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Варто змістити фінансовий рік на початок другого кварталу, - ексголова ДПС Верланов

Варто змістити фінансовий рік на початок другого кварталу, - ексголова ДПС Верланов

Оцінювати виконання Державного бюджету за принципом "коли план відповідає факту" — недостатньо. Варто брати до уваги і те, як фіскальні органи спрацювали стосовно фактичної ситуації, що спостерігалася в економіці у бюджетному році.

Про це пише ексголова ДПС Сергій Верланов у своїй авторській колонці для НВ "Що не так з оцінкою виконання Державного бюджету України".

Так, на його думку, хоча Державний бюджет-2021 було перевиконано на 30 млрд грн, у минулому році фіскальні органи спрацювали недостатньо, зважаючи на значне зростання показників промислової та споживчої інфляції та інших базових показників

"Чи достатньо податкова перевиконала план? Знову ж таки ні, тому що ІЦВ збільшився відносно 2020 року на 40,8%, а податкові надходження на 24,3%. Тобто виходить, що податкова не "побила" економіку на 16,5%", -заявив він.

Отже, Сергій Верланов вважає, що, крім планованого показника доходів та фактичних надходжень, необхідно брати до уваги і такий собі "приведений", скоригований план, який би враховував фактичні макрофінансові показники станом на кінець звітного періоду. А далі — порівнювати ці три цифри.

"Якщо їх проаналізувати, можна знайти значно об'єктивнішу відповідь на питання, як же спрацював фіскальний орган. Якщо він випередив, "побив" економіку, значить там було правильно проведено реформи, він став працювати краще. Звісно, можна отримати й інші варіації, наприклад, як у минулому році, коли податкова виконала план, але не випередила економічні показники. Це означає, що фіскальний орган не повністю використав потенціал макроекономічної ситуації у країні. Отже, потрібно розбиратися, аналізувати ситуацію і продовжувати реформи або пропонувати нові", - заявив Верланов.

Також він вважає, що назріла необхідність змістити фінансовий рік на початок другого кварталу, адже нині в Україні економічний цикл не збігається з календарним роком.

"Щоб він починався не з 1 січня, а з 1 квітня, як, наприклад, у Великій Британії. Таким чином, "тихі" місяці, січень та лютий, не будуть припадати на початок року, а на кінець, коли всю активну "домашню роботу" стосовно дохідної частини бюджету — виконано. У такому разі можна було б якісно профінансувати видатки, а не в авральному режимі проводити сотні мільярдів гривень в останні дні грудня", - підкреслив експерт.

Автор: 

бюджет (3036) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+13
вообще-то нужно не переставлять кровати, а поменять бл*дей...
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08.02.2022 17:22 Відповісти
+7
Это тот, кто сбежал от следствия и занимался крышеванием скруток, решил о себе напомнит !?
Храню его писанину с отказами, по которым потом судами, все отменено и признанно незаконным !
Коррупционер, как и все руководители налоговой !!!
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08.02.2022 17:25 Відповісти
+3
яка різниця коли в авралі витрачати бюджетні кошти - чи в грудні чи в березні?
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08.02.2022 17:21 Відповісти
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яка різниця коли в авралі витрачати бюджетні кошти - чи в грудні чи в березні?
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08.02.2022 17:21 Відповісти
В кінці грудня заважають свята, і на цей же час припадають важливі бюджетні заходи.
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08.02.2022 17:57 Відповісти
Ні. Кацапські війська підоспіють і фіг з тим бюджетом.
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08.02.2022 18:26 Відповісти
Как раз это и имел Верланов в виду. Похерить всё в стране до их подхода.
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08.02.2022 20:08 Відповісти
вообще-то нужно не переставлять кровати, а поменять бл*дей...
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08.02.2022 17:22 Відповісти
Это тот, кто сбежал от следствия и занимался крышеванием скруток, решил о себе напомнит !?
Храню его писанину с отказами, по которым потом судами, все отменено и признанно незаконным !
Коррупционер, как и все руководители налоговой !!!
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08.02.2022 17:25 Відповісти
где то я это уже слышал...
"правый фланг станет левым флагом,в левый фланг мы поставим посредине..."
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08.02.2022 17:59 Відповісти
Я только за, а год считать от рождества Моего. Ну как такое можно заявлять ?
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08.02.2022 18:19 Відповісти
Треба міняти планову економіку на ринкову.Країна яка просрала всі свої переваги може розраховувати лише на розтринкування залишків ресурсів і дешеву робочу силу.Закладаючи на рік вперед макрофінансові показники не маючи впливу на світових фінанситів-спекулянтів ми ділим шкуру невбитого ведмедя.
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08.02.2022 18:49 Відповісти
У Німеччині фінансовий рік починається 1 листопада.
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08.02.2022 19:30 Відповісти
Верланов так далёт от финансов и экономики. Ему бы поближе к корыту. Но тоже лезет со своими "предложениями". Оказывается Зеля ещё не всё в стране похерил. Кое-что и Верланову осталося.
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08.02.2022 20:05 Відповісти
(ИЦП, так называемая «промышленная инфляция») - 40 Карл, 40%+
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09.02.2022 05:16 Відповісти
 
 