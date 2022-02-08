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Путін підтвердив намір продовжувати виконання Мінських угод, - Макрон

Путін підтвердив намір продовжувати виконання Мінських угод, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що потрібно далі виконувати Мінські угоди.

Про це президент Франції заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"26 січня на зустрічі політрадників (нормандської четвірки. - Ред.) Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод. Ми намітили подальші кроки. Ці питання я обговорював з президентом Путіним вчора і він також підтвердив свій намір продовжувати виконання Мінських угод. Я також почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди", - зазначив президент Франції.

За словами Макрона, від 15 лютого 2015 року, коли було підписано Мінські угоди, "зупинилося велике кровопролиття".

"Можна сказати, що Мінські угоди діють, як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності. Тому ми повинні далі просунутись, щоб повністю виконати їх", - додав він.

Також дивіться: Пресконференція Зеленського та Макрона після двосторонніх перемовин. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) путін володимир (24222) мінські угоди (2231) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+27
Путем раздачи своих паспортов? Макаронник косит под идиота.
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08.02.2022 15:23 Відповісти
+24
Тобто до сьогодні продовжуються обстріли - перший пункт не виконується.
Макрон не отримує інформації?
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08.02.2022 15:24 Відповісти
+23
Пусть паспорта РФ анулирует в Лугандоне .
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08.02.2022 15:24 Відповісти
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макрон, путінська сперма смакує?
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08.02.2022 15:21 Відповісти
Путем раздачи своих паспортов? Макаронник косит под идиота.
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08.02.2022 15:23 Відповісти
это жабоед. прошу не путать!
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08.02.2022 15:24 Відповісти
Прошу пардону, таки да. Как раз думал о молчании итальянцев,то то давно от них ничего не излевалось.
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08.02.2022 15:28 Відповісти
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08.02.2022 15:23 Відповісти
НОВЫЙ СИКВЕЛ СЕРИАЛА КАНАЛИЗАЦИЯ ПЫХТИТ И ТУЖИТСЯ... ЧАСТЬ 666..верить путину это все одно что верить кобре в момент удара ее на вас..что она вас не укусит..
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08.02.2022 15:23 Відповісти
Путин в ожидании выполнения минских договорняков
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08.02.2022 15:24 Відповісти
Пусть паспорта РФ анулирует в Лугандоне .
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08.02.2022 15:24 Відповісти
Навіщо? Громадяни Московії поїдуть додому.
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08.02.2022 15:44 Відповісти
Тобто до сьогодні продовжуються обстріли - перший пункт не виконується.
Макрон не отримує інформації?
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08.02.2022 15:24 Відповісти
у пути бабло заканчивается содержать эту орду вставших с колен шахтеров раз уже макарона подключил в агитаторы... нет уж, забирайте новоявленных раиссиян себе на прокорм...
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08.02.2022 15:25 Відповісти
Правильно буде "кармильцев України"
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08.02.2022 15:53 Відповісти
подозреваю, что макрон будет нагибать зелю на исполнение минска в трактовке *****. Интересно, зеля готов бежать на ростов или нет?
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08.02.2022 15:26 Відповісти
А шо робити з 1 млн. російських паспортів на Донбасі? Подвійне громадянство?
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08.02.2022 15:26 Відповісти
для того зеЛох и принял закон.. для легализации кацапов в Украине
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08.02.2022 15:28 Відповісти
А що вже принятий? Це ж вроді суперечить конституції?
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08.02.2022 15:29 Відповісти
Канап-це клініка, особливо важке і небезпечне захворювання, не лікується, тільки повна утилізація.
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08.02.2022 15:55 Відповісти
Ну як що? На родину - в Магадан. Депортувати в скотовозах за кошт Франції.
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08.02.2022 15:35 Відповісти
та да, усі згодні виконувати, але процес стоїть
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08.02.2022 15:27 Відповісти
Без освобождения Дебальцево нельзя выполнить минские соглашения. Украина тобязательно должна на этом настаивать, тут никто ничего Украине не сможет предъявить, ни жабоеды ни фрицы ни кацапы.
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08.02.2022 15:27 Відповісти
Зеленський вже мабуть і забув, що говорив недавно, що виконаня мінських угод це злочин)
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08.02.2022 15:29 Відповісти
Він сам не пам'ятає про що і коли він треплеться.
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08.02.2022 15:47 Відповісти
Макрон пропонує українцям та всьому світу вірити пуйлу.
Загойдало Макрошу на гойдалках пуйла?

