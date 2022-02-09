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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною, - Ляшко

Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною, - Ляшко

Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною для громадян України.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти коронавірусної хвороби безоплатно. НСЗУ продовжує укладати з надавачами медичних послуг договір за напрямом вакцинації від COVID-19 та оплачує закладам надану пацієнту послугу з вакцинації: 35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні - за другий та 60 гривень - за третій раунд вакцинації", - зазначив глава МОЗ.

У послугу, крім власне вакцинації, входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта. Для можливості у подальшому згенерувати сертифікат у "Дії", а також видача COVID-сертифіката.

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Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.youtube.com/watch?v=qtZiyllQtl0 За чей счет банкет

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09.02.2022 12:18 Відповісти
Не за ерефії, вона фінансує тільки вас, зрадники.
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09.02.2022 12:20 Відповісти
Це щоб не дізнались, скільки грошей було вкрадено.
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09.02.2022 12:25 Відповісти
Это в этом году...
А в следующем сколько будет стоить?? Когда эту бадягу с бадягой от гриппа смешают???
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09.02.2022 12:35 Відповісти
 
 