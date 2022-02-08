Путін підтвердив намір продовжувати виконання Мінських угод, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що потрібно далі виконувати Мінські угоди.
Про це президент Франції заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"26 січня на зустрічі політрадників (нормандської четвірки. - Ред.) Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод. Ми намітили подальші кроки. Ці питання я обговорював з президентом Путіним вчора і він також підтвердив свій намір продовжувати виконання Мінських угод. Я також почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди", - зазначив президент Франції.
За словами Макрона, від 15 лютого 2015 року, коли було підписано Мінські угоди, "зупинилося велике кровопролиття".
"Можна сказати, що Мінські угоди діють, як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності. Тому ми повинні далі просунутись, щоб повністю виконати їх", - додав він.
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Макрон не отримує інформації?
Загойдало Макрошу на гойдалках пуйла?
https://twitter.com/i/status/1490968085654024196
если он готов - пусть завтра же отдадут Дебальцево (которое по минским угодам наше!!)
Европа где-то в первых рядах во вторых рядах "Искандеры" от вв....
сенсація! передайте усім:
путєн підтвердив намір продовжувати виконання мінських угод!
Украина должна отказаться от этих договоренностей через нарушения их москвой
и обговорить дальнейшие свои действия с мировой комиссией, без участия раши.
а потому что ихтамнет. и имникакогодела до внутренних дел в Украине.
а русских, которых им "жалко" пусть забирают нах...й в рашу
тем более что паспорта уже получены. украинци, давно выехали на подконтрольную территорию.
престарелые и немощьные пусть остаються, остальные, нах...й...