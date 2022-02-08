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Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, - Зеленський

Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, - Зеленський

Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для стабілізації української економіки.

Про це президент Зеленський заяви під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримка економічна є дуже важливою, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Емманюеля, з боку Франції - надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Це справді нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної сталості України", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, важливою темо зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів.

Також читайте: Зеленський - Путіну на слова "моя красавица": Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) допомога (8485) Франція (3120) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+27
вот и бабло на смартфоны для пенсов подоспело
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08.02.2022 15:50 Відповісти
+15
Со всех по миллиарду, будет бабе Бене на смартфон
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08.02.2022 15:51 Відповісти
+9
Як раз на смартфони для бубу/діду-сь 😆
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08.02.2022 15:50 Відповісти
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МАЛО ,мать вашу !
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08.02.2022 15:49 Відповісти
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08.02.2022 15:55 Відповісти
Макрон также упомянул о 1,2 млрд евро, но назвал это не макрофинансовой помощью, а госгарантиями для финансирования украинских проектов французских компаний

https://www.bbc.com/russian/news-60303759

Что же касается макрофинансовой помощи, ее еще в начале февраля https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_674 пообещал Украине Евросоюз . Сумма та же - 1,2 млрд евро. Речь идет уже не о гарантиях, а о прямых долгосрочных кредитах под низкие для Украины проценты.
-----------
читайте господа зарубежную прессу
ну не английскую, можно же французскую...
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08.02.2022 22:25 Відповісти
Купил ,за формулу Штайнмайера ,теперь бабушкам смартфоны купят ,по оаторым ,якобы они проголосуют ,за слугу второй раз ,в ДИЕВЫБОРЫ
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08.02.2022 17:33 Відповісти
Также нужно запустить приложения Є-секс, є-кокс и є-спирит. Это позволит государству прозрачно администрировать налоги, эффективно бороться с закладками, уменьшит заболеваемость венерическими заболеваниями, и позволит максимально быстро оказывать є-услугу особенно в сельской местности. Чтобы повысить доверие граждан к новым электронным услугам тестирование проведут представители власти: Є-секс протестирует Яременко-Чубакка, услугу Є-кокс протестирует лично президент Зеленский, а Є-спіріт будет тестировать депутат Трухин на пару с директором ГБР
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08.02.2022 17:34 Відповісти
Рассуждаете верное о украинской власти, которая грабит украинский нищий народ!
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08.02.2022 19:37 Відповісти
Виділила макродопомогу і відразуна них купуємо паравози.
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08.02.2022 15:50 Відповісти
Все правильно. Сумма допомоги приблизно така як і сума контрактів на французьку техніку.
Тобто це товарний кредит по-суті. Гроші в Україну можливо і не заходитимуть, а зразу підуть на рахунки французьких підприємств. Наша справа виплачувати борг з відсотками.
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08.02.2022 17:31 Відповісти
130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки з "Десотель Ешель Ріфо" на 300 мільйонів євро Джерело:

Суми співпадають. Це класичний товарний кредит.
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08.02.2022 17:43 Відповісти
тогда это очень циничное заявление
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08.02.2022 23:29 Відповісти
вот и бабло на смартфоны для пенсов подоспело
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08.02.2022 15:50 Відповісти
Б/у смартфоны, из всех ломбардов Франции???
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08.02.2022 16:22 Відповісти
Як раз на смартфони для бубу/діду-сь 😆
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08.02.2022 15:50 Відповісти
Ти шо !?
Свою"десятку " самс на новий айфон@?
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08.02.2022 15:53 Відповісти
Со всех по миллиарду, будет бабе Бене на смартфон
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08.02.2022 15:51 Відповісти
не завдяки тобі....
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08.02.2022 15:51 Відповісти
елехторат в захваті аплодує стоячи всім по смартфону!
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08.02.2022 15:51 Відповісти
І Чаусу теж?
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08.02.2022 16:40 Відповісти
Чьотко, буде що у асфальт закатати
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08.02.2022 15:53 Відповісти
То-то Ермак бегом выздоровел .😀

Кстати , а как у него со сроками карантина ?.
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08.02.2022 15:53 Відповісти
Зеленський продав Україну за ці гроші, а міг і поторгуватися, хоча б 10,2 млрд євро...
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08.02.2022 15:54 Відповісти
И шо? Теперь опять в асфальт закатают по цене автобана?
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08.02.2022 15:57 Відповісти
за руками Зе следить!
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08.02.2022 15:58 Відповісти
Вот и вопрос нарисовался - дороги или смартфоны !?
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08.02.2022 16:03 Відповісти
мы на них сейчас айрбасов и прикупим!)
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08.02.2022 16:04 Відповісти
Мені пригадується Ляшко який за один день ухитрився вийти із коаліції потім коли взнав що Україні надали мілліардну допомогу знову увійли а як взнав що його партії із неї нічого не світить знову вийшов.Та і тепер таких проституток при владі хоч греблю гати.
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08.02.2022 16:06 Відповісти
Макрон еще не знает, что заплатил за идиотскую идею Зе под названием "эБЕНЬко")))
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08.02.2022 16:06 Відповісти
А за що Франція виділила такі гроші? Що здав Володя чи збирається здавати?
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08.02.2022 16:07 Відповісти
хйло макрону сказало дать денег
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08.02.2022 16:08 Відповісти
на смартфоны хватит
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08.02.2022 16:10 Відповісти
Это со стороны Франции? Или это те 1,2 миллиарда которые ЕС уже выделила Украине? Зеля опять приписывает чужие заслуги
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08.02.2022 16:11 Відповісти
Удобненькая формулировочка "допомога". А на каких условиях?

