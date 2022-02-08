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Новости Агрессия России против Украины Война
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Жду от Путина конкретных шагов по деэскалации, - Зеленский. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поверит в открытость намерений президента РФ Владимира Путина относительно готовности к деэскалации только в случае, если это будет подкреплено конкретными шагами.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос об этапности выполнения Минских соглашений и об открытости Владимира Путина в этом вопросе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я честно скажу, я вчера не смотрел пресс-конференцию (президентов Франции и РФ – ред.). У меня нет времени. Я воспринимаю открытость любого лидера. Я считаю, что открытость – это всегда прекрасно, если это правда и не игра, а серьезная открытость и понимание, что есть опасность, и что это не шутки… В принципе я не очень словам доверяю, я считаю что у каждого политика открытость - в конкретных шагах. В нашем случае - это шаги по деэскалации", - заявил Зеленский и добавил, что, по его мнению, для деэскалации у Путина все есть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Путину на слова "моя красавица": Украина действительно "красавица", а слово "моя" - это уже перебор. ВИДЕО

Комментируя тезис Путина о так называемом "давлении" на Кремль со стороны НАТО, Зеленский отметил, что "не знает ни одного субъекта в Европе, который мог бы давить на РФ".

Возвращаясь к теме Нормандского формата, Зеленский выразил надежду, что после встречи советников состоится и встреча лидеров стран.

"У нас есть площадка, есть Нормандский формат. Мы очень положительно реагируем на встречу советников, которая состоится в ближайшие дни. Я считаю, что после этой встречи есть возможность, если есть открытость (со стороны РФ – ред.), что будет встреча лидеров. И там можно продемонстрировать и свою субъектность, и свою открытость", – подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) путин владимир (31647)


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Топ комментарии
+34
У вас в слові «лідєр» помилка.
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08.02.2022 17:29 Ответить
+23
Та не буде нічого...
Треба було не здавати все що фуйлуша раніше просив, бо тепер він просить більше.
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08.02.2022 17:17 Ответить
+19
Да ладно в слове лидер одна ошибка) Там в слове "мудрый" - 5 ошибок и одна лишняя буква!!
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08.02.2022 17:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та не буде нічого...
Треба було не здавати все що фуйлуша раніше просив, бо тепер він просить більше.
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08.02.2022 17:17 Ответить
🐲🦠🤡СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС ………🤮
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08.02.2022 18:49 Ответить
Не так давно московский вассал навестил Китай с поклоном Хану суверену и лобызанием башмака с целью получить ярлык на княжение в Крыму. Но Мудрый Хан пожурил смерда за его чрезмерные аппетиты и агрессивные поползновения на территории суверенных государств. И посоветовал мирным, дипломатическим путем, разрешить вопрос по возвращению Сибири в родную гавань. Сибирские улусы где проживают на исконных, богом данным им землях братские Китаю народы исторические Земли Поднебесной.
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08.02.2022 21:53 Ответить
Ты же еще вчера сипел, что нужно отменить операцию по вагнеровцам, чтобы ***** не злить... а теперь решил наехать на *****? молодца, так и надо
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08.02.2022 17:17 Ответить
Зеленський мудрий лідер!
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08.02.2022 17:18 Ответить
У вас в слові «лідєр» помилка.
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08.02.2022 17:29 Ответить
Да ладно в слове лидер одна ошибка) Там в слове "мудрый" - 5 ошибок и одна лишняя буква!!
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08.02.2022 17:32 Ответить
Он хотел сказать гнойный...
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08.02.2022 18:09 Ответить
какая разніца
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08.02.2022 17:37 Ответить
так отож...только писать надо слитно какаяразница
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08.02.2022 18:03 Ответить
Как тебе удалось полностью избавиться от рвотного рефлекса? На окружной дальнобойщики натренировали горло?
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08.02.2022 20:42 Ответить
Тільки кацапи одразу думають,за окружні.
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08.02.2022 20:51 Ответить
Вывод поклонника зеленского .
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08.02.2022 23:22 Ответить
Типу "почекун"? Ну чекай-чекай...
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08.02.2022 17:19 Ответить
Нашёл от кого ждать ...
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08.02.2022 17:19 Ответить
Дурень мрiями багатiтиме...
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08.02.2022 17:22 Ответить
Шо опять… мир в глазах
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08.02.2022 17:22 Ответить
Орден поедет получать «За возвращение Украины 22 февраля 2022»
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08.02.2022 17:27 Ответить
В очі йому загляни...
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08.02.2022 17:28 Ответить
в карий глаз
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08.02.2022 17:37 Ответить
Какой из двух)
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08.02.2022 19:13 Ответить
Вже в очі дивився. Тепер цього замало - треба щоб поцілував.
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08.02.2022 17:39 Ответить
От одного заголовка успокоиться от смеха тяжело . Какой грозный мальчик...
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08.02.2022 17:28 Ответить
Та не боїться ніхто твого *****.
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08.02.2022 17:43 Ответить
***** таке моє, як і твоє
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08.02.2022 17:59 Ответить
Твоє не відмовляйся.
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08.02.2022 18:36 Ответить
"Я вважаю, що відкритість - це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість ""Я вважаю що у кожного політика відкритість - у конкретних кроках"заявив Зеленський та додав, що, на його думку, для деескалації у Путіна все є. ПРОСТО ВСКИПАЕТ МОЗГ - прочитать четыре предложения.
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08.02.2022 17:30 Ответить
Впечатление, что узеленского все с одного программатора вышли. И все с ошибкой в коде.
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08.02.2022 18:34 Ответить
Мозок дійсно закипів би,

