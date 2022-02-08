Лікарня на Хмельниччині взяла кредит в банку, щоб виплатити зарплату медикам

Славутська міська лікарня (Хмельниччина) взяла в банку кредит на виплату заробітної плати працівникам. Кошти від НСЗУ не надійшли.

Про це у Facebook повідомляє Виконавчий комітет Славутської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7.02.2022 р. КП "Славутська МЛ" не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій. Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості ухвалено рішення скористатись послугою АТ "Ощадбанк" овердрафт (короткостроковий кредит) і виплатити заробітну плату працівникам лікарні", - йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадали, що розмір нарахованої заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я за повністю виконану місячну норму праці становить не менше 20 000 грн для лікарів, а для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (сестри медичні) не менше 13500 грн.

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