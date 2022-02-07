УКР
У питаннях українського суверенітету та безпеки компромісу бути не може, - Стефанчук

Не може бути компромісу у питаннях українського суверенітету та безпеки.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на спільному брифінгу з президентом міжпарламентської спілки Дуарте Пашеку у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми одноголосно підтримали, що питання діалогу - це питання компромісу, але аж ніяк не може бути компромісу у питаннях української ідентичності, української цілісності та української безпеки", - сказав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжпарламентський союз готовий допомогти Україні у діалозі з Росією, - Пашеку

Він розповів, що під час зустрічі з Пашеку обговорили низку питань щодо розширення діалогу між Україною та Міжпарламентським союзом, у тому числі і щодо безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України.

"Проста формула, до якої ми прийшли – дипломатії – так, агресії – ні", - наголосив спікер українського парламенту.

Також читайте: Москва хоче обміняти імітацію загрози великої війни, на примус України до виконання Мінських угод у розумінні Росії, - Гармаш

За словами Стефанчука, сторони на зустрічі також обговорили питання, пов'язані із загрозою російській агресії, із парламентським виміром "Кримської платформи".

ВР (15239) Стефанчук Руслан (785)
еще одна кулеба высказалась
07.02.2022 12:29 Відповісти
Стефанчук , почему в парламентском канале Рада гоняют кацапский шансон ? Лично видела.

и это все на деньги налогоплательщика !!
07.02.2022 12:36 Відповісти
*****, та що це - стефанчук проти зеленського пішов?
той же клоун казав неодноразово: - "мир в очах путін, сойтись интересами посередине"..
А тут стефанчук проти цієї формули іде)
07.02.2022 12:37 Відповісти
Та де ж він пішов проти Зеленського? "Проста формула, до якої ми прийшли - дипломатії - так, агресії - ні", - наголосив спікер українського парламенту ". Що це за дипломатія? Виконати те, що вимагає Росія? Якщо не йти на вимоги Росії, то ніякої дипломатії не буде. А Росія ні на які поступки не йде і йти не буде. І оці всі розмови про якусь дипломатію х...ня.
07.02.2022 13:05 Відповісти
У Хряка подкормка кончилась?
07.02.2022 12:59 Відповісти
 
 