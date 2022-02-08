Суд переніс засідання у справі ексберкутівця Цикалюка

8 лютого в Печерському суді Києва мало відбутися засідання у справі колишнього співробітника київського "Беркуту" Руслана Цикалюка. Проте суд відклав засідання.

Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу генпрокурора Олег Багнюк.

За словами Багнюка, суддя Печерського суду Олександр Соколов, який мав розглядати скаргу захисників Цикалюка на його підозру щодо перевищення повноважень, у відпустці, тому засідання відклади на місяць.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада 2013 року "Беркут" жорстоко розігнав мітинг на підтримку курсу євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві. 1 грудня 2013 на акцію протесту в центрі Києва вийшли тисячі людей. Мітинг закінчився зіткненнями з правоохоронцями на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента. Після цього в Україні почалися масові протести, які призвели в лютому 2014 року до зміни влади.

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За результатами розслідування "Громадського", командир київського полку поліції особливого призначення Цикалюк брав участь у розгоні учасників Євромайдану в 2013 році.

15 вересня 2021 року екскомандир роти "Беркуту" Цикалюк був звільнений з поліції.