Варто змістити фінансовий рік на початок другого кварталу, - ексголова ДПС Верланов

Оцінювати виконання Державного бюджету за принципом "коли план відповідає факту" — недостатньо. Варто брати до уваги і те, як фіскальні органи спрацювали стосовно фактичної ситуації, що спостерігалася в економіці у бюджетному році.

Про це пише ексголова ДПС Сергій Верланов у своїй авторській колонці для НВ "Що не так з оцінкою виконання Державного бюджету України".

Так, на його думку, хоча Державний бюджет-2021 було перевиконано на 30 млрд грн, у минулому році фіскальні органи спрацювали недостатньо, зважаючи на значне зростання показників промислової та споживчої інфляції та інших базових показників

"Чи достатньо податкова перевиконала план? Знову ж таки ні, тому що ІЦВ збільшився відносно 2020 року на 40,8%, а податкові надходження на 24,3%. Тобто виходить, що податкова не "побила" економіку на 16,5%", -заявив він.

Отже, Сергій Верланов вважає, що, крім планованого показника доходів та фактичних надходжень, необхідно брати до уваги і такий собі "приведений", скоригований план, який би враховував фактичні макрофінансові показники станом на кінець звітного періоду. А далі — порівнювати ці три цифри.

"Якщо їх проаналізувати, можна знайти значно об'єктивнішу відповідь на питання, як же спрацював фіскальний орган. Якщо він випередив, "побив" економіку, значить там було правильно проведено реформи, він став працювати краще. Звісно, можна отримати й інші варіації, наприклад, як у минулому році, коли податкова виконала план, але не випередила економічні показники. Це означає, що фіскальний орган не повністю використав потенціал макроекономічної ситуації у країні. Отже, потрібно розбиратися, аналізувати ситуацію і продовжувати реформи або пропонувати нові", - заявив Верланов.

Також він вважає, що назріла необхідність змістити фінансовий рік на початок другого кварталу, адже нині в Україні економічний цикл не збігається з календарним роком.

"Щоб він починався не з 1 січня, а з 1 квітня, як, наприклад, у Великій Британії. Таким чином, "тихі" місяці, січень та лютий, не будуть припадати на початок року, а на кінець, коли всю активну "домашню роботу" стосовно дохідної частини бюджету — виконано. У такому разі можна було б якісно профінансувати видатки, а не в авральному режимі проводити сотні мільярдів гривень в останні дні грудня", - підкреслив експерт.