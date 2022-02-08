Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, - Зеленський

Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для стабілізації української економіки.

Про це президент Зеленський заяви під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримка економічна є дуже важливою, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Емманюеля, з боку Франції - надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Це справді нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної сталості України", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, важливою темо зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів.

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