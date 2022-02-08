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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Джонсон порадив Путіну відчепитися від України: "Велика Британія не здригнеться"

Джонсон порадив Путіну відчепитися від України:

Нове вторгнення Росії в Україну призведе лише до посилення східного флангу НАТО та жорстоких санкцій проти стратегічних для країни-агресора сфер економіки.

Про це, зазначаючи, що "Велика Британія не здригнеться", в авторській статті The Times пише британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У мене не виходить зрозуміти, як загрози Україні сприяють заявленим Путіним цілям тримати сили НАТО якмога далі від Росії, утримувати нові країни від вступу до Альянсу і вимагати відмови від співпраці його членів з Києвом. Не може бути більш переконливого аргументу на користь необхідності НАТО, ніж вигляд російських танків, які знову вдираються в європейську країну", – пише Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія розглядає можливість залучити винищувачі та кораблі, щоб захистити Південно-Східну Європу, - Джонсон

Водночас прем'єр Британії "все ще" вірить, що принципова, рішуча та терпляча дипломатія може розрядити цю кризу.

Прем'єр висловив "повагу Великої Британії до Росії та нашої довговічної пам'яті про те, як пліч-о-пліч ми перемогли фашизм", але підкреслив: союзники не мають наміру винагороджувати та заохочувати російську "примусову дипломатію" щодо України. Він звернувся до Москви: пише, що умова успішного діалогу – зниження напруження навколо України.

На думку Джонсона, всі страхи Москви щодо НАТО "можна розвіяти шляхом відкритого та чесного діалогу": "Саме тому міністр оборони Бен Уоллес і міністр закордонних справ Ліз Трасс обидва скоро вирушать до Москви".

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Якщо дипломатія зазнає поразки, пише прем'єр Британії, у Лондона та союзників "до початку будь-якого нового нападу Росії будуть готові заходи".

За його словами, уряд запросить у парламенту повноваження для запровадження санкцій проти низки російських громадян та юридичних осіб, "включно з будь-якою компанію, пов'язаною з російською державою або ту, що працює в секторі стратегічного значення для Кремля".

Він додав у статті, що Лондон, можливо, спрямує винищувачі Typhoon до країн Балтії, а також бойові кораблі для захисту союзників на південно-східному фланзі НАТО.

Автор: 

Велика Британія (5687) НАТО (6636) путін володимир (24222) росія (66431) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+55
Джонсон сейчас в.о президента Украины.
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08.02.2022 11:46 Відповісти
+54
Джонсону та бритам-респект.Боже-бережи королеву...
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08.02.2022 11:48 Відповісти
+30
Велика Британія не здригнулася перед гітлером,нездригнеться і перед послідовником сталіна-путіним!
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08.02.2022 11:49 Відповісти
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Джонсон сейчас в.о президента Украины.
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08.02.2022 11:46 Відповісти
Борис Джонсоненко
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08.02.2022 12:47 Відповісти
Джонсон, как видим, «мужик с яйцами». Боже, храни королеву!
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08.02.2022 13:04 Відповісти
дякуємо, Борис !