але оте вкрадливе пердіння голосу відключає мозок з першої секунди

і тим самим рятує його
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08.02.2022 19:30 Ответить
Какая открытость? Какая субьектность? Он не понимает смысла того о чем говорит. Наборы фраз заученных и ноль смысловой нагрузки. Ни о чем.
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08.02.2022 17:30 Ответить
Господин Президент не играй на публику, это не театр, это не куклы, НУ не сможешь ты усидеть на двух стульях, определись либо ты за Украину или ты хочешь хотя бы остаться в живых. Не злитесь, я видела Ваши интервью, у вас нервы просто на пределе, Вы сами себе, не один раз задавали вопрос, Я замарался, как никогда( Пираты Карибского моря). Вас так втянули в политику ( дерьмо), что Вы этого и не ожидали. С уважением!!!
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08.02.2022 17:38 Ответить
с уважением?) а он его заслужил?
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08.02.2022 18:21 Ответить
вражає початок.
Я ЧЕСНО СКАЖУ.......
починаючи з передвиборчої кампанії, ти весь час брешеш.
а тут почав щось казати чесно???
то розказуй це тим 73% яких ти об,....бав.
до речі.
янелох., самий видатний об,...була Ураїни
бо до нього стільки людей за раз не об,..обував жоден президент..
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08.02.2022 17:38 Ответить
"модне слово" січас є - "ТРОЛИТЬ,ТРОЛИТИ"І культурно послати🤓
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08.02.2022 17:48 Ответить
не знаю що до модних слів, але знаю одно.
то він хоче заглянути путіну в очко,
то на лижах з карпат, прямо в оман,
то відверто злив вагнерівців.
тепер хоче щось почути з путіна
і тут не до модних слів.
тут питання, хто воно, що воно, на кого працює
і як цого янелоха оманського збутися.
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08.02.2022 17:54 Ответить
ты забыл про однотурового? назови хоть одно, какое предвыборное обещание он исполнил
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08.02.2022 18:02 Ответить
зЕбанутым нет покоя
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08.02.2022 18:29 Ответить
🦠🐲🐀 зебанутые ,ПОЗОРИЩЕ ВАШЕ 🤡 - КАТАСТРОФА
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08.02.2022 18:54 Ответить
децентрализация
евроассоциация
сильная армия
декоммунизация
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08.02.2022 18:55 Ответить
Тільки не забувайте, що єдине джерело влади в Україні є український народ, а не якесь там "зеЧмо", чи інша агентура кремля. Як тільки хтось рипнеться на "мінські хотєлки" хуʼла кремлівського - це вже буде капітуляція. Отож робіть висновки: або хуʼлостан - або вільна Україна.
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08.02.2022 17:41 Ответить
Ща путин отзвониться и доложит величайшему из величайших)))
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08.02.2022 17:44 Ответить
Что еще изволит Ваше Величество?
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08.02.2022 17:47 Ответить
Я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - трипперна ходжу.
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08.02.2022 17:50 Ответить
https://ukraine.d3.ru/chlenstvo-rosiyi-u-oon-na-iakikh-pidstavakh-2252994/?sorting=rating Членство Росії у ООН. На яких підставах?

відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Lr4gNzBSLvE&t=67s Росія - не член Радбезу ООН. Її "вступ" у 1991 році фальсифікували. Україна підняла це питання

Те, що Російська Федерація сидить на засіданнях Ради безпеки ООН і бере участь у розгляді питань, які стосуються її ж вторгнення до України, давно дратує багатьох, і не лише в Україні. Але проблема є, і вона значно глибша. Насправді є великі сумніви у тому, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ до цієї організації немає, до того ж у секретаріаті ООН відмовляються відкрити "таємні" документи з цього приводу.

