Україна продовжує бути центром світової дипломатії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна "продовжує бути центром світової дипломатії" і позитивно оцінює переговори з президентом Франції Еманнюелем Макроном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Безумовно, під час нашої зустрічі з французьким колегою найбільша увага була приділена питанню безпеки України, Європи та світу. Хочу констатувати, що ми маємо спільне бачення актуальних загроз і викликів. Тож партнерство України й Франції у цій сфері сьогодні надзвичайно важливе", - повідомив президент.
За словами Зеленського, Макрон запевнив його, що Франція готова й надалі сприяти деескалації та досягненню миру, зокрема в межах зустрічей "Нормандської четвірки".
"Очікуємо, що майбутні перемовини на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату, які відбудуться в Берліні, відкриють шлях до проведення саміту "Норманді" на найвищому рівні", - додав він.
Президент України також навів приклади економічної підтримки з боку Франції. Це 1,2 млрд євро фінансування (кредит на суму 200 млн євро та фінансові гарантії на 1 млрд євро), контракти на постачання в Укрзалізниці 130 локомотивів компанії Alstom, постачання ДСНС 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки компанією Desautel, будівництво патрульних катерів для ДПСУ.
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Только ты нифига не дипломат, с огромному сожалению. Как был паяцем, так им и остался...
https://www.wsj.com/articles/ukraine-russia-invasion-zelensky-biden-11644334948?mod=hp_lead_pos5 Ukraine's Zelensky Wants to Fend Off Russia-And America, Too
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На моєму Ютуб каналі ШВЕЦЬ вийшло нове відео. Цього разу про Коломойського.
Ви ніколи не повірите, що Бєня вирішив віджати цього разу. Я коли побачив - тупо офігів. Максимально відбитий дядя, який тупо немає жодних стопорів. Ми знали, що Бєня краде багато. Ми знали, що Бєня відбитий чувак, який може розповідати, що дефолт це окей. Але повірити в такий віджим було складно навіть мені. А ЧО ТАК МОЖНА БИЛА?
Ну і все як завжди. Бєня, продажні судді, Плюси, Ткаченко і всі всі всі.
Відео тривалістю менше 9 хвилин, так що не відтерміновуйте його перегляд і швидко дивіться.
Посилання на відео буде в першому каменті. Або можете знайти мій канал у Ютубі за назвою - ШВЕЦЬ. Важливо памʼятати, що я швецЬ з мʼяким знаком.
Обовʼязково підпишіться на мій канал у Ютубі, на випадок якщо Цукер буде заважати мені радувати вас у стрічці Фб. Відоси на моєму круті та веселі. А мені буде дуже приємно.
Також пишіть у каментарях, що ви думаєте про Бєню і наше розслідування.
Як і належить "найвеличнішому лідеру **********" (с)