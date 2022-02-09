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Новини Оборона
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Профільні міністри щотижня інформуватимуть українців про безпекові питання, - Резніков

Профільні міністри щотижня інформуватимуть українців про безпекові питання, - Резніков

Щотижня профільні міністри України інформуватимуть громадськість про безпекові питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони у фейсбуці, ро це повідомив Міністр оборони України Резніков Олексій

Зазначається, що міністр оборони України в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV" заявив, що для покращення інформування громадськості щодо ситуації в секторі безпеки та оборони відбуватимуться щотижневі брифінги профільних міністрів.

"Прийнято рішення, і кожного тижня тепер один міністр буде давати свій брифінг: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, я – у четвер, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський – у п’ятницю. Тобто кожен з міністрів, який має відношення або до сектору безпеки та оборони, або до зовнішньополітичного відомства, буде давати брифінг і детально розповідати, що відбувається в країні та навколо країни", – зазначив Олексій Резніков.

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Профільні міністри щотижня інформуватимуть українців про безпекові питання, - Резніков 01

брифінг (34) МВС (3519) МЗС (4202) Міноборони (7514) оборона (4856) Кулеба Дмитро (3604) Монастирський Денис (392) Резніков Олексій (1447)


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Поздно. Вы уже вторсырье!!
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09.02.2022 10:29 Відповісти
циркуляром: "В Багдаде все спокойно, в апреле шашлыки..."

потому как порадовать новым украинским оружием они нас не смогут
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09.02.2022 15:23 Відповісти
Огласите вес список имен профильных министров а мы скажем можно им верить или нет.Или слабо?СОВБЕЗ самоустранился,все члены на самоизоляции кто на канарах а кто на Сейшелах.ВР Украины так те вообще хрен знает кто и где в такой ответственный момент для страны.
Война на носу а практически все руководство страной самоустранилось.Остался один Коломойский который управляет ЗЕ.
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09.02.2022 11:05 Відповісти
У ви укріпили боєздатність Армії??
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09.02.2022 11:19 Відповісти
 
 