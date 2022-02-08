УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4750 відвідувачів онлайн
Новини
2 422 28

Лікарня на Хмельниччині взяла кредит в банку, щоб виплатити зарплату медикам

Лікарня на Хмельниччині взяла кредит в банку, щоб виплатити зарплату медикам

Славутська міська лікарня (Хмельниччина) взяла в банку кредит на виплату заробітної плати працівникам. Кошти від НСЗУ не надійшли.

Про це у Facebook повідомляє Виконавчий комітет Славутської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7.02.2022 р. КП "Славутська МЛ" не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій. Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості ухвалено рішення скористатись послугою АТ "Ощадбанк" овердрафт (короткостроковий кредит) і виплатити заробітну плату працівникам лікарні", - йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадали, що розмір нарахованої заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я за повністю виконану місячну норму праці становить не менше 20 000 грн для лікарів, а для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (сестри медичні) не менше 13500 грн.

Також читайте: "Пишіть в особисті повідомлення", - в ОП закликали медиків сповіщати про невиплату підвищеної зарплати

Автор: 

кредит (3882) лікарі (1290) зарплата (2265) Хмельницька область (987)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Ага. Это именно Супрун оставила медицину без денег. Пить столько с утра вредно.

показати весь коментар
08.02.2022 14:07 Відповісти
+8
популізм Зеленського в дії)
показати весь коментар
08.02.2022 14:02 Відповісти
+8
Бред - это выдавать тупой указ, который не в твоей компетенции и который не подкреплен ни копейкой бюджетных средств. Это "повышение" должны оплачивать со своего кармана местные советы. А где им взять деньги?
показати весь коментар
08.02.2022 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отдавать банку я так понял будут почками пациентов
показати весь коментар
08.02.2022 14:01 Відповісти
...паштетами...
показати весь коментар
08.02.2022 14:03 Відповісти
вот и не болей... после самой лучшей в мире реформы Супрун - здоровые почки - единственный вриант на спасение
показати весь коментар
08.02.2022 14:03 Відповісти
не писди, зеплесень, все нормально было пока, куртка Степанова не пришла
показати весь коментар
08.02.2022 14:06 Відповісти
Ага. Это именно Супрун оставила медицину без денег. Пить столько с утра вредно.

показати весь коментар
08.02.2022 14:07 Відповісти
именно она .. правильно глаголете, сладенькие
показати весь коментар
08.02.2022 14:16 Відповісти
Ага, протрезвитесь алкашики конченные. И глазки промойте. А то и не такое примерещится.
показати весь коментар
08.02.2022 14:18 Відповісти
популізм Зеленського в дії)
показати весь коментар
08.02.2022 14:02 Відповісти
Бред - это выдавать тупой указ, который не в твоей компетенции и который не подкреплен ни копейкой бюджетных средств. Это "повышение" должны оплачивать со своего кармана местные советы. А где им взять деньги?
показати весь коментар
08.02.2022 14:06 Відповісти
Почему бред??? Главврач сейчас между кузней и наковальней , указ есть,выполнять надо....а денег нет.После этого (да и на примере таком) вангую - сокращение персонала , дабы влазить хоть как то в те суммы которые есть
показати весь коментар
08.02.2022 14:29 Відповісти
Массовый перевод на 0.5-0.75 ставки. Уже пошло по всей стране.
показати весь коментар
08.02.2022 14:40 Відповісти
А проценти за чий рахунок?
показати весь коментар
08.02.2022 14:03 Відповісти
Гроші пішли за пацієнтом.
показати весь коментар
08.02.2022 14:03 Відповісти
Пацієнти, в 2019, вирішили, що нахрін наДа.
показати весь коментар
08.02.2022 14:05 Відповісти
Невже реформу відмінили?
Я щось пропустив?
показати весь коментар
08.02.2022 14:13 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 14:20 Відповісти
та покуй на медиків, вони вже точно за Зеленського не голосуватимуть. Гроші треба на Велике крадівництво і пенсіонерам на смартфони, щоб перебратись на другий термін.
показати весь коментар
08.02.2022 14:03 Відповісти
Реалії-
 Лікарня на Хмельниччині взяла кредит в банку, щоб виплатити зарплату медикам

Шоу-
"Бабусяфон", "єДідусь і *******", "єСмартфон", - Зеленський запустив дебютне цифрове опитування та пропонує обрати назву для нової послуги в "Дії".
показати весь коментар
08.02.2022 14:03 Відповісти
Зеля в очередной раз прокинул медиков.

показати весь коментар
08.02.2022 14:03 Відповісти
Зате зельопушнік обіцяє кожному пєнсу смартфон видати
Покладе на гробік...
показати весь коментар
08.02.2022 14:05 Відповісти
видати смартфони за безвідсотковий кредит)))))))))
показати весь коментар
08.02.2022 14:07 Відповісти
На труну?
показати весь коментар
08.02.2022 14:14 Відповісти
Тобі діду на труну..
показати весь коментар
08.02.2022 14:15 Відповісти
Мені ще чекати і чекати. А ти вчи солов'їну, не ганьбися щодня.
показати весь коментар
08.02.2022 14:17 Відповісти
Не зарікайся, дурню. А проти фуйла воювати не підеш ?
показати весь коментар
08.02.2022 14:22 Відповісти
Нехай головлікар пише заяву в антикорупційні органи на НСЗУ
показати весь коментар
08.02.2022 17:31 Відповісти
 
 