Жду от Путина конкретных шагов по деэскалации, - Зеленский. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поверит в открытость намерений президента РФ Владимира Путина относительно готовности к деэскалации только в случае, если это будет подкреплено конкретными шагами.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос об этапности выполнения Минских соглашений и об открытости Владимира Путина в этом вопросе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я честно скажу, я вчера не смотрел пресс-конференцию (президентов Франции и РФ – ред.). У меня нет времени. Я воспринимаю открытость любого лидера. Я считаю, что открытость – это всегда прекрасно, если это правда и не игра, а серьезная открытость и понимание, что есть опасность, и что это не шутки… В принципе я не очень словам доверяю, я считаю что у каждого политика открытость - в конкретных шагах. В нашем случае - это шаги по деэскалации", - заявил Зеленский и добавил, что, по его мнению, для деэскалации у Путина все есть.

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Комментируя тезис Путина о так называемом "давлении" на Кремль со стороны НАТО, Зеленский отметил, что "не знает ни одного субъекта в Европе, который мог бы давить на РФ".

Возвращаясь к теме Нормандского формата, Зеленский выразил надежду, что после встречи советников состоится и встреча лидеров стран.

"У нас есть площадка, есть Нормандский формат. Мы очень положительно реагируем на встречу советников, которая состоится в ближайшие дни. Я считаю, что после этой встречи есть возможность, если есть открытость (со стороны РФ – ред.), что будет встреча лидеров. И там можно продемонстрировать и свою субъектность, и свою открытость", – подчеркнул Зеленский.