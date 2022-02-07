У питаннях українського суверенітету та безпеки компромісу бути не може, - Стефанчук

Не може бути компромісу у питаннях українського суверенітету та безпеки.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на спільному брифінгу з президентом міжпарламентської спілки Дуарте Пашеку у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми одноголосно підтримали, що питання діалогу - це питання компромісу, але аж ніяк не може бути компромісу у питаннях української ідентичності, української цілісності та української безпеки", - сказав Стефанчук.

Він розповів, що під час зустрічі з Пашеку обговорили низку питань щодо розширення діалогу між Україною та Міжпарламентським союзом, у тому числі і щодо безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України.

"Проста формула, до якої ми прийшли – дипломатії – так, агресії – ні", - наголосив спікер українського парламенту.

За словами Стефанчука, сторони на зустрічі також обговорили питання, пов'язані із загрозою російській агресії, із парламентським виміром "Кримської платформи".