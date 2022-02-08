Чекаю від Путіна конкретних кроків щодо деескалації, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський повірить у відкритість намірів президента РФ Володимира Путіна щодо готовності до деескалації лише у випадку, якщо це буде підкріплено конкретними кроками.
Про це він заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, відповідаючи на питання щодо етапності виконання Мінських угод та щодо відкритості Володимира Путіна в цьому питанні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я чесно скажу, я вчора не дивися пресконференцію (президентів Франції та РФ – ред.). У мене немає часу. Я сприймаю відкритість будь-якого лідера. Я вважаю, що відкритість – це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість і розуміння, що є небезпека, і що це не жарти… В принципі я не дуже словам довіряю, я вважаю що у кожного політика відкритість - у конкретних кроках. В нашому випадку – це кроки щодо деескалації", - заявив Зеленський та додав, що, на його думку, для деескалації у Путіна все є.
Коментуючи тезу Путіна про так званий "тиск" на Кремль з боку НАТО, Зеленський відзначив, що "не знає жодного суб’єкта в Європі, який би міг тиснути на РФ".
Повертаючись до теми Нормандського формату, Зеленський висловив сподівання, що після зустрічі радників, відбудеться й зустріч лідерів країн.
"У нас є майданчик, є Нормандський формат. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться найближчими днями. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість, якщо є відкритість (з боку РФ – ред.), що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб’єктність, і свою відкритість", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Треба було не здавати все що фуйлуша раніше просив, бо тепер він просить більше.
але оте вкрадливе пердіння голосу відключає мозок з першої секунди
і тим самим рятує його
Я ЧЕСНО СКАЖУ.......
починаючи з передвиборчої кампанії, ти весь час брешеш.
а тут почав щось казати чесно???
то розказуй це тим 73% яких ти об,....бав.
до речі.
янелох., самий видатний об,...була Ураїни
бо до нього стільки людей за раз не об,..обував жоден президент..
то він хоче заглянути путіну в очко,
то на лижах з карпат, прямо в оман,
то відверто злив вагнерівців.
тепер хоче щось почути з путіна
і тут не до модних слів.
тут питання, хто воно, що воно, на кого працює
і як цого янелоха оманського збутися.
евроассоциация
сильная армия
декоммунизация
відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Lr4gNzBSLvE&t=67s Росія - не член Радбезу ООН. Її "вступ" у 1991 році фальсифікували. Україна підняла це питання
Те, що Російська Федерація сидить на засіданнях Ради безпеки ООН і бере участь у розгляді питань, які стосуються її ж вторгнення до України, давно дратує багатьох, і не лише в Україні. Але проблема є, і вона значно глибша. Насправді є великі сумніви у тому, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ до цієї організації немає, до того ж у секретаріаті ООН відмовляються відкрити "таємні" документи з цього приводу.
P.S. Чому це з'ясувалося аж на восьмому році війни?
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Что интересно, РСФСР нет среди стран-основателей ООН. БССР и УССР есть, а РСФСР - нету. Есть СССР.
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ну всё же тут подмена понятий и в ООН вступить - плёвое дело. Вопрос же - почему у РФ право вето! Вот на каких основаниях? ****** в наследство от СССР им это досталось? Но вопрос будет в пустоту, а если сильно упорствовать, то РФ наложит вето и всё по новой, ибо замкнутый круг.
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Ничего нового, РФ это страна лживых б....дей, была, есть и будет.
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А может они просто купили себе право вето, членство. Ну или шантажом и угрозами "заслужили"?
https://ukraine.d3.ru/chlenstvo-rosiyi-u-oon-na-iakikh-pidstavakh-2252994/?sorting=rating
Сейчас нужно собираться и консолидироваться вокруг того, что есть! И защищать Украину всем, что будем иметь в нужный час. Пример тому Израиль, когда он, раздираемый на 6 частей, собрался, выстоял и победил внешних врагов арабов.
Зеледент, на что у тебя есть время? На бабушкофон?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
а ще цікаво - чим таким був зайнятий пан преЗедент, що в нього не було часу подивитись пресконференцію двох інших президентів, які говорили про Україну та про наміри щодо неї???
И вроде комик. И вроде такой момент. И прошляпил. Вот как так? Фюрер подставился просто как тупой гопник. Цинично и нагло, оскорбительно. Но при этом очень глупо открыл огромное поле для всеобщего осуждения. И его личных пристрастий, наклонностей и геополитических намерений. На весь мир. Это был просто отличный шанс. Поймать за базарчик и забить ему его слова обратно в глотку. Спокойно, не суетсясь. В пору было бы по горячим следам, тут же объяснить собравшимся на пресс конференции, что под этими словами вполне незамысловато скрывается. Что фюрер вслух произносит пахабную поговорку. Которая порой произносится глумливым насильником жертве изнасилования. Что это не только оскорбительно, но отлично демонстрирует уродливую суть этого персонажа. Стоило напомнить собравшимся, что и его личный повар был судим. Как раз за изнасилование, принуждение несовершеннолетних. Что видимо этот персонаж оправдывает такое поведение, бравирует им, считает уместными подобные аллюзии. Это натуральный гопник, прекрасно осознающий сравнение ситуаций и своих намерений, гаденько смакующий суть происходящего.
Это просто трандец. У меня больше нет слов. И насчет сказанного и насчет не сказанного, но что должно было прозвучать, как плевок в рожу этому уроду. И нет, это нисколько бы не повлияло на решение этого персонажа о начале вторжения. Это ссыкливое чмо собственного бешенного пса боится. А все мечтает изнасиловать, тех, кто кажется ему слабым. Об этом тоже можно было бы пошутить в ответе.
(высшая степень согласия с Вами )
и именно на этом нужно было построить ответ: да, красавица, но дряхлеющим некрофилам ловить тут уже нечего