Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, - Зеленський
Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для стабілізації української економіки.
Про це президент Зеленський заяви під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримка економічна є дуже важливою, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Емманюеля, з боку Франції - надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Це справді нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної сталості України", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, важливою темо зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів.
Топ коментарі
+27 multissstar .
показати весь коментар08.02.2022 15:50 Відповісти Посилання
+15 Первый Второй
показати весь коментар08.02.2022 15:51 Відповісти Посилання
+9 Олександр Запорізький
показати весь коментар08.02.2022 15:50 Відповісти Посилання
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https://www.bbc.com/russian/news-60303759
Что же касается макрофинансовой помощи, ее еще в начале февраля https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_674 пообещал Украине Евросоюз . Сумма та же - 1,2 млрд евро. Речь идет уже не о гарантиях, а о прямых долгосрочных кредитах под низкие для Украины проценты.
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читайте господа зарубежную прессу
ну не английскую, можно же французскую...
Тобто це товарний кредит по-суті. Гроші в Україну можливо і не заходитимуть, а зразу підуть на рахунки французьких підприємств. Наша справа виплачувати борг з відсотками.
Суми співпадають. Це класичний товарний кредит.
Свою"десятку " самс на новий айфон@?
Кстати , а как у него со сроками карантина ?.
Когда уже мы услышим хоть от какого-то нашего президента: Спасибо, не нуждаемся. Зарабатываем достаточно.
Никто не помнит, чьи это слова?
Ооо - ЗА ТЕ ЩО Зе ПРИЙМЕ ФОРМУЛУ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЙОМУ БАБЛА ВІДВАЛИЛИ,
А МИ ТЕПЕР ПОВИННІ БАЧИТИ СЕПАРІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ВІД ПРИДОНЕЦЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ОРДЛО ?