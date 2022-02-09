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Новини Війна
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10 лютого Джонсон відвідає Польщу для обговорення ситуації довкола України

10 лютого Джонсон відвідає Польщу для обговорення ситуації довкола України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у четвер, 10 лютого, прибуде із офіційним візитом до Польщі.

У Варшаві він говоритиме з польськими лідерами про ситуацію навколо України. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на канцелярію президента Польщі.

"Джонсон зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем’єр-міністром РП Матеушем Моравецьким. Сторони обговорять безпекову ситуацію навколо України",- йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Велика Британія (5687) Польща (8663) Дуда Анджей (793) Джонсон Борис (584) Моравецький Матеуш (371)


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Англія - найближчий союзник Туреччини. Намальовується дуже вигідний для нас квадрат.
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09.02.2022 12:45 Відповісти
что там с созданием оси УПА ?
как-то попритихло ?
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09.02.2022 12:53 Відповісти
Це серйозні люди і не балаболи.
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09.02.2022 14:55 Відповісти
Даже если этот союз будет допустим гуманитарного варианта---даже и умничать не стоит нам. Это пока идеальный выход для нас на сегодня. Хотя скорее всего гуманитарный вариант и Англии не нужен. Скорее бы.
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09.02.2022 20:30 Відповісти
"10 лютого Джонсон відвідає Польщу для обговорення ситуації довкола України"

Довкола росії!
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09.02.2022 21:23 Відповісти
 
 