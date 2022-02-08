Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, - Зеленский
Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации украинской экономики.
Об этом президент Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции - предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стабильности Украины", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, важной темой встречи стало привлечение Франции к общим экономическим и инфраструктурным проектам.
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+27 multissstar .
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+9 Олександр Запорізький
показать весь комментарий08.02.2022 15:50 Ответить Ссылка
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https://www.bbc.com/russian/news-60303759
Что же касается макрофинансовой помощи, ее еще в начале февраля https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_674 пообещал Украине Евросоюз . Сумма та же - 1,2 млрд евро. Речь идет уже не о гарантиях, а о прямых долгосрочных кредитах под низкие для Украины проценты.
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читайте господа зарубежную прессу
ну не английскую, можно же французскую...
Тобто це товарний кредит по-суті. Гроші в Україну можливо і не заходитимуть, а зразу підуть на рахунки французьких підприємств. Наша справа виплачувати борг з відсотками.
Суми співпадають. Це класичний товарний кредит.
Свою"десятку " самс на новий айфон@?
Кстати , а как у него со сроками карантина ?.
Когда уже мы услышим хоть от какого-то нашего президента: Спасибо, не нуждаемся. Зарабатываем достаточно.
Никто не помнит, чьи это слова?
Ооо - ЗА ТЕ ЩО Зе ПРИЙМЕ ФОРМУЛУ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЙОМУ БАБЛА ВІДВАЛИЛИ,
А МИ ТЕПЕР ПОВИННІ БАЧИТИ СЕПАРІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ВІД ПРИДОНЕЦЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ОРДЛО ?