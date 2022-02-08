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Україна продовжує бути центром світової дипломатії, - Зеленський

Україна продовжує бути центром світової дипломатії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна "продовжує бути центром світової дипломатії" і позитивно оцінює переговори з президентом Франції Еманнюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Безумовно, під час нашої зустрічі з французьким колегою найбільша увага була приділена питанню безпеки України, Європи та світу. Хочу констатувати, що ми маємо спільне бачення актуальних загроз і викликів. Тож партнерство України й Франції у цій сфері сьогодні надзвичайно важливе", - повідомив президент.

За словами Зеленського, Макрон запевнив його, що Франція готова й надалі сприяти деескалації та досягненню миру, зокрема в межах зустрічей "Нормандської четвірки".

"Очікуємо, що майбутні перемовини на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату, які відбудуться в Берліні, відкриють шлях до проведення саміту "Норманді" на найвищому рівні", - додав він.

Читайте також: Дискусії із Путіним та Зеленським дали певний прогрес у питанні безпеки регіону, - Макрон

Президент України також навів приклади економічної підтримки з боку Франції. Це 1,2 млрд євро фінансування (кредит на суму 200 млн євро та фінансові гарантії на 1 млрд євро), контракти на постачання в Укрзалізниці 130 локомотивів компанії Alstom, постачання ДСНС 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки компанією Desautel, будівництво патрульних катерів для ДПСУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Франція (3120) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+20
Что оно принимает такое? Страну спасет передоз.
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08.02.2022 23:16 Відповісти
+10
Не центром, а, скорее, объектом. Он забыл добавить что типа "устал от западных партнеров ". Мешают ему спокойно бабло на дорогах пилить.
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08.02.2022 23:34 Відповісти
+8
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08.02.2022 23:19 Відповісти
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Что оно принимает такое? Страну спасет передоз.
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08.02.2022 23:16 Відповісти
То як в тому анекдоті , на ньому білочки скінчилися , одні бобри залишилися 😀
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08.02.2022 23:34 Відповісти
Ну все правильно каже , тільки забув добавити , що це в результаті його недолугої політики країна стала центром світової дипломатії
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08.02.2022 23:32 Відповісти
Не центром, а, скорее, объектом. Он забыл добавить что типа "устал от западных партнеров ". Мешают ему спокойно бабло на дорогах пилить.
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08.02.2022 23:34 Відповісти
Зараз ще трохи і на смартфонах капне
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08.02.2022 23:38 Відповісти
Вован знову в своїй тарілці )
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08.02.2022 23:17 Відповісти
Так вопреки же, дятел
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08.02.2022 23:18 Відповісти
Кто верит этому жалкому существу???
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08.02.2022 23:18 Відповісти
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08.02.2022 23:19 Відповісти
Идиот.
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08.02.2022 23:20 Відповісти
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна "продовжує бути центром світової дипломатії"
Только ты нифига не дипломат, с огромному сожалению. Как был паяцем, так им и остался...
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08.02.2022 23:21 Відповісти
Це воно тіпа попіаритись вирішило? Це тому що всі хочуть поговорити з Ослом. який розмовляє та грає пуем на піаніно?
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08.02.2022 23:24 Відповісти
Цей дегенерат вже договорився до краю. Прямо зараз на першій сторінці WSJ

https://www.wsj.com/articles/ukraine-russia-invasion-zelensky-biden-11644334948?mod=hp_lead_pos5 Ukraine's Zelensky Wants to Fend Off Russia-And America, Too
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08.02.2022 23:26 Відповісти
А ЗЕЛЕНЬКО - ЦЕНТРОМ ВСЕЛЕННОЙ !
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08.02.2022 23:29 Відповісти
ЗЕ 3.14
https://www.youtube.com/watch?v=kqSS_nXmQPE

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX-f-YQvTr-vYb5GIaqRSUO9-gdVb5w3QYS85eZB9UpCrIgiT6q-GAssHo9X02NP7B4lQ9vUL542aeieo3VFrNfVrfjZPcUxRFUOf2U4hCDvfmHIxr4zpSSGC7JPM_rQU4&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1537112563327710?__cft__[0]=AZX-f-YQvTr-vYb5GIaqRSUO9-gdVb5w3QYS85eZB9UpCrIgiT6q-GAssHo9X02NP7B4lQ9vUL542aeieo3VFrNfVrfjZPcUxRFUOf2U4hCDvfmHIxr4zpSSGC7JPM_rQU4&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



На моєму Ютуб каналі ШВЕЦЬ вийшло нове відео. Цього разу про Коломойського.

Ви ніколи не повірите, що Бєня вирішив віджати цього разу. Я коли побачив - тупо офігів. Максимально відбитий дядя, який тупо немає жодних стопорів. Ми знали, що Бєня краде багато. Ми знали, що Бєня відбитий чувак, який може розповідати, що дефолт це окей. Але повірити в такий віджим було складно навіть мені. А ЧО ТАК МОЖНА БИЛА?

Ну і все як завжди. Бєня, продажні судді, Плюси, Ткаченко і всі всі всі.

Відео тривалістю менше 9 хвилин, так що не відтерміновуйте його перегляд і швидко дивіться.

Посилання на відео буде в першому каменті. Або можете знайти мій канал у Ютубі за назвою - ШВЕЦЬ. Важливо памʼятати, що я швецЬ з мʼяким знаком.

Обовʼязково підпишіться на мій канал у Ютубі, на випадок якщо Цукер буде заважати мені радувати вас у стрічці Фб. Відоси на моєму круті та веселі. А мені буде дуже приємно.

Також пишіть у каментарях, що ви думаєте про Бєню і наше розслідування.
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08.02.2022 23:30 Відповісти
Беня уже совсем оборзел. Я понимаю, что он крестный отец зеленой власти, но это уже слишком.
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08.02.2022 23:39 Відповісти
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08.02.2022 23:33 Відповісти
"Спасіба Вам, Владімірсанич за Вашу продуманую палітіку!" Ти цього чекав, закомплексований недомірок?
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08.02.2022 23:35 Відповісти
Только потому ВАЗеленский, что ты никчемный осел..и поэтому тебя убрали, как непредсказуемого придурка, и решают вопросы без тебя..это плохо, конечно, но Украина и это переживет
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08.02.2022 23:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iQjzpDXw2Ts https://www.youtube.com/watch?v=iQjzpDXw2Ts

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08.02.2022 23:42 Відповісти
Це може бути спрвжньою причиною приїзду світових лідерів
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08.02.2022 23:50 Відповісти
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08.02.2022 23:52 Відповісти
А Зеленський, це центральний Президент!
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09.02.2022 00:50 Відповісти

Як і належить "найвеличнішому лідеру **********" (с)
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09.02.2022 01:09 Відповісти
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09.02.2022 01:23 Відповісти
Президентом Украины продолжает быть идиот. Как, ****, пережить эти 2 оставшихся года?
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09.02.2022 01:29 Відповісти
Воно настільки тупе і обмежене, що навіть не бачить ризики для держави ...Дорослі політики бачать загрозу, а мале зелене розповідає про шашлики... І це біда, коли ідіот керує країною....
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09.02.2022 06:53 Відповісти
Наверное, все едут к зеленому, чтобы обсудить е-бабуси? Хотя, он макрон тоже хотел про политику поговорить, а увидев перед собой неадекватного типа, не смог пройти вмимо и впарил паровозов на 1 миллиард евро.
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09.02.2022 07:36 Відповісти
Він навіть не розкміє чому ? і один із факторів це російська воєна загроза,але що з нього візьмеш для нього головне піар і хайп.
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09.02.2022 09:02 Відповісти
 
 