"Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні", - Кулеба
Сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.
"Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні, тому сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи. Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє європейської безпеки та кожної окремої європейської країни", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, єдиною дієвою стратегією подолання російської безпекової кризи є ефективне стримування Москви завдяки єдності та принциповості Європи і готовності до жорстких дій.
Топ коментарі
+1 Вальд Ще
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+1 alexandr shamov
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+1 Вальд Ще
показати весь коментар09.02.2022 10:59 Відповісти Посилання
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Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
НЕ ПОПУЛЯРИЗИРУЙТЕ УБИЙЦУ ХУТИНА
Я бы , как человек с проукраинскими взглядами , меньше бы ставила портрет неодушевленного ЧТО , ЧЕГО ( ****) .
Возможно редактор не до конца понимает принципы формирования проукраинской пропаганды . Хотя там может быть отдано все на розсуд дизайнера , верстающего страницу - а айтишники вообще в вопросах политики часто плавают .