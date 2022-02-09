РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9215 посетителей онлайн
Новости Война
897 2

Ситуация вокруг Украины находится в центре внимания администрации США, - Блинкен

Ситуация вокруг Украины находится в центре внимания администрации США, - Блинкен

Вопросы, связанные с Украиной и действиями России, продолжают оставаться в центре внимания американской администрации, независимо от того, где находятся ее сотрудники.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это остается главным в том, что мы делаем, и в том, что я продолжаю делать, даже когда мы направляемся в Австралию", - сказал Блинкен сопровождающим его в Канберру журналистам на борту самолета.

Он отметил, что в ходе визитов "разговаривал по телефону с различными коллегами, уделяя особое внимание отношениям между Россией и Украиной", в частности, с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Как мы подсчитали, более 200 встреч с иностранными коллегами только за последние недели - телефонные звонки, видеоконференции, личные встречи - на которых мы работали над координацией со всеми нашими партнерами в вопросах противостояния российской агрессии, направленной против Украины", - сказал Блинкен.

Госсекретарь повторил, что Вашингтон "придерживается стратегии по двум направлениям": дипломатическое решение конфликта и "наращивание мощного сдерживания, чтобы отговорить Россию от агрессивных действий".

Также смотрите: США, наши союзники и партнеры едины с Украиной, - Блинкен опубликовал видеоролик в поддержку Украины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) россия (96420) США (27325) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
показать весь комментарий
09.02.2022 09:35 Ответить
Блінкен самий кращий бандерівець у штатах
показать весь комментарий
09.02.2022 09:46 Ответить
 
 