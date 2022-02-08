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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Чекаю від Путіна конкретних кроків щодо деескалації, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повірить у відкритість намірів президента РФ Володимира Путіна щодо готовності до деескалації лише у випадку, якщо це буде підкріплено конкретними кроками.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, відповідаючи на питання щодо етапності виконання Мінських угод та щодо відкритості Володимира Путіна в цьому питанні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я чесно скажу, я вчора не дивися пресконференцію (президентів Франції та РФ – ред.). У мене немає часу. Я сприймаю відкритість будь-якого лідера. Я вважаю, що відкритість – це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість і розуміння, що є небезпека, і що це не жарти… В принципі я не дуже словам довіряю, я вважаю що у кожного політика відкритість - у конкретних кроках. В нашому випадку – це кроки щодо деескалації", - заявив Зеленський та додав, що, на його думку, для деескалації у Путіна все є.

Коментуючи тезу Путіна про так званий "тиск" на Кремль з боку НАТО, Зеленський відзначив, що "не знає жодного суб’єкта в Європі, який би міг тиснути на РФ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну на слова "моя красавица": Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір

Повертаючись до теми Нормандського формату, Зеленський висловив сподівання, що після зустрічі радників, відбудеться й зустріч лідерів країн.

"У нас є майданчик, є Нормандський формат. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться найближчими днями. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість, якщо є відкритість (з боку РФ – ред.), що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб’єктність, і свою відкритість", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218)


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Топ коментарі
+34
У вас в слові «лідєр» помилка.
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08.02.2022 17:29 Відповісти
+23
Та не буде нічого...
Треба було не здавати все що фуйлуша раніше просив, бо тепер він просить більше.
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08.02.2022 17:17 Відповісти
+19
Да ладно в слове лидер одна ошибка) Там в слове "мудрый" - 5 ошибок и одна лишняя буква!!
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08.02.2022 17:32 Відповісти
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Та не буде нічого...
Треба було не здавати все що фуйлуша раніше просив, бо тепер він просить більше.
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08.02.2022 17:17 Відповісти
🐲🦠🤡СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС ………🤮
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08.02.2022 18:49 Відповісти
Не так давно московский вассал навестил Китай с поклоном Хану суверену и лобызанием башмака с целью получить ярлык на княжение в Крыму. Но Мудрый Хан пожурил смерда за его чрезмерные аппетиты и агрессивные поползновения на территории суверенных государств. И посоветовал мирным, дипломатическим путем, разрешить вопрос по возвращению Сибири в родную гавань. Сибирские улусы где проживают на исконных, богом данным им землях братские Китаю народы исторические Земли Поднебесной.
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08.02.2022 21:53 Відповісти
Ты же еще вчера сипел, что нужно отменить операцию по вагнеровцам, чтобы ***** не злить... а теперь решил наехать на *****? молодца, так и надо
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08.02.2022 17:17 Відповісти
Зеленський мудрий лідер!
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08.02.2022 17:18 Відповісти
У вас в слові «лідєр» помилка.
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08.02.2022 17:29 Відповісти
Да ладно в слове лидер одна ошибка) Там в слове "мудрый" - 5 ошибок и одна лишняя буква!!
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08.02.2022 17:32 Відповісти
Он хотел сказать гнойный...
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08.02.2022 18:09 Відповісти
какая разніца
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08.02.2022 17:37 Відповісти
так отож...только писать надо слитно какаяразница
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08.02.2022 18:03 Відповісти
Как тебе удалось полностью избавиться от рвотного рефлекса? На окружной дальнобойщики натренировали горло?
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08.02.2022 20:42 Відповісти
Тільки кацапи одразу думають,за окружні.
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08.02.2022 20:51 Відповісти
Вывод поклонника зеленского .
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08.02.2022 23:22 Відповісти
Типу "почекун"? Ну чекай-чекай...
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08.02.2022 17:19 Відповісти
Нашёл от кого ждать ...
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08.02.2022 17:19 Відповісти
Дурень мрiями багатiтиме...
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08.02.2022 17:22 Відповісти
Шо опять… мир в глазах
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08.02.2022 17:22 Відповісти
Орден поедет получать «За возвращение Украины 22 февраля 2022»
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08.02.2022 17:27 Відповісти
В очі йому загляни...
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08.02.2022 17:28 Відповісти
в карий глаз
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08.02.2022 17:37 Відповісти
Какой из двух)
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08.02.2022 19:13 Відповісти
Вже в очі дивився. Тепер цього замало - треба щоб поцілував.
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08.02.2022 17:39 Відповісти
От одного заголовка успокоиться от смеха тяжело . Какой грозный мальчик...
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08.02.2022 17:28 Відповісти
Та не боїться ніхто твого *****.
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08.02.2022 17:43 Відповісти
***** таке моє, як і твоє
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08.02.2022 17:59 Відповісти
Твоє не відмовляйся.
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08.02.2022 18:36 Відповісти
"Я вважаю, що відкритість - це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість ""Я вважаю що у кожного політика відкритість - у конкретних кроках"заявив Зеленський та додав, що, на його думку, для деескалації у Путіна все є. ПРОСТО ВСКИПАЕТ МОЗГ - прочитать четыре предложения.
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08.02.2022 17:30 Відповісти
Впечатление, что узеленского все с одного программатора вышли. И все с ошибкой в коде.
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08.02.2022 18:34 Відповісти
Мозок дійсно закипів би,

