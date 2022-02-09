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Новини Війна
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Ситуація довкола України перебуває у центрі уваги адміністрації США, - Блінкен

Ситуація довкола України перебуває у центрі уваги адміністрації США, - Блінкен

Питання, пов'язані з Україною та діями Росії, продовжують залишатися в центрі уваги американської адміністрації незалежно від того, де перебувають її співробітники.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це залишається головним у тому, що ми робимо, і в тому, що я продовжую робити, навіть коли ми прямуємо в Австралію", - сказав Блінкен журналістам, що супроводжують його в Канберру, на борту літака.

Він зазначив, що в ході візитів "розмовляв телефоном з різними колегами, приділяючи особливу увагу відносинам між Росією та Україною", зокрема з радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Як ми підрахували, понад 200 зустрічей з іноземними колегами лише за останні тижні – телефонні дзвінки, відеоконференції, особисті зустрічі – на яких ми працювали над координацією з усіма нашими партнерами у питаннях протистояння російській агресії, спрямованої проти України", – сказав Блінкен.

Держсекретар повторив, що Вашингтон "дотримується стратегії за двома напрямами": дипломатичне вирішення конфлікту та "нарощування потужного стримування, щоб відмовити Росію від агресивних дій".

Автор: 

армія рф (18036) росія (66431) США (23607) Блінкен Ентоні (1157)


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Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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09.02.2022 09:35 Відповісти
Блінкен самий кращий бандерівець у штатах
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09.02.2022 09:46 Відповісти
 
 