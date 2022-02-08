Речник МЗС Ніколенко дорікнув Reuters: На Донбасі не "сепаратисти", а російська окупаційна адміністрація

Українська сторона наполягає на тому, що увага з боку ЗМІ до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність.

Про це у твітері зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", – зазначив Ніколенко, коментуючи публікацію Reuters про заяву ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що нібито повномасштабна війна на сході України може спалахнути у будь-який час.

Видання назвало Пушиліна "лідером сепаратистів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук вітає ватажка ОРДО Пушиліна: "Дай нам, Боже, побільше перемог". АУДІО