P.S. Чому це з'ясувалося аж на восьмому році війни?
* * *
Что интересно, РСФСР нет среди стран-основателей ООН. БССР и УССР есть, а РСФСР - нету. Есть СССР.
* * *
ну всё же тут подмена понятий и в ООН вступить - плёвое дело. Вопрос же - почему у РФ право вето! Вот на каких основаниях? ****** в наследство от СССР им это досталось? Но вопрос будет в пустоту, а если сильно упорствовать, то РФ наложит вето и всё по новой, ибо замкнутый круг.
* * *
Ничего нового, РФ это страна лживых б....дей, была, есть и будет.
* * *
А может они просто купили себе право вето, членство. Ну или шантажом и угрозами "заслужили"?

https://ukraine.d3.ru/chlenstvo-rosiyi-u-oon-na-iakikh-pidstavakh-2252994/?sorting=rating
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08.02.2022 17:50 Ответить
Научи свою зекрысу не сцать,зесрань)а то только и можешь быть дегенератом ,защищая своего недоразвитого дебила
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08.02.2022 18:06 Ответить
Лять...оно ж тебя только вчера опустило на весь Мир...а зелупа ,мало того,что засцал нормально ответить,так ещё и ждуном заделался...
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08.02.2022 18:03 Ответить
Зе-ждуняра, мля!
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08.02.2022 18:04 Ответить
впн забыл
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08.02.2022 18:22 Ответить
Кретин чего-то ждет... ***** помашет перед его мордой компроматом - оно и заткнется или подпишет все, что ему подсунет макрон. Если, конечно, люди вовремя не вправят мозги этому идиоту.
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08.02.2022 18:05 Ответить
именно ЭТОМУ идиоту мозги вправлять некому, поскольку окружен такими же
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08.02.2022 22:36 Ответить
Нравится, не нравится кому то Зеленский, это можно решить на следующих выборах, а не перед вторжением поливать помоями без повода даже, потому что он не Порошенко.
Сейчас нужно собираться и консолидироваться вокруг того, что есть! И защищать Украину всем, что будем иметь в нужный час. Пример тому Израиль, когда он, раздираемый на 6 частей, собрался, выстоял и победил внешних врагов арабов.
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08.02.2022 18:10 Ответить
Твоя зекрыса не делает закупок для Армии с начала каденции-у нас нет даже бронежилетов,а оно и теперь не чешется -кто захочет объединятся вокруг этого чма?)
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08.02.2022 18:13 Ответить
Все что надо Зеле....это сплавить последних патриотов Украины на фронте....и получить орден от куйло. Только идиоты думают что ЗЕльц об Украине думает..
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08.02.2022 18:20 Ответить
Зебил сказал , шо низзя нагнетать...
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08.02.2022 18:28 Ответить
Жду от Путина конкретных шагов..... причём со всех сторон
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08.02.2022 18:16 Ответить
"Я честно скажу, я вчера не смотрел пресс-конференцию (президентов Франции и РФ - ред.). У меня нет времени."

Зеледент, на что у тебя есть время? На бабушкофон?
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08.02.2022 18:16 Ответить
еле успевает втянуть дорожку
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08.02.2022 18:31 Ответить
Вот , шо бы кто не говорил, но ВОбле по 8 грн нужно отдать должное. Сльозно отговаривала клоуна не чудить с президентством, кста, татко тоже.
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08.02.2022 18:32 Ответить
Ну вот нащьот папки Шуры, я бы не сказала, что отговаривал. Это была его еврейско-кгбэшная мечта! Шоб его дитятко наркоманское сделало всех этих гоев-хохлов и привело на царствие его любимого мыршавого кгбиста. А со скумбрией-сепаршей и так все понятно. Совкодрочерка тупорылая.
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08.02.2022 18:49 Ответить
Клімова,тримайся,цьом...
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22.02.2022 11:51 Ответить
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08.02.2022 19:36 Ответить
Чмо зелёное! Да доберёмся мы до тебя! А что остаётся франц. жабоеду в преддверии выборов? Больше всех ненавижу "жабоедов-сыроваров-шмурдяковаров'. При них позор 2-х мировых войн. А ТУТ ВЫПОЛЗ ЕЩЁ ОДИН! КОЗЁЛ КОНЧЕННЫЙ
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08.02.2022 18:32 Ответить
Ни кто не сделал больше для сближения Украины и НАТО чем путин.
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08.02.2022 19:00 Ответить
Когда эта тварь уже сдохнет от передоза! Два года терпеть этого конченого идиота сил нет терпеть!
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08.02.2022 19:04 Ответить
ЗЕчмо выучил одно новое слово - "видкрытисть"
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08.02.2022 19:33 Ответить
Он же тебе все сказал, красавица Зеленская. Лежи молча, и принимай, как шлюха, со всех сторон.
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08.02.2022 19:36 Ответить
айкрасавэц(А) ну чэкай чэкай
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08.02.2022 19:44 Ответить
Зеленський-кремль: договірний матч?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
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08.02.2022 20:17 Ответить
Лучше бы посмотрел пресс-конференцию старого карлика. Там вообще ждать нечего,кроме углубления маразма. Оно требует себе гарантий. Украина оказывается напала нароссию. Хотя не уверен,что посмотрев что либо понял бы.
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08.02.2022 20:49 Ответить
ИДИОТ!!!!!!!
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08.02.2022 20:57 Ответить
"на його думку, для деескалації у Путіна все є", - я в захваті від глибини аналітичного мислення цього політика і від широти його поглядів!
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08.02.2022 22:32 Ответить
Якраз у путіна для деескалації є все.
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08.02.2022 22:41 Ответить
"ждала-ждала... пока не дождалась.... в общем - все умерли" - непоганий фінал був би як для одного так і для другого неадекватів