але оте вкрадливе пердіння голосу відключає мозок з першої секунди

і тим самим рятує його
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08.02.2022 19:30 Відповісти
Какая открытость? Какая субьектность? Он не понимает смысла того о чем говорит. Наборы фраз заученных и ноль смысловой нагрузки. Ни о чем.
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08.02.2022 17:30 Відповісти
Господин Президент не играй на публику, это не театр, это не куклы, НУ не сможешь ты усидеть на двух стульях, определись либо ты за Украину или ты хочешь хотя бы остаться в живых. Не злитесь, я видела Ваши интервью, у вас нервы просто на пределе, Вы сами себе, не один раз задавали вопрос, Я замарался, как никогда( Пираты Карибского моря). Вас так втянули в политику ( дерьмо), что Вы этого и не ожидали. С уважением!!!
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08.02.2022 17:38 Відповісти
с уважением?) а он его заслужил?
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08.02.2022 18:21 Відповісти
вражає початок.
Я ЧЕСНО СКАЖУ.......
починаючи з передвиборчої кампанії, ти весь час брешеш.
а тут почав щось казати чесно???
то розказуй це тим 73% яких ти об,....бав.
до речі.
янелох., самий видатний об,...була Ураїни
бо до нього стільки людей за раз не об,..обував жоден президент..
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08.02.2022 17:38 Відповісти
"модне слово" січас є - "ТРОЛИТЬ,ТРОЛИТИ"І культурно послати🤓
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08.02.2022 17:48 Відповісти
не знаю що до модних слів, але знаю одно.
то він хоче заглянути путіну в очко,
то на лижах з карпат, прямо в оман,
то відверто злив вагнерівців.
тепер хоче щось почути з путіна
і тут не до модних слів.
тут питання, хто воно, що воно, на кого працює
і як цого янелоха оманського збутися.
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08.02.2022 17:54 Відповісти
ты забыл про однотурового? назови хоть одно, какое предвыборное обещание он исполнил
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08.02.2022 18:02 Відповісти
зЕбанутым нет покоя
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08.02.2022 18:29 Відповісти
🦠🐲🐀 зебанутые ,ПОЗОРИЩЕ ВАШЕ 🤡 - КАТАСТРОФА
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08.02.2022 18:54 Відповісти
децентрализация
евроассоциация
сильная армия
декоммунизация
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08.02.2022 18:55 Відповісти
Тільки не забувайте, що єдине джерело влади в Україні є український народ, а не якесь там "зеЧмо", чи інша агентура кремля. Як тільки хтось рипнеться на "мінські хотєлки" хуʼла кремлівського - це вже буде капітуляція. Отож робіть висновки: або хуʼлостан - або вільна Україна.
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08.02.2022 17:41 Відповісти
Ща путин отзвониться и доложит величайшему из величайших)))
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08.02.2022 17:44 Відповісти
Что еще изволит Ваше Величество?
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08.02.2022 17:47 Відповісти
Я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - трипперна ходжу.
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08.02.2022 17:50 Відповісти
https://ukraine.d3.ru/chlenstvo-rosiyi-u-oon-na-iakikh-pidstavakh-2252994/?sorting=rating Членство Росії у ООН. На яких підставах?

відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Lr4gNzBSLvE&t=67s Росія - не член Радбезу ООН. Її "вступ" у 1991 році фальсифікували. Україна підняла це питання

Те, що Російська Федерація сидить на засіданнях Ради безпеки ООН і бере участь у розгляді питань, які стосуються її ж вторгнення до України, давно дратує багатьох, і не лише в Україні. Але проблема є, і вона значно глибша. Насправді є великі сумніви у тому, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ до цієї організації немає, до того ж у секретаріаті ООН відмовляються відкрити "таємні" документи з цього приводу.

