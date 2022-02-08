УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9250 відвідувачів онлайн
Новини
3 669 16

Речник МЗС Ніколенко дорікнув Reuters: На Донбасі не "сепаратисти", а російська окупаційна адміністрація

Українська сторона наполягає на тому, що увага з боку ЗМІ до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність.

Про це у твітері зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", – зазначив Ніколенко, коментуючи публікацію Reuters про заяву ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що нібито повномасштабна війна на сході України може спалахнути у будь-який час. 

Видання назвало Пушиліна "лідером сепаратистів". 

Речник МЗС Ніколенко дорікнув Reuters: На Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук вітає ватажка ОРДО Пушиліна: "Дай нам, Боже, побільше перемог". АУДІО

Автор: 

МЗС (4202) ЗМІ (1369) Пушилін Денис (135) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
08.02.2022 13:23 Відповісти
+6
Логично .,
показати весь коментар
08.02.2022 12:49 Відповісти
+6
При любом раскладе Пениса Душилина необходимо отправить в ад к Захарченко.
показати весь коментар
08.02.2022 12:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логично .,
показати весь коментар
08.02.2022 12:49 Відповісти
Ню-ню....
Скільки чорне не називай білим - воно навіть не посіріє.
показати весь коментар
08.02.2022 12:53 Відповісти
Совершенно правильное уточнение , РФ - сторона конфликта , и его организатор.
показати весь коментар
08.02.2022 12:53 Відповісти
При любом раскладе Пениса Душилина необходимо отправить в ад к Захарченко.
показати весь коментар
08.02.2022 12:55 Відповісти
Не так давно (в 2014 году) все ахматовские брехушки из его телеканалов хрюкали про «ополченцев», «вооруженную оппозицию», «повстанцев»… Сейчас все подчистили, подтерли. Но люди помнят! Сегодня эти же брехушки попрежнему гадят против Украины, но то такое…
показати весь коментар
08.02.2022 13:01 Відповісти
а бубочка шо говорил в 2014?
показати весь коментар
08.02.2022 13:09 Відповісти
Упрек верный, но где тогда закон о колаборантах?
показати весь коментар
08.02.2022 13:04 Відповісти
мова не про колаборантів, а про рашистські війська
показати весь коментар
08.02.2022 13:06 Відповісти
В тему: всім відоме CNN вже фсьо, здулось.
показати весь коментар
08.02.2022 13:06 Відповісти
Не трогайте светлый образ местных хероев ДНР из Глубокой Горловки:
показати весь коментар
08.02.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 13:23 Відповісти
Николенко, информирует "Reuters, на Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация.
=============
А спикер МИД Николенко знает, что Зеленский это не знает?
показати весь коментар
08.02.2022 13:28 Відповісти
А я попереджав, що вирішення проблеми починається з правильних визначень. Хтось у 2024р. кинув "сепери" і пішло воно скрізь, з Військм включно. Але то не "сєпари", а колаборанти. От тепер нам ті "сєпари" прилетіли...
показати весь коментар
08.02.2022 13:51 Відповісти
Це не взаємовиключні поняття. Так, там можуть бути російські розвідники, інструктори чи військові, проте більшу частину лояльних до "республік" простих людей і військових складають люди з українськими (або двома разом з російським) паспортами, які не визнають влади у Києві та прагнуть самостійності від України або приєднання до РФ - це і є сепаратизм. Якщо не помиляюсь, той же Пушилін все ще має українське громадянство.
показати весь коментар
08.02.2022 14:05 Відповісти
"Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Джерело:
показати весь коментар
08.02.2022 14:39 Відповісти
 
 