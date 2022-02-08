РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3629 посетителей онлайн
Новости
6 717 52

Путин подтвердил намерение продолжать выполнение Минских соглашений, - Макрон

Путин подтвердил намерение продолжать выполнение Минских соглашений, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следует дальше выполнять Минские соглашения.

Об этом президент Франции заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"26 января на встрече политсоветников (нормандской четверки. – Ред.) Украина подтвердила, что готова продвигаться путем этих соглашений. Мы наметили дальнейшие шаги. Эти вопросы я обсуждал с президентом Путиным вчера и он также подтвердил свое намерение продолжать выполнение Минских соглашений. Я также услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения", - отметил президент Франции.

По словам Макрона, с 15 февраля 2015 года, когда было подписано Минские соглашения, "остановилось большое кровопролитие".

"Можно сказать, что Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности. Поэтому мы должны дальше продвинуться, чтобы полностью выполнить их", - добавил он.

Также смотрите: Пресс-конференция Зеленского и Макрона после двусторонних переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) путин владимир (31651) минские соглашения (3229) Макрон Эмманюэль (1380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Путем раздачи своих паспортов? Макаронник косит под идиота.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:23 Ответить
+24
Тобто до сьогодні продовжуються обстріли - перший пункт не виконується.
Макрон не отримує інформації?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
+23
Пусть паспорта РФ анулирует в Лугандоне .
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
макрон, путінська сперма смакує?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:21 Ответить
Путем раздачи своих паспортов? Макаронник косит под идиота.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:23 Ответить
это жабоед. прошу не путать!
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
Прошу пардону, таки да. Как раз думал о молчании итальянцев,то то давно от них ничего не излевалось.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:28 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 15:23 Ответить
НОВЫЙ СИКВЕЛ СЕРИАЛА КАНАЛИЗАЦИЯ ПЫХТИТ И ТУЖИТСЯ... ЧАСТЬ 666..верить путину это все одно что верить кобре в момент удара ее на вас..что она вас не укусит..
показать весь комментарий
08.02.2022 15:23 Ответить
Путин в ожидании выполнения минских договорняков
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
Пусть паспорта РФ анулирует в Лугандоне .
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
Навіщо? Громадяни Московії поїдуть додому.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:44 Ответить
Тобто до сьогодні продовжуються обстріли - перший пункт не виконується.
Макрон не отримує інформації?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
у пути бабло заканчивается содержать эту орду вставших с колен шахтеров раз уже макарона подключил в агитаторы... нет уж, забирайте новоявленных раиссиян себе на прокорм...
показать весь комментарий
08.02.2022 15:25 Ответить
Правильно буде "кармильцев України"
показать весь комментарий
08.02.2022 15:53 Ответить
подозреваю, что макрон будет нагибать зелю на исполнение минска в трактовке *****. Интересно, зеля готов бежать на ростов или нет?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:26 Ответить
А шо робити з 1 млн. російських паспортів на Донбасі? Подвійне громадянство?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:26 Ответить
для того зеЛох и принял закон.. для легализации кацапов в Украине
показать весь комментарий
08.02.2022 15:28 Ответить
А що вже принятий? Це ж вроді суперечить конституції?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:29 Ответить
Канап-це клініка, особливо важке і небезпечне захворювання, не лікується, тільки повна утилізація.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:55 Ответить
Ну як що? На родину - в Магадан. Депортувати в скотовозах за кошт Франції.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:35 Ответить
та да, усі згодні виконувати, але процес стоїть
показать весь комментарий
08.02.2022 15:27 Ответить
Без освобождения Дебальцево нельзя выполнить минские соглашения. Украина тобязательно должна на этом настаивать, тут никто ничего Украине не сможет предъявить, ни жабоеды ни фрицы ни кацапы.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:27 Ответить
Зеленський вже мабуть і забув, що говорив недавно, що виконаня мінських угод це злочин)
показать весь комментарий
08.02.2022 15:29 Ответить
Він сам не пам'ятає про що і коли він треплеться.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:47 Ответить
Макрон пропонує українцям та всьому світу вірити пуйлу.
Загойдало Макрошу на гойдалках пуйла?

