиндажа/окопа не высовываясь. Джавелины/NLAW безусловно лучше для мобильных групп
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08.02.2022 11:58 Відповісти
вражайте і ви чимось.... увімкніть населенню УКРАЇНИ безкоштовне телебачення! все продали баригам різним,все закодували, мегаго і світ т.в і інше пакети телебачення . а що людям дивитися .особливо в анексованих теріторіях дивляться російське телебачення . то так ви заволодіваєте українськими серцями і розумом і душами виходить.... даже забеспечіти українців каналами не можете...(( весь світ дивиться безкоштовні россійські канали...((
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08.02.2022 11:33 Відповісти
Дякую !
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08.02.2022 11:55 Відповісти
А нельзя ли по конкретней? Треть от числа икс , если не знать чему равен икс, будет равно числу игрек. И так до бесконечности. Единственно точно могу сказать, чему равна треть от нуля.
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08.02.2022 12:37 Відповісти
Хороша новина. Вдячні! я думаю, що далі варто діяти у дипломатичному форматі Будапешту, як це рекомендує Тимошенко
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08.02.2022 15:18 Відповісти
Подяка! Далі потрібно діяти за Будапештським меморандумом, про який вже неодноразово згадувала Тимошенко.
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08.02.2022 15:33 Відповісти
так тримати. дякуємо.а ще не варто працювати за Мінськом. це просто затягування проблеми. Будапештський договір - інша справа. Саме до цього закликає Тимошенко.
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08.02.2022 15:51 Відповісти
Дякуємо. Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:03 Відповісти
Добре, що є країни, які нас підтримують. я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:16 Відповісти
УВАЖЕНИЕ, УВАЖЕНИЕ и еще раз УВАЖЕНИЕ..... спасибо братья!!!!!
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08.02.2022 16:21 Відповісти
Респект естонцям! Поїду в Прибалтику і в Естонії залишу третину коштів, які виділю на подорож.
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08.02.2022 16:34 Відповісти
Да, тем более в состав «Будапешт плюс» войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины.
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08.02.2022 20:37 Відповісти
 
 