P.S. Чому це з'ясувалося аж на восьмому році війни?
* * *
Что интересно, РСФСР нет среди стран-основателей ООН. БССР и УССР есть, а РСФСР - нету. Есть СССР.
* * *
ну всё же тут подмена понятий и в ООН вступить - плёвое дело. Вопрос же - почему у РФ право вето! Вот на каких основаниях? ****** в наследство от СССР им это досталось? Но вопрос будет в пустоту, а если сильно упорствовать, то РФ наложит вето и всё по новой, ибо замкнутый круг.
* * *
Ничего нового, РФ это страна лживых б....дей, была, есть и будет.
* * *
А может они просто купили себе право вето, членство. Ну или шантажом и угрозами "заслужили"?

https://ukraine.d3.ru/chlenstvo-rosiyi-u-oon-na-iakikh-pidstavakh-2252994/?sorting=rating
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08.02.2022 17:50 Відповісти
Научи свою зекрысу не сцать,зесрань)а то только и можешь быть дегенератом ,защищая своего недоразвитого дебила
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08.02.2022 18:06 Відповісти
Лять...оно ж тебя только вчера опустило на весь Мир...а зелупа ,мало того,что засцал нормально ответить,так ещё и ждуном заделался...
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08.02.2022 18:03 Відповісти
Зе-ждуняра, мля!
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08.02.2022 18:04 Відповісти
впн забыл
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08.02.2022 18:22 Відповісти
Кретин чего-то ждет... ***** помашет перед его мордой компроматом - оно и заткнется или подпишет все, что ему подсунет макрон. Если, конечно, люди вовремя не вправят мозги этому идиоту.
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08.02.2022 18:05 Відповісти
именно ЭТОМУ идиоту мозги вправлять некому, поскольку окружен такими же
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08.02.2022 22:36 Відповісти
Нравится, не нравится кому то Зеленский, это можно решить на следующих выборах, а не перед вторжением поливать помоями без повода даже, потому что он не Порошенко.
Сейчас нужно собираться и консолидироваться вокруг того, что есть! И защищать Украину всем, что будем иметь в нужный час. Пример тому Израиль, когда он, раздираемый на 6 частей, собрался, выстоял и победил внешних врагов арабов.
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08.02.2022 18:10 Відповісти
Твоя зекрыса не делает закупок для Армии с начала каденции-у нас нет даже бронежилетов,а оно и теперь не чешется -кто захочет объединятся вокруг этого чма?)
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08.02.2022 18:13 Відповісти
Все что надо Зеле....это сплавить последних патриотов Украины на фронте....и получить орден от куйло. Только идиоты думают что ЗЕльц об Украине думает..
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08.02.2022 18:20 Відповісти
Зебил сказал , шо низзя нагнетать...
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08.02.2022 18:28 Відповісти
Жду от Путина конкретных шагов..... причём со всех сторон
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08.02.2022 18:16 Відповісти
"Я честно скажу, я вчера не смотрел пресс-конференцию (президентов Франции и РФ - ред.). У меня нет времени."

Зеледент, на что у тебя есть время? На бабушкофон?
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08.02.2022 18:16 Відповісти
еле успевает втянуть дорожку
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08.02.2022 18:31 Відповісти
Вот , шо бы кто не говорил, но ВОбле по 8 грн нужно отдать должное. Сльозно отговаривала клоуна не чудить с президентством, кста, татко тоже.
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08.02.2022 18:32 Відповісти
Ну вот нащьот папки Шуры, я бы не сказала, что отговаривал. Это была его еврейско-кгбэшная мечта! Шоб его дитятко наркоманское сделало всех этих гоев-хохлов и привело на царствие его любимого мыршавого кгбиста. А со скумбрией-сепаршей и так все понятно. Совкодрочерка тупорылая.
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08.02.2022 18:49 Відповісти
Клімова,тримайся,цьом...
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22.02.2022 11:51 Відповісти
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08.02.2022 19:36 Відповісти
Чмо зелёное! Да доберёмся мы до тебя! А что остаётся франц. жабоеду в преддверии выборов? Больше всех ненавижу "жабоедов-сыроваров-шмурдяковаров'. При них позор 2-х мировых войн. А ТУТ ВЫПОЛЗ ЕЩЁ ОДИН! КОЗЁЛ КОНЧЕННЫЙ
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08.02.2022 18:32 Відповісти
Ни кто не сделал больше для сближения Украины и НАТО чем путин.
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08.02.2022 19:00 Відповісти
Когда эта тварь уже сдохнет от передоза! Два года терпеть этого конченого идиота сил нет терпеть!
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08.02.2022 19:04 Відповісти
ЗЕчмо выучил одно новое слово - "видкрытисть"
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08.02.2022 19:33 Відповісти
Он же тебе все сказал, красавица Зеленская. Лежи молча, и принимай, как шлюха, со всех сторон.
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08.02.2022 19:36 Відповісти
айкрасавэц(А) ну чэкай чэкай
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08.02.2022 19:44 Відповісти
Зеленський-кремль: договірний матч?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
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08.02.2022 20:17 Відповісти
Лучше бы посмотрел пресс-конференцию старого карлика. Там вообще ждать нечего,кроме углубления маразма. Оно требует себе гарантий. Украина оказывается напала нароссию. Хотя не уверен,что посмотрев что либо понял бы.
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08.02.2022 20:49 Відповісти
ИДИОТ!!!!!!!
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08.02.2022 20:57 Відповісти
"на його думку, для деескалації у Путіна все є", - я в захваті від глибини аналітичного мислення цього політика і від широти його поглядів!
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08.02.2022 22:32 Відповісти
Якраз у путіна для деескалації є все.
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08.02.2022 22:41 Відповісти
"ждала-ждала... пока не дождалась.... в общем - все умерли" - непоганий фінал був би як для одного так і для другого неадекватів