https://twitter.com/i/status/1490968085654024196
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08.02.2022 15:29 Відповісти
шо то мне очень не нравится этот напор на минские
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08.02.2022 15:32 Відповісти
х#йло не выполнило ни одного пункта т.н. "Мінськіх угоди". а макрон этой заявкой признается, что он - х#йловская подстилка.
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08.02.2022 15:33 Відповісти
Що поганого в цих угодах? Зразу виконати безпекову частину - вийти на кордон, а потім і вибори проводити, через 10 років, після амністії, відлову тих хто воював проти України, депортації громадян Московії на родину, в Магадан.
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08.02.2022 15:34 Відповісти
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью https://tass.ru/interviews/7423987 ТАСС оценил работу президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже. Глава МИДа напомнил, что господину Зеленскому удалось за пять месяцев президентства достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».
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08.02.2022 15:37 Відповісти
Ну так треба сказати що мінські угоди мають різне тлумачення. На даний час ми так бачимо ці домовленості.
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08.02.2022 15:46 Відповісти
Що з них ***** ВЖЕ виконало? Який пункт?
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08.02.2022 15:36 Відповісти
Вот интересно: Макрону правда никто не раскладывал по полочкам как, когда и при каких обстоятельствах Украины была ВЫНУЖДЕНА подписать минские соглашения и к чему приведет их выполнение, или он просто придуривается?
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08.02.2022 15:36 Відповісти
У Макрона в Апреле выборы,плевать ему на минские,прилетит в Париж и будет французам поносики крутить какой он важный политик и без него в мире ничего решить не могут.
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08.02.2022 15:39 Відповісти
Оці два ******** роблять вигляд, шо вірять одне одному та намагаються усьому світові повісити локшину на вуха. Сссуки!!!
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08.02.2022 15:37 Відповісти
Там нет никаких "СОГЛАШЕНИЙ". Там всего лишь протоколы.
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08.02.2022 15:37 Відповісти
Протоколы кремлёвских "мудрецов".
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08.02.2022 15:38 Відповісти
Сионских)
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08.02.2022 15:39 Відповісти
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08.02.2022 15:38 Відповісти
Путин подтвердил намерение продолжать принуждать к выполнение Минских соглашений о капитуляции Украины. Макрон - курьер путина (щенок)
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08.02.2022 15:39 Відповісти
Это нужно Путину, Макрону и Зеле. А Украине это не нужно.
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08.02.2022 15:39 Відповісти
канешно подтвердил...только оно их видит по-своему...в его понимании - Украина вассал и выполнит все.. шо оно там себе напридумывало...
если он готов - пусть завтра же отдадут Дебальцево (которое по минским угодам наше!!)
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08.02.2022 15:44 Відповісти
Есть " голубые" а есть " пида..ты"
Европа где-то в первых рядах во вторых рядах "Искандеры" от вв....
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08.02.2022 15:44 Відповісти
путєн підтвердив намір продовжувати виконання мінських угод!
сенсація! передайте усім:
путєн підтвердив намір продовжувати виконання мінських угод!
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08.02.2022 15:45 Відповісти
Макарон, а про Будапештский меморандум он тебе ничего не сообщил? Его соблюдать оно собирается?
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08.02.2022 15:48 Відповісти
бла бла бла ни о чем то конкректно.. Путлер про борьбу за мир во всем мире на уши Сакрону наплел а воз и ныне там. Противоположные цели у РФ и Украины и компромис тут неуместен... Цель Х.уйла ясна - внедрить ОРДЛО в Украину как марионеток и через них блокировать то что невыгодно Х.уйлу...
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08.02.2022 15:49 Відповісти
вот пусть сам и выполняет минск.
Украина должна отказаться от этих договоренностей через нарушения их москвой
и обговорить дальнейшие свои действия с мировой комиссией, без участия раши.
а потому что ихтамнет. и имникакогодела до внутренних дел в Украине.
а русских, которых им "жалко" пусть забирают нах...й в рашу
тем более что паспорта уже получены. украинци, давно выехали на подконтрольную территорию.
престарелые и немощьные пусть остаються, остальные, нах...й...
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08.02.2022 15:50 Відповісти
продолжить? а что он уже выполнил
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08.02.2022 15:51 Відповісти
***** покочерижиться і потиху крок за коком вийде із східних територій.Він просто виторговує признання Криму мокшанським.
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08.02.2022 15:53 Відповісти
Мусью Макрон, ця передвиборча агітація не для нас, а для "жовтих жилетів"!
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08.02.2022 15:53 Відповісти
Нравится не нравится а у нас та две красавицы и по ходу они будут друг другу косы рвать пока добры молодцы будут яйца чесать история никого ничему не учит потому то неучи одни картина маслом!!!
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08.02.2022 16:10 Відповісти
Продовжить)))Пардоньте,х#йло навіть не починало щось там виконувати.Воно їх тільки весьчас порушує.Нє.....
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08.02.2022 17:06 Відповісти
 
 