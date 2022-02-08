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Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, - Зеленский

Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, - Зеленский

Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации украинской экономики.

Об этом президент Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции - предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стабильности Украины", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, важной темой встречи стало привлечение Франции к общим экономическим и инфраструктурным проектам.

Также читайте: Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, - глава МИД Шалленберг

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) помощь (7903) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+27
вот и бабло на смартфоны для пенсов подоспело
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08.02.2022 15:50 Ответить
+15
Со всех по миллиарду, будет бабе Бене на смартфон
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08.02.2022 15:51 Ответить
+9
Як раз на смартфони для бубу/діду-сь 😆
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08.02.2022 15:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
МАЛО ,мать вашу !
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08.02.2022 15:49 Ответить
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08.02.2022 15:55 Ответить
Макрон также упомянул о 1,2 млрд евро, но назвал это не макрофинансовой помощью, а госгарантиями для финансирования украинских проектов французских компаний

https://www.bbc.com/russian/news-60303759

Что же касается макрофинансовой помощи, ее еще в начале февраля https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_674 пообещал Украине Евросоюз . Сумма та же - 1,2 млрд евро. Речь идет уже не о гарантиях, а о прямых долгосрочных кредитах под низкие для Украины проценты.
-----------
читайте господа зарубежную прессу
ну не английскую, можно же французскую...
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08.02.2022 22:25 Ответить
Купил ,за формулу Штайнмайера ,теперь бабушкам смартфоны купят ,по оаторым ,якобы они проголосуют ,за слугу второй раз ,в ДИЕВЫБОРЫ
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08.02.2022 17:33 Ответить
Также нужно запустить приложения Є-секс, є-кокс и є-спирит. Это позволит государству прозрачно администрировать налоги, эффективно бороться с закладками, уменьшит заболеваемость венерическими заболеваниями, и позволит максимально быстро оказывать є-услугу особенно в сельской местности. Чтобы повысить доверие граждан к новым электронным услугам тестирование проведут представители власти: Є-секс протестирует Яременко-Чубакка, услугу Є-кокс протестирует лично президент Зеленский, а Є-спіріт будет тестировать депутат Трухин на пару с директором ГБР
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08.02.2022 17:34 Ответить
Рассуждаете верное о украинской власти, которая грабит украинский нищий народ!
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08.02.2022 19:37 Ответить
Виділила макродопомогу і відразуна них купуємо паравози.
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08.02.2022 15:50 Ответить
Все правильно. Сумма допомоги приблизно така як і сума контрактів на французьку техніку.
Тобто це товарний кредит по-суті. Гроші в Україну можливо і не заходитимуть, а зразу підуть на рахунки французьких підприємств. Наша справа виплачувати борг з відсотками.
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08.02.2022 17:31 Ответить
130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки з "Десотель Ешель Ріфо" на 300 мільйонів євро Джерело:

Суми співпадають. Це класичний товарний кредит.
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08.02.2022 17:43 Ответить
тогда это очень циничное заявление
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08.02.2022 23:29 Ответить
вот и бабло на смартфоны для пенсов подоспело
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08.02.2022 15:50 Ответить
Б/у смартфоны, из всех ломбардов Франции???
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08.02.2022 16:22 Ответить
Як раз на смартфони для бубу/діду-сь 😆
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08.02.2022 15:50 Ответить
Ти шо !?
Свою"десятку " самс на новий айфон@?
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08.02.2022 15:53 Ответить
Со всех по миллиарду, будет бабе Бене на смартфон
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08.02.2022 15:51 Ответить
не завдяки тобі....
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08.02.2022 15:51 Ответить
елехторат в захваті аплодує стоячи всім по смартфону!
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08.02.2022 15:51 Ответить
І Чаусу теж?
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08.02.2022 16:40 Ответить
Чьотко, буде що у асфальт закатати
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08.02.2022 15:53 Ответить
То-то Ермак бегом выздоровел .😀

Кстати , а как у него со сроками карантина ?.
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08.02.2022 15:53 Ответить
Зеленський продав Україну за ці гроші, а міг і поторгуватися, хоча б 10,2 млрд євро...
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08.02.2022 15:54 Ответить
И шо? Теперь опять в асфальт закатают по цене автобана?
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08.02.2022 15:57 Ответить
за руками Зе следить!
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08.02.2022 15:58 Ответить
Вот и вопрос нарисовался - дороги или смартфоны !?
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08.02.2022 16:03 Ответить
мы на них сейчас айрбасов и прикупим!)
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08.02.2022 16:04 Ответить
Мені пригадується Ляшко який за один день ухитрився вийти із коаліції потім коли взнав що Україні надали мілліардну допомогу знову увійли а як взнав що його партії із неї нічого не світить знову вийшов.Та і тепер таких проституток при владі хоч греблю гати.
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08.02.2022 16:06 Ответить
Макрон еще не знает, что заплатил за идиотскую идею Зе под названием "эБЕНЬко")))
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08.02.2022 16:06 Ответить
А за що Франція виділила такі гроші? Що здав Володя чи збирається здавати?
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08.02.2022 16:07 Ответить
хйло макрону сказало дать денег
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08.02.2022 16:08 Ответить
на смартфоны хватит
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08.02.2022 16:10 Ответить
Это со стороны Франции? Или это те 1,2 миллиарда которые ЕС уже выделила Украине? Зеля опять приписывает чужие заслуги
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08.02.2022 16:11 Ответить
Удобненькая формулировочка "допомога". А на каких условиях?

Когда уже мы услышим хоть от какого-то нашего президента: Спасибо, не нуждаемся. Зарабатываем достаточно.
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08.02.2022 16:12 Ответить
Путин выделил Макрону, чтобы он выделил ЗЕбилу в обмен на что только?! Если бы ЗЕ был несговорчивый, то ради чего бы такие подарочки?! Видимо подслащивают для определённых уступок.
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08.02.2022 16:15 Ответить
В обмен на что?
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08.02.2022 16:15 Ответить
что же ты, ****** сцицерон, побираешься...
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08.02.2022 16:16 Ответить
Жабоеды дали кредит помощи, который за пару недель зе-твари растаскают по офшорам.
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08.02.2022 16:16 Ответить
Не освоят, а усвоить аж бегом.
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08.02.2022 16:18 Ответить
Пісєц.Зелені ,ці гроші,стирять ,а віддавати будемо ми.
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08.02.2022 16:20 Ответить
Микрон решил действовать по 12-ти стульям - а 1,2 миллиарда спасут отца украинской демократии?) Или всё-таки - я дам вам парабелум?
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08.02.2022 16:23 Ответить
подачку бросили за зраду они бістро по карманам расшарят особенно беня приуспеет
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08.02.2022 16:24 Ответить
Ага.Поклади,синку,біля оманських і англійських мільярдів
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08.02.2022 16:25 Ответить
Это ж сколько коломойше достанется? А укр.армии???
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08.02.2022 16:44 Ответить
Скоро по голосуванню «слуг» уВР стане видно за що такі ніштяки.
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08.02.2022 16:46 Ответить
А почему зеленский не отказывается от этой помощи, а просто претворяет в жизнь чью-то фразу "Украина -- как актриса из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве с любой стороны".
Никто не помнит, чьи это слова?
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08.02.2022 16:48 Ответить
Буде, з чого красти!
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08.02.2022 16:52 Ответить
Путін вже давав янику три млрд доларів--чим закінчилось ? Ну що за народ,кого ви вибираєте,то дважди зека то шута -єврея А наслідки дні--продають Україну
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08.02.2022 17:04 Ответить
помощь для Зели - деньги на Беню..
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08.02.2022 17:11 Ответить
А от навіщо нам та допомога?Згідно переможних релацій "уряду" - бюдет перевиконується,грошей на смартфони??? для пенсіонерів - як гною,армія - не потребує нічого.....Бєня - задоволений поведінкою свого ЗЕблазня.Нафіг вони?
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08.02.2022 17:11 Ответить
Франція виділила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, - Зеленський Джерело:

Ооо - ЗА ТЕ ЩО Зе ПРИЙМЕ ФОРМУЛУ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЙОМУ БАБЛА ВІДВАЛИЛИ,

А МИ ТЕПЕР ПОВИННІ БАЧИТИ СЕПАРІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ВІД ПРИДОНЕЦЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ОРДЛО ?
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08.02.2022 17:17 Ответить
вже ясно, що 900 млн пійдуть на закупівлю у Франції локомтивів
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08.02.2022 17:24 Ответить
Там не один контракт. Залишок теж піде туди ж.
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08.02.2022 17:32 Ответить
точно! ще 300 млн протипожежне устаткування 300 млн + 900 млн = 1,2 млр
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08.02.2022 18:18 Ответить
фигасе. Гранд мерси
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08.02.2022 17:27 Ответить
Як раз на смартфони для пенсіонерів
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08.02.2022 17:39 Ответить
Все хотят откупиться)
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08.02.2022 17:49 Ответить
Купили Вову для виконання Мінських капканів... (((
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08.02.2022 18:05 Ответить
Зе як повія, приймає з усіх сторін).
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08.02.2022 19:12 Ответить
Информация от инсайта. Макрон опять кинул Украину. В место живых денег французы отдадут вагоны и локомотивы а на здачу пошлют своих спецов для работы по переводу нашей украинской жд колеи на ихний европейский лад. При чем работа будет заключаться в проэктировании деньги уйдут за проэкт этим специалистам а колею будут сужать наши парубки и дивчины за деньги бюджета. Макрон зделал финт и вроде бы и Украине помог и с рашей не посорился поставкой нам оружия. Не брат нам этот французик а враг такой же как байден и штольц. Не на кого нам надеяться кроме нашего президента и наших патреотов. Страна находиться на краю пропасти в кольце врагов которые так и наровят воткнуть нам нож в спину. И только наши патреоты и президент могут поднять страну с колен и зделать решительный шаг в перет. Слава Украине!
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08.02.2022 20:21 Ответить
А перед цим Мікрон зганяв до Пуйла і взяв у нього 1,2 лярди, які й дав Ваві
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08.02.2022 20:34 Ответить
 
 