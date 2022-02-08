Спикер МИД Николенко упрекнул Reuters: На Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация

Украинская сторона настаивает на том, что внимание со стороны СМИ к российским "доверенным лицам" создает фальшивую реальность.

Об этом в твиттере отметил представитель МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Reuters, на Донбассе не "сепаратисты", а российская оккупационная администрация. Внимание к российским "доверенным лицам" создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления. Когда речь идет о европейской безопасности, ответственная журналистика играет решающую роль", – отметил Николенко, комментируя публикацию Reuters о заявлении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о том, что якобы полномасштабная война на востоке Украины может вспыхнуть в любое время.

Издание назвало Пушилина "лидером сепаратистов".

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