Когда уже мы услышим хоть от какого-то нашего президента: Спасибо, не нуждаемся. Зарабатываем достаточно.
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08.02.2022 16:12 Відповісти
Путин выделил Макрону, чтобы он выделил ЗЕбилу в обмен на что только?! Если бы ЗЕ был несговорчивый, то ради чего бы такие подарочки?! Видимо подслащивают для определённых уступок.
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08.02.2022 16:15 Відповісти
В обмен на что?
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08.02.2022 16:15 Відповісти
что же ты, ****** сцицерон, побираешься...
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08.02.2022 16:16 Відповісти
Жабоеды дали кредит помощи, который за пару недель зе-твари растаскают по офшорам.
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08.02.2022 16:16 Відповісти
Не освоят, а усвоить аж бегом.
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08.02.2022 16:18 Відповісти
Пісєц.Зелені ,ці гроші,стирять ,а віддавати будемо ми.
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08.02.2022 16:20 Відповісти
Микрон решил действовать по 12-ти стульям - а 1,2 миллиарда спасут отца украинской демократии?) Или всё-таки - я дам вам парабелум?
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08.02.2022 16:23 Відповісти
подачку бросили за зраду они бістро по карманам расшарят особенно беня приуспеет
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08.02.2022 16:24 Відповісти
Ага.Поклади,синку,біля оманських і англійських мільярдів
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08.02.2022 16:25 Відповісти
Это ж сколько коломойше достанется? А укр.армии???
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08.02.2022 16:44 Відповісти
Скоро по голосуванню «слуг» уВР стане видно за що такі ніштяки.
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08.02.2022 16:46 Відповісти
А почему зеленский не отказывается от этой помощи, а просто претворяет в жизнь чью-то фразу "Украина -- как актриса из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве с любой стороны".
Никто не помнит, чьи это слова?
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08.02.2022 16:48 Відповісти
Буде, з чого красти!
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08.02.2022 16:52 Відповісти
Путін вже давав янику три млрд доларів--чим закінчилось ? Ну що за народ,кого ви вибираєте,то дважди зека то шута -єврея А наслідки дні--продають Україну
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08.02.2022 17:04 Відповісти
помощь для Зели - деньги на Беню..
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08.02.2022 17:11 Відповісти
А от навіщо нам та допомога?Згідно переможних релацій "уряду" - бюдет перевиконується,грошей на смартфони??? для пенсіонерів - як гною,армія - не потребує нічого.....Бєня - задоволений поведінкою свого ЗЕблазня.Нафіг вони?
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08.02.2022 17:11 Відповісти
Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, - Зеленський Джерело:

Ооо - ЗА ТЕ ЩО Зе ПРИЙМЕ ФОРМУЛУ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЙОМУ БАБЛА ВІДВАЛИЛИ,

А МИ ТЕПЕР ПОВИННІ БАЧИТИ СЕПАРІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ВІД ПРИДОНЕЦЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ОРДЛО ?
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08.02.2022 17:17 Відповісти
вже ясно, що 900 млн пійдуть на закупівлю у Франції локомтивів
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Там не один контракт. Залишок теж піде туди ж.
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08.02.2022 17:32 Відповісти
точно! ще 300 млн протипожежне устаткування 300 млн + 900 млн = 1,2 млр
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08.02.2022 18:18 Відповісти
фигасе. Гранд мерси
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08.02.2022 17:27 Відповісти
Як раз на смартфони для пенсіонерів
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08.02.2022 17:39 Відповісти
Все хотят откупиться)
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08.02.2022 17:49 Відповісти
Купили Вову для виконання Мінських капканів... (((
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08.02.2022 18:05 Відповісти
Зе як повія, приймає з усіх сторін).
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08.02.2022 19:12 Відповісти
Информация от инсайта. Макрон опять кинул Украину. В место живых денег французы отдадут вагоны и локомотивы а на здачу пошлют своих спецов для работы по переводу нашей украинской жд колеи на ихний европейский лад. При чем работа будет заключаться в проэктировании деньги уйдут за проэкт этим специалистам а колею будут сужать наши парубки и дивчины за деньги бюджета. Макрон зделал финт и вроде бы и Украине помог и с рашей не посорился поставкой нам оружия. Не брат нам этот французик а враг такой же как байден и штольц. Не на кого нам надеяться кроме нашего президента и наших патреотов. Страна находиться на краю пропасти в кольце врагов которые так и наровят воткнуть нам нож в спину. И только наши патреоты и президент могут поднять страну с колен и зделать решительный шаг в перет. Слава Украине!
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08.02.2022 20:21 Відповісти
А перед цим Мікрон зганяв до Пуйла і взяв у нього 1,2 лярди, які й дав Ваві
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08.02.2022 20:34 Відповісти
 
 