а ще цікаво - чим таким був зайнятий пан преЗедент, що в нього не було часу подивитись пресконференцію двох інших президентів, які говорили про Україну та про наміри щодо неї???
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08.02.2022 23:09 Ответить
Придумывали как отмазать своего обрезанного кошелька за ту аварию и возбудить стопятьсотое дело на Порошенко по приказу *****. Некогда заниматься всякими мелочами
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08.02.2022 23:26 Ответить
в переводе "отвалите со своим путиным, дайте наворовать спокойно"
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09.02.2022 00:23 Ответить
https://ukraine.d3.ru/nravitsia-ne-nravitsia-terpi-moia-krasavitsa-liapnul-fiurer-vslukh-i-2253100/ "Нравится не нравится терпи моя красавица" ляпнул фюрер вслух и

И вроде комик. И вроде такой момент. И прошляпил. Вот как так? Фюрер подставился просто как тупой гопник. Цинично и нагло, оскорбительно. Но при этом очень глупо открыл огромное поле для всеобщего осуждения. И его личных пристрастий, наклонностей и геополитических намерений. На весь мир. Это был просто отличный шанс. Поймать за базарчик и забить ему его слова обратно в глотку. Спокойно, не суетсясь. В пору было бы по горячим следам, тут же объяснить собравшимся на пресс конференции, что под этими словами вполне незамысловато скрывается. Что фюрер вслух произносит пахабную поговорку. Которая порой произносится глумливым насильником жертве изнасилования. Что это не только оскорбительно, но отлично демонстрирует уродливую суть этого персонажа. Стоило напомнить собравшимся, что и его личный повар был судим. Как раз за изнасилование, принуждение несовершеннолетних. Что видимо этот персонаж оправдывает такое поведение, бравирует им, считает уместными подобные аллюзии. Это натуральный гопник, прекрасно осознающий сравнение ситуаций и своих намерений, гаденько смакующий суть происходящего.

Это просто трандец. У меня больше нет слов. И насчет сказанного и насчет не сказанного, но что должно было прозвучать, как плевок в рожу этому уроду. И нет, это нисколько бы не повлияло на решение этого персонажа о начале вторжения. Это ссыкливое чмо собственного бешенного пса боится. А все мечтает изнасиловать, тех, кто кажется ему слабым. Об этом тоже можно было бы пошутить в ответе.
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09.02.2022 09:50 Ответить
На ***** работает огромная машина профессиональных дипломатов,юристов международников и агентов.А в Украине каждое новое правительство больше озабочено тем как утопить и дискридитировать предшествуещее а не озабочено в том как укреплять международный статус Украины.А нынишнее так вообще на уровне дома сумашедших.Безцеремонно ламают уже существующее а построить что-то новое ума не хватает.
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09.02.2022 10:28 Ответить
+100500!!!

(высшая степень согласия с Вами )
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09.02.2022 13:03 Ответить
это не просто похабная частушка - это признание ***** на весь мир, что он по Фрейду самый настоящий некрофил
и именно на этом нужно было построить ответ: да, красавица, но дряхлеющим некрофилам ловить тут уже нечего
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09.02.2022 13:19 Ответить
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09.02.2022 14:09 Ответить
 
 