а ще цікаво - чим таким був зайнятий пан преЗедент, що в нього не було часу подивитись пресконференцію двох інших президентів, які говорили про Україну та про наміри щодо неї???
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08.02.2022 23:09 Відповісти
Придумывали как отмазать своего обрезанного кошелька за ту аварию и возбудить стопятьсотое дело на Порошенко по приказу *****. Некогда заниматься всякими мелочами
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08.02.2022 23:26 Відповісти
в переводе "отвалите со своим путиным, дайте наворовать спокойно"
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09.02.2022 00:23 Відповісти
https://ukraine.d3.ru/nravitsia-ne-nravitsia-terpi-moia-krasavitsa-liapnul-fiurer-vslukh-i-2253100/ "Нравится не нравится терпи моя красавица" ляпнул фюрер вслух и

И вроде комик. И вроде такой момент. И прошляпил. Вот как так? Фюрер подставился просто как тупой гопник. Цинично и нагло, оскорбительно. Но при этом очень глупо открыл огромное поле для всеобщего осуждения. И его личных пристрастий, наклонностей и геополитических намерений. На весь мир. Это был просто отличный шанс. Поймать за базарчик и забить ему его слова обратно в глотку. Спокойно, не суетсясь. В пору было бы по горячим следам, тут же объяснить собравшимся на пресс конференции, что под этими словами вполне незамысловато скрывается. Что фюрер вслух произносит пахабную поговорку. Которая порой произносится глумливым насильником жертве изнасилования. Что это не только оскорбительно, но отлично демонстрирует уродливую суть этого персонажа. Стоило напомнить собравшимся, что и его личный повар был судим. Как раз за изнасилование, принуждение несовершеннолетних. Что видимо этот персонаж оправдывает такое поведение, бравирует им, считает уместными подобные аллюзии. Это натуральный гопник, прекрасно осознающий сравнение ситуаций и своих намерений, гаденько смакующий суть происходящего.

Это просто трандец. У меня больше нет слов. И насчет сказанного и насчет не сказанного, но что должно было прозвучать, как плевок в рожу этому уроду. И нет, это нисколько бы не повлияло на решение этого персонажа о начале вторжения. Это ссыкливое чмо собственного бешенного пса боится. А все мечтает изнасиловать, тех, кто кажется ему слабым. Об этом тоже можно было бы пошутить в ответе.
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09.02.2022 09:50 Відповісти
На ***** работает огромная машина профессиональных дипломатов,юристов международников и агентов.А в Украине каждое новое правительство больше озабочено тем как утопить и дискридитировать предшествуещее а не озабочено в том как укреплять международный статус Украины.А нынишнее так вообще на уровне дома сумашедших.Безцеремонно ламают уже существующее а построить что-то новое ума не хватает.
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09.02.2022 10:28 Відповісти
+100500!!!

(высшая степень согласия с Вами )
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09.02.2022 13:03 Відповісти
это не просто похабная частушка - это признание ***** на весь мир, что он по Фрейду самый настоящий некрофил
и именно на этом нужно было построить ответ: да, красавица, но дряхлеющим некрофилам ловить тут уже нечего
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09.02.2022 13:19 Відповісти
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09.02.2022 14:09 Відповісти
 
 