"Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні", - Кулеба

Сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

"Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні, тому сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи. Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє європейської безпеки та кожної окремої європейської країни", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, єдиною дієвою стратегією подолання російської безпекової кризи є ефективне стримування Москви завдяки єдності та принциповості Європи і готовності до жорстких дій.

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