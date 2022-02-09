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Новини Війна
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"Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні", - Кулеба

Сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

"Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні, тому сьогодні йдеться  про захист всієї безпекової архітектури Європи. Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє європейської безпеки та кожної окремої європейської країни", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, єдиною дієвою стратегією подолання російської безпекової кризи є ефективне стримування Москви завдяки єдності та принциповості Європи і готовності до жорстких дій.

Також читайте: Профільні міністри щотижня інформуватимуть українців про безпекові питання, - Резніков

Автор: 

Європа (1902) росія (66431) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+1
Завклуба з Західної групи військ іпанулся
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09.02.2022 10:52 Відповісти
+1
ПЫНЯ-ДУРАК?
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09.02.2022 10:55 Відповісти
+1
Егеж
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09.02.2022 10:59 Відповісти
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Завклуба з Західної групи військ іпанулся
показати весь коментар
09.02.2022 10:52 Відповісти
ПЫНЯ-ДУРАК?
показати весь коментар
09.02.2022 10:55 Відповісти
Егеж
показати весь коментар
09.02.2022 10:59 Відповісти
Коли я доповідав Зеленському, президент у кабінеті завжди був не сам.
Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
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09.02.2022 11:01 Відповісти
Вы что-нибудь здесь о интересах Украины видите?
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09.02.2022 11:07 Відповісти
вже й вони завважали, що: україна - це європа
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09.02.2022 11:22 Відповісти
Редактор, если Вы приводите слова Кулебы , то ставьте его портрет .
НЕ ПОПУЛЯРИЗИРУЙТЕ УБИЙЦУ ХУТИНА
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09.02.2022 11:51 Відповісти
Пани София, шо Вы имеете ввиду, мол существителное с определением отвечающее на вопрс кто? или просто, существительное отвечающее на вопрос кого? ЗЫ ...гипотетический к Вам вопрос оппонента.
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09.02.2022 12:16 Відповісти
😀😀😀
Я бы , как человек с проукраинскими взглядами , меньше бы ставила портрет неодушевленного ЧТО , ЧЕГО ( ****) .
Возможно редактор не до конца понимает принципы формирования проукраинской пропаганды . Хотя там может быть отдано все на розсуд дизайнера , верстающего страницу - а айтишники вообще в вопросах политики часто плавают .
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09.02.2022 12:25 Відповісти
Да, айтишникам политика - и ни к чему, у них своя волна (заработка).
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09.02.2022 13:39 Відповісти
Дай бог, чтобы побыстрее оно уже отвечало на вопрос что, как неодушевленный предмет в натуре.
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09.02.2022 13:41 Відповісти
 
 