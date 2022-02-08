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Глава МЗС Іспанії Альбарес 8-9 лютого відвідає Україну

Глава МЗС Іспанії Альбарес 8-9 лютого відвідає Україну

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено 8-9 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України,

Як повідомляється, міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України та стримування РФ від подальшої агресії. Сторони також обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та Іспанією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Іспанії Альбарес про агресію Росії: Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Але ми працюватимемо над спільною відповіддю

9 лютого об 10:20 Дмитро Кулеба та Хосе Альбарес проведуть спільну пресконференцію у форматі онлайн.

Іспанія (933) МЗС (4202) Кулеба Дмитро (3604)


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Везите прямиком на фронт для промывки мозгов
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08.02.2022 17:10 Відповісти
А цьому Цупкові з мадридського двору що наші колядувальники пообіцяли?
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08.02.2022 17:11 Відповісти
Макрон, вахту сдал!
Альбарес - вахту принял!
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08.02.2022 17:20 Відповісти
всем отметится надо ? уже отдалённые европейские провинции попёрли, тоже продать что-то хочет ? хамон ? кто там дальше, Гибралтар на очереди ?
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08.02.2022 18:24 Відповісти
 
 