Чекаю від Путіна конкретних кроків щодо деескалації, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повірить у відкритість намірів президента РФ Володимира Путіна щодо готовності до деескалації лише у випадку, якщо це буде підкріплено конкретними кроками.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, відповідаючи на питання щодо етапності виконання Мінських угод та щодо відкритості Володимира Путіна в цьому питанні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я чесно скажу, я вчора не дивися пресконференцію (президентів Франції та РФ – ред.). У мене немає часу. Я сприймаю відкритість будь-якого лідера. Я вважаю, що відкритість – це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість і розуміння, що є небезпека, і що це не жарти… В принципі я не дуже словам довіряю, я вважаю що у кожного політика відкритість - у конкретних кроках. В нашому випадку – це кроки щодо деескалації", - заявив Зеленський та додав, що, на його думку, для деескалації у Путіна все є.

Коментуючи тезу Путіна про так званий "тиск" на Кремль з боку НАТО, Зеленський відзначив, що "не знає жодного суб’єкта в Європі, який би міг тиснути на РФ".

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Повертаючись до теми Нормандського формату, Зеленський висловив сподівання, що після зустрічі радників, відбудеться й зустріч лідерів країн.

"У нас є майданчик, є Нормандський формат. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться найближчими днями. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість, якщо є відкритість (з боку РФ – ред.), що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб’єктність, і свою відкритість", - підкреслив Зеленський.