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Новини Війна
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Очікуємо сигналів, які привіз Макрон із Москви, - Кулеба

Очікуємо сигналів, які привіз Макрон із Москви, - Кулеба

Україна не перетне своїх "червоних ліній". Ніхто за жодних обставин не зможе змусити її до такого.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи переговори президента Франції Еммануеля Макрона, що відбулися в понеділок, із президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні, буквально з цієї пресконференції, я вирушу до Маріїнського палацу, де у президента України розпочнеться зустріч із президентом Макроном. Я проведу переговори зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо тих сигналів, які привіз пан Макрон із Москви, але я вже неодноразово говорив, зокрема вчора, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, очікуємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини у Києві у вівторок.

Читайте також: Жодних територіальних поступок, ніякого "прямого діалогу" з "ЛДНР", право народу визначати зовнішньополітичний курс, - Кулеба про "червоні лінії" України на перемовинах щодо Донбасу

Автор: 

путін володимир (24222) Кулеба Дмитро (3604) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+13
Естонія передала Україні третину своїх Джавелінів. Мікрон передає Україні забаганки Путлєра.
.
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08.02.2022 12:21 Відповісти
+6
Не сімніваюсь що це сигнали про повну капітуляцію України перед смердючою лапатною балалайнею...
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08.02.2022 12:21 Відповісти
+5
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08.02.2022 12:26 Відповісти
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Терпи его красавица. Каких тебе сигналов не хватает?
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08.02.2022 12:20 Відповісти
"Красавица" - єто Путин , которьій и есть "сторона конфликта" в Минских соглашениях . Ждем подтверждения от Макрона .
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08.02.2022 13:01 Відповісти
Естонія передала Україні третину своїх Джавелінів. Мікрон передає Україні забаганки Путлєра.
.
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08.02.2022 12:21 Відповісти
Кстати , ДА. Франция пока нечем не помогла Украине - все о своей заднице волнуется .
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08.02.2022 12:23 Відповісти
Не сімніваюсь що це сигнали про повну капітуляцію України перед смердючою лапатною балалайнею...
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08.02.2022 12:21 Відповісти
тобто не сумніваюсь
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08.02.2022 12:23 Відповісти
Пусть скажет сколько содрал с хутина себе выборы .
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08.02.2022 12:21 Відповісти
Политики все циничны . Кто-то продаётся - кто-то покупает .
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08.02.2022 12:22 Відповісти
Макрон побачив в очах путіна мир і бажання вивести війська з України? Що вони тут ще "квартал-шоу" імітують? Мало награлись?
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08.02.2022 12:22 Відповісти
Ну звісно Мікрон привіз "перемогу", Подоляк вже кліпає методички
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08.02.2022 12:22 Відповісти
Тот будет сигналить, что надо выполнять минск по-хуйловски! Чё не ясно ещё?!
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08.02.2022 12:22 Відповісти
Так эти сигналы на его рту еще не высохли
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08.02.2022 12:25 Відповісти
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08.02.2022 12:26 Відповісти
Бункерфюрер все еще ссытся ковида?
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08.02.2022 12:40 Відповісти
Макрон привіз очі путіна.
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08.02.2022 12:28 Відповісти
https://anekdot-ua.net/jokes/joke-477 Україна очима москалів
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08.02.2022 12:33 Відповісти
очкуєте чи очикуєте?
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08.02.2022 12:30 Відповісти
Макрон сегодня в Киеве, хорошо. Нужно постоянно держать пару европейских или американских шишек в Киеве, и возить их на восточный фронт, по пару дней в режиме ротации. Почему, спросите вы? отвечу, если рашка запустит ракеты по Киеву и погибнет кто-то из шишек, эта страна объявит рашке войну, а они хотят воевать только с нами, а не со всей Европой или Америкой
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08.02.2022 12:30 Відповісти
Кацапи збили польський літак з усією елітою. І чьо?
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08.02.2022 12:45 Відповісти
Вы не догадываетесь какие сигналы вам привез мокрожопый жабоед из кремля? Как же выработаете на такой должности?
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08.02.2022 12:37 Відповісти
Які ж вони дибіли... Замість того, щоб по максимуму використовувати допомогу нормальних союзників і займатися своєю армією, вони сигналів чекають.
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08.02.2022 12:53 Відповісти
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08.02.2022 12:55 Відповісти
 
 