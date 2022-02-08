Очікуємо сигналів, які привіз Макрон із Москви, - Кулеба

Україна не перетне своїх "червоних ліній". Ніхто за жодних обставин не зможе змусити її до такого.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи переговори президента Франції Еммануеля Макрона, що відбулися в понеділок, із президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні, буквально з цієї пресконференції, я вирушу до Маріїнського палацу, де у президента України розпочнеться зустріч із президентом Макроном. Я проведу переговори зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо тих сигналів, які привіз пан Макрон із Москви, але я вже неодноразово говорив, зокрема вчора, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, очікуємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини у Києві у вівторок.

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