Путин подтвердил намерение продолжать выполнение Минских соглашений, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следует дальше выполнять Минские соглашения.
Об этом президент Франции заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"26 января на встрече политсоветников (нормандской четверки. – Ред.) Украина подтвердила, что готова продвигаться путем этих соглашений. Мы наметили дальнейшие шаги. Эти вопросы я обсуждал с президентом Путиным вчера и он также подтвердил свое намерение продолжать выполнение Минских соглашений. Я также услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения", - отметил президент Франции.
По словам Макрона, с 15 февраля 2015 года, когда было подписано Минские соглашения, "остановилось большое кровопролитие".
"Можно сказать, что Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности. Поэтому мы должны дальше продвинуться, чтобы полностью выполнить их", - добавил он.
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Макрон не отримує інформації?
Загойдало Макрошу на гойдалках пуйла?
https://twitter.com/i/status/1490968085654024196
если он готов - пусть завтра же отдадут Дебальцево (которое по минским угодам наше!!)
Европа где-то в первых рядах во вторых рядах "Искандеры" от вв....
сенсація! передайте усім:
путєн підтвердив намір продовжувати виконання мінських угод!
Украина должна отказаться от этих договоренностей через нарушения их москвой
и обговорить дальнейшие свои действия с мировой комиссией, без участия раши.
а потому что ихтамнет. и имникакогодела до внутренних дел в Украине.
а русских, которых им "жалко" пусть забирают нах...й в рашу
тем более что паспорта уже получены. украинци, давно выехали на подконтрольную территорию.
престарелые и немощьные пусть остаються, остальные, нах...й...