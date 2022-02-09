Профільні міністри щотижня інформуватимуть українців про безпекові питання, - Резніков

Щотижня профільні міністри України інформуватимуть громадськість про безпекові питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони у фейсбуці, ро це повідомив Міністр оборони України Резніков Олексій

Зазначається, що міністр оборони України в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV" заявив, що для покращення інформування громадськості щодо ситуації в секторі безпеки та оборони відбуватимуться щотижневі брифінги профільних міністрів.

"Прийнято рішення, і кожного тижня тепер один міністр буде давати свій брифінг: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, я – у четвер, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський – у п’ятницю. Тобто кожен з міністрів, який має відношення або до сектору безпеки та оборони, або до зовнішньополітичного відомства, буде давати брифінг і детально розповідати, що відбувається в країні та навколо країни", – зазначив Олексій Резніков.

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