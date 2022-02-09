"10 лютого Джонсон відвідає Польщу для обговорення ситуації довкола України"

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у четвер, 10 лютого, прибуде із офіційним візитом до Польщі.

У Варшаві він говоритиме з польськими лідерами про ситуацію навколо України. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на канцелярію президента Польщі.

"Джонсон зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем’єр-міністром РП Матеушем Моравецьким. Сторони обговорять безпекову ситуацію навколо України",- йдеться у повідомленні.

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