англо-сакси - міцні хлопці !
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08.02.2022 13:18 Відповісти
Ти дурак чи просто рускій?
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08.02.2022 13:33 Відповісти
Джонсону та бритам-респект.Боже-бережи королеву...
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08.02.2022 11:48 Відповісти
в першу чергу нехай береже Джонсона!
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08.02.2022 11:52 Відповісти
Так то воно так... Але дещо занепокоїло: "... запровадження санкцій проти низки російських громадян та юридичних осіб,... " --- це такі "пекельні санкції?? Ми вже 8 років все це проходили....
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08.02.2022 11:55 Відповісти
При Бульдозеристе такой международной поддержки Украины никогда не было
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08.02.2022 11:48 Відповісти
Це міжнародна опіка над наркоманом. А процес пішов після ділових поїздок та зустрічей Порошенка за кордоном, яким наркоман і бенядиктував намагалися запобігти всіма шляхами.
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08.02.2022 11:58 Відповісти
Ага . Шкода ,що процесс чомусь так не йшов у 2014-2019 роках... Петро Олексійович ,коли не на посаді Президента ,приносить більше користі ...
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08.02.2022 12:13 Відповісти
це точно. петя всьо.
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08.02.2022 12:50 Відповісти
Більшого ідіотизм важко вигадати. Країна на краю повномасштабної війни і це заслуга Зеленського? Ви там дійсно всі наркомани?
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08.02.2022 12:52 Відповісти
Це заслуга ***** і Підоросії... А в цей час деякі українці,які вважають себе патріотами , рвуть вишиванку в себе на грудях і з-за океану радять що і як ми маємо робити ...
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08.02.2022 20:35 Відповісти
ви за схід сонця забули віддячити
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08.02.2022 12:13 Відповісти
Андрей Портнов - как там санкции США, не жмут?
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08.02.2022 12:42 Відповісти
Нееееетттт!!!!..... Нет и еще раз нет. Украина только частный случай. Украина это эпизод!
Задача - ИЗМЕНИТЬ РОССИЮ. ЭТО ЦЕЛЬ!! Цель для всей цивилизации.
Не просто отцепится, тогда Россия вцепится в другое или третье.
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08.02.2022 11:49 Відповісти
не изменить, а уничтожить, рашка должна исчезнуть с лица земли, раздел на маленькие государства идеальный вариант
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08.02.2022 11:55 Відповісти
Навіть нетак.
А так - Усі країни окуповані Московією мають бути звільнені!
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08.02.2022 12:10 Відповісти
так оце й є головне - й рагулі не раз казали - самому існуванню московії загрози. Саме так - мова про те, що як тількі окупаційна влада хунти на москві дасть слабину, то Татарстан то й же, в якого й свій парламент й президент є, так само як з 92 по 94 рокі, тількі цього разу назавжди - проведе всенародний референдум й відокремиться. Достатньо одного СНР (сибірської народної республікі), як почнеться парад суверенитетів... дуже сподіваюся це при життя побачити.
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08.02.2022 12:31 Відповісти
справа в тому, що у такому випадку Китай отримає шмат від Байкалу до Владивостоку з виходом до океану.
А це найменше, що зараз потрібно Штатам, Японії, П.Кореї і особливо Тайваню, тому що Китай зможе оточити Тайвань (.

Австралія і В.Британія теж не будуть у захваті.
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08.02.2022 12:18 Відповісти
Что Китай нашёл в том Тайване?
Зачем портить отношения со всем миром.
Рашка сама идёт ему в руки - пусть радуется , а не окружает Тайвань.
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08.02.2022 12:44 Відповісти
Тайвань -то скрепа.. і альтернатива комуністичному Китаю.. зараз китайськи військові кораблі заблоковані біля узбережжя, а
після прориву Китай почне контролювати морські шляхи у Тихому океані ( буде власна керченська протока). І його авіаносці почнуть вештатися біля Каліфорнії і Великого рифу.

Україна то теж на собі відчує.
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08.02.2022 13:10 Відповісти
її б вже давно знищили та помножили на ноль якби не та валіза з ядерною кнопкою...хто буде керувати ядерними боєголовками післярозпаду????
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08.02.2022 12:52 Відповісти
Не будет тогда уже никаких яерных кнопок у дикарей...
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08.02.2022 13:38 Відповісти
Вы предлагаете на сколько стран развалить парашу ?
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08.02.2022 12:06 Відповісти
Количество не имеет значения.
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08.02.2022 12:08 Відповісти
Раша правобережная - это до какой реки ?
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08.02.2022 12:19 Відповісти
85
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08.02.2022 12:18 Відповісти
Чечню учли ?
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08.02.2022 12:20 Відповісти
Моцковские СМИ когда-то на полном серьёзе писали придурашные статьи о том, что Борис Джонсон очень любит