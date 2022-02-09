Профильные министры еженедельно будут информировать украинцев о вопросах безопасности, - Резников

Еженедельно профильные министры Украины будут информировать общественность о вопросах безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны в фейсбуке, об этом сообщил Министр обороны Украины Резников Алексей

Отмечается, что министр обороны Украины в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV" заявил, что для улучшения информирования общественности о ситуации в секторе безопасности и обороны будут проходить еженедельные брифинги профильных министров.

"Принято решение, и каждую неделю теперь один министр будет давать свой брифинг: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, я – в четверг, Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский – в пятницу. То есть каждый из министров, имеющий отношение или к сектору безопасности и обороны, или ко внешнеполитическому ведомству, будет давать брифинг и подробно рассказывать, что происходит в стране и вокруг страны", - отметил Алексей Резников.

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