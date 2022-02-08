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Спикер МИД Николенко упрекнул Reuters: На Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация

Украинская сторона настаивает на том, что внимание со стороны СМИ к российским "доверенным лицам" создает фальшивую реальность.

Об этом в твиттере отметил представитель МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Reuters, на Донбассе не "сепаратисты", а российская оккупационная администрация. Внимание к российским "доверенным лицам" создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления. Когда речь идет о европейской безопасности, ответственная журналистика играет решающую роль", – отметил Николенко, комментируя публикацию Reuters о заявлении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о том, что якобы полномасштабная война на востоке Украины может вспыхнуть в любое время.

Издание назвало Пушилина "лидером сепаратистов".

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Спикер МИД Николенко упрекнул Reuters: На Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация 01

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Автор: 

МИД (7030) СМИ (3844) Пушилин Денис (134) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+7
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08.02.2022 13:23 Ответить
+6
Логично .,
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08.02.2022 12:49 Ответить
+6
При любом раскладе Пениса Душилина необходимо отправить в ад к Захарченко.
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08.02.2022 12:55 Ответить
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Логично .,
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08.02.2022 12:49 Ответить
Ню-ню....
Скільки чорне не називай білим - воно навіть не посіріє.
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08.02.2022 12:53 Ответить
Совершенно правильное уточнение , РФ - сторона конфликта , и его организатор.
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08.02.2022 12:53 Ответить
При любом раскладе Пениса Душилина необходимо отправить в ад к Захарченко.
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08.02.2022 12:55 Ответить
Не так давно (в 2014 году) все ахматовские брехушки из его телеканалов хрюкали про «ополченцев», «вооруженную оппозицию», «повстанцев»… Сейчас все подчистили, подтерли. Но люди помнят! Сегодня эти же брехушки попрежнему гадят против Украины, но то такое…
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08.02.2022 13:01 Ответить
а бубочка шо говорил в 2014?
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08.02.2022 13:09 Ответить
Упрек верный, но где тогда закон о колаборантах?
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08.02.2022 13:04 Ответить
мова не про колаборантів, а про рашистські війська
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08.02.2022 13:06 Ответить
В тему: всім відоме CNN вже фсьо, здулось.
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08.02.2022 13:06 Ответить
Не трогайте светлый образ местных хероев ДНР из Глубокой Горловки:
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08.02.2022 13:21 Ответить
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08.02.2022 13:23 Ответить
Николенко, информирует "Reuters, на Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация.
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А спикер МИД Николенко знает, что Зеленский это не знает?
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08.02.2022 13:28 Ответить
А я попереджав, що вирішення проблеми починається з правильних визначень. Хтось у 2024р. кинув "сепери" і пішло воно скрізь, з Військм включно. Але то не "сєпари", а колаборанти. От тепер нам ті "сєпари" прилетіли...
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08.02.2022 13:51 Ответить
Це не взаємовиключні поняття. Так, там можуть бути російські розвідники, інструктори чи військові, проте більшу частину лояльних до "республік" простих людей і військових складають люди з українськими (або двома разом з російським) паспортами, які не визнають влади у Києві та прагнуть самостійності від України або приєднання до РФ - це і є сепаратизм. Якщо не помиляюсь, той же Пушилін все ще має українське громадянство.
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08.02.2022 14:05 Ответить
"Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Джерело:
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08.02.2022 14:39 Ответить
 
 