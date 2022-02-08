Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, - Зеленский

Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации украинской экономики.

Об этом президент Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции - предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стабильности Украины", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, важной темой встречи стало привлечение Франции к общим экономическим и инфраструктурным проектам.

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