https://twitter.com/i/status/1490968085654024196
показать весь комментарий
08.02.2022 15:29 Ответить
шо то мне очень не нравится этот напор на минские
показать весь комментарий
08.02.2022 15:32 Ответить
х#йло не выполнило ни одного пункта т.н. "Мінськіх угоди". а макрон этой заявкой признается, что он - х#йловская подстилка.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:33 Ответить
Що поганого в цих угодах? Зразу виконати безпекову частину - вийти на кордон, а потім і вибори проводити, через 10 років, після амністії, відлову тих хто воював проти України, депортації громадян Московії на родину, в Магадан.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:34 Ответить
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью https://tass.ru/interviews/7423987 ТАСС оценил работу президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже. Глава МИДа напомнил, что господину Зеленскому удалось за пять месяцев президентства достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».
показать весь комментарий
08.02.2022 15:37 Ответить
Ну так треба сказати що мінські угоди мають різне тлумачення. На даний час ми так бачимо ці домовленості.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:46 Ответить
Що з них ***** ВЖЕ виконало? Який пункт?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:36 Ответить
Вот интересно: Макрону правда никто не раскладывал по полочкам как, когда и при каких обстоятельствах Украины была ВЫНУЖДЕНА подписать минские соглашения и к чему приведет их выполнение, или он просто придуривается?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:36 Ответить
У Макрона в Апреле выборы,плевать ему на минские,прилетит в Париж и будет французам поносики крутить какой он важный политик и без него в мире ничего решить не могут.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:39 Ответить
Оці два ******** роблять вигляд, шо вірять одне одному та намагаються усьому світові повісити локшину на вуха. Сссуки!!!
показать весь комментарий
08.02.2022 15:37 Ответить
Там нет никаких "СОГЛАШЕНИЙ". Там всего лишь протоколы.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:37 Ответить
Протоколы кремлёвских "мудрецов".
показать весь комментарий
08.02.2022 15:38 Ответить
Сионских)
показать весь комментарий
08.02.2022 15:39 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 15:38 Ответить
Путин подтвердил намерение продолжать принуждать к выполнение Минских соглашений о капитуляции Украины. Макрон - курьер путина (щенок)
показать весь комментарий
08.02.2022 15:39 Ответить
Это нужно Путину, Макрону и Зеле. А Украине это не нужно.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:39 Ответить
канешно подтвердил...только оно их видит по-своему...в его понимании - Украина вассал и выполнит все.. шо оно там себе напридумывало...
если он готов - пусть завтра же отдадут Дебальцево (которое по минским угодам наше!!)
показать весь комментарий
08.02.2022 15:44 Ответить
Есть " голубые" а есть " пида..ты"
Европа где-то в первых рядах во вторых рядах "Искандеры" от вв....
показать весь комментарий
08.02.2022 15:44 Ответить
путєн підтвердив намір продовжувати виконання мінських угод!
сенсація! передайте усім:
путєн підтвердив намір продовжувати виконання мінських угод!
показать весь комментарий
08.02.2022 15:45 Ответить
Макарон, а про Будапештский меморандум он тебе ничего не сообщил? Его соблюдать оно собирается?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:48 Ответить
бла бла бла ни о чем то конкректно.. Путлер про борьбу за мир во всем мире на уши Сакрону наплел а воз и ныне там. Противоположные цели у РФ и Украины и компромис тут неуместен... Цель Х.уйла ясна - внедрить ОРДЛО в Украину как марионеток и через них блокировать то что невыгодно Х.уйлу...
показать весь комментарий
08.02.2022 15:49 Ответить
вот пусть сам и выполняет минск.
Украина должна отказаться от этих договоренностей через нарушения их москвой
и обговорить дальнейшие свои действия с мировой комиссией, без участия раши.
а потому что ихтамнет. и имникакогодела до внутренних дел в Украине.
а русских, которых им "жалко" пусть забирают нах...й в рашу
тем более что паспорта уже получены. украинци, давно выехали на подконтрольную территорию.
престарелые и немощьные пусть остаються, остальные, нах...й...
показать весь комментарий
08.02.2022 15:50 Ответить
продолжить? а что он уже выполнил
показать весь комментарий
08.02.2022 15:51 Ответить
***** покочерижиться і потиху крок за коком вийде із східних територій.Він просто виторговує признання Криму мокшанським.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:53 Ответить
Мусью Макрон, ця передвиборча агітація не для нас, а для "жовтих жилетів"!
показать весь комментарий
08.02.2022 15:53 Ответить
Нравится не нравится а у нас та две красавицы и по ходу они будут друг другу косы рвать пока добры молодцы будут яйца чесать история никого ничему не учит потому то неучи одни картина маслом!!!
показать весь комментарий
08.02.2022 16:10 Ответить
Продовжить)))Пардоньте,х#йло навіть не починало щось там виконувати.Воно їх тільки весьчас порушує.Нє.....
показать весь комментарий
08.02.2022 17:06 Ответить
 
 