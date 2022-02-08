Джонсон порадив Путіну відчепитися від України: "Велика Британія не здригнеться"
Нове вторгнення Росії в Україну призведе лише до посилення східного флангу НАТО та жорстоких санкцій проти стратегічних для країни-агресора сфер економіки.
Про це, зазначаючи, що "Велика Британія не здригнеться", в авторській статті The Times пише британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У мене не виходить зрозуміти, як загрози Україні сприяють заявленим Путіним цілям тримати сили НАТО якмога далі від Росії, утримувати нові країни від вступу до Альянсу і вимагати відмови від співпраці його членів з Києвом. Не може бути більш переконливого аргументу на користь необхідності НАТО, ніж вигляд російських танків, які знову вдираються в європейську країну", – пише Джонсон.
Водночас прем'єр Британії "все ще" вірить, що принципова, рішуча та терпляча дипломатія може розрядити цю кризу.
Прем'єр висловив "повагу Великої Британії до Росії та нашої довговічної пам'яті про те, як пліч-о-пліч ми перемогли фашизм", але підкреслив: союзники не мають наміру винагороджувати та заохочувати російську "примусову дипломатію" щодо України. Він звернувся до Москви: пише, що умова успішного діалогу – зниження напруження навколо України.
На думку Джонсона, всі страхи Москви щодо НАТО "можна розвіяти шляхом відкритого та чесного діалогу": "Саме тому міністр оборони Бен Уоллес і міністр закордонних справ Ліз Трасс обидва скоро вирушать до Москви".
Якщо дипломатія зазнає поразки, пише прем'єр Британії, у Лондона та союзників "до початку будь-якого нового нападу Росії будуть готові заходи".
За його словами, уряд запросить у парламенту повноваження для запровадження санкцій проти низки російських громадян та юридичних осіб, "включно з будь-якою компанію, пов'язаною з російською державою або ту, що працює в секторі стратегічного значення для Кремля".
Він додав у статті, що Лондон, можливо, спрямує винищувачі Typhoon до країн Балтії, а також бойові кораблі для захисту союзників на південно-східному фланзі НАТО.
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англо-сакси - міцні хлопці !
Задача - ИЗМЕНИТЬ РОССИЮ. ЭТО ЦЕЛЬ!! Цель для всей цивилизации.
Не просто отцепится, тогда Россия вцепится в другое или третье.
А так - Усі країни окуповані Московією мають бути звільнені!
А це найменше, що зараз потрібно Штатам, Японії, П.Кореї і особливо Тайваню, тому що Китай зможе оточити Тайвань (.
Австралія і В.Британія теж не будуть у захваті.
Зачем портить отношения со всем миром.
Рашка сама идёт ему в руки - пусть радуется , а не окружает Тайвань.
після прориву Китай почне контролювати морські шляхи у Тихому океані ( буде власна керченська протока). І його авіаносці почнуть вештатися біля Каліфорнії і Великого рифу.
Україна то теж на собі відчує.
за тысячу двести лет своего существования эта страна НЕ проиграла ни одной войны, хотя этих войн было несколько сотен.
В неї є тіки один страх, що їй не дадуть розширювати своє болото на інші країни.
фло вчора на пресконференції аж затрусився, коли згадав про Майдан
З потеряним на свою голову давно все ясно.
- Шо ?
- Ты меня слышишь ?
- Слышу-слышу....
Ну не вопрос - главная Великобритания, потом Польша, и Украина.
ВПУ - так нравится ?
СЛАВА УКРАЇНІ
СЛАВА СОЮЗНИКАМ
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКО - ФАШИСТСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