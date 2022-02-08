Глава МЗС Іспанії Альбарес 8-9 лютого відвідає Україну
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено 8-9 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України,
Як повідомляється, міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України та стримування РФ від подальшої агресії. Сторони також обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та Іспанією.
9 лютого об 10:20 Дмитро Кулеба та Хосе Альбарес проведуть спільну пресконференцію у форматі онлайн.
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Альбарес - вахту принял!