У питаннях українського суверенітету та безпеки компромісу бути не може, - Стефанчук
Не може бути компромісу у питаннях українського суверенітету та безпеки.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на спільному брифінгу з президентом міжпарламентської спілки Дуарте Пашеку у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми одноголосно підтримали, що питання діалогу - це питання компромісу, але аж ніяк не може бути компромісу у питаннях української ідентичності, української цілісності та української безпеки", - сказав Стефанчук.
Він розповів, що під час зустрічі з Пашеку обговорили низку питань щодо розширення діалогу між Україною та Міжпарламентським союзом, у тому числі і щодо безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України.
"Проста формула, до якої ми прийшли – дипломатії – так, агресії – ні", - наголосив спікер українського парламенту.
За словами Стефанчука, сторони на зустрічі також обговорили питання, пов'язані із загрозою російській агресії, із парламентським виміром "Кримської платформи".
и это все на деньги налогоплательщика !!
той же клоун казав неодноразово: - "мир в очах путін, сойтись интересами посередине"..
А тут стефанчук проти цієї формули іде)