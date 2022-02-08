Путин подтвердил намерение продолжать выполнение Минских соглашений, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следует дальше выполнять Минские соглашения.

Об этом президент Франции заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"26 января на встрече политсоветников (нормандской четверки. – Ред.) Украина подтвердила, что готова продвигаться путем этих соглашений. Мы наметили дальнейшие шаги. Эти вопросы я обсуждал с президентом Путиным вчера и он также подтвердил свое намерение продолжать выполнение Минских соглашений. Я также услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения", - отметил президент Франции.

По словам Макрона, с 15 февраля 2015 года, когда было подписано Минские соглашения, "остановилось большое кровопролитие".

"Можно сказать, что Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности. Поэтому мы должны дальше продвинуться, чтобы полностью выполнить их", - добавил он.

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