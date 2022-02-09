Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною, - Ляшко

Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною для громадян України.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти коронавірусної хвороби безоплатно. НСЗУ продовжує укладати з надавачами медичних послуг договір за напрямом вакцинації від COVID-19 та оплачує закладам надану пацієнту послугу з вакцинації: 35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні - за другий та 60 гривень - за третій раунд вакцинації", - зазначив глава МОЗ.

У послугу, крім власне вакцинації, входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта. Для можливості у подальшому згенерувати сертифікат у "Дії", а також видача COVID-сертифіката.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі МОЗ не розглядає обов'язковість введення бустерної дози. Її сенс - персональний захист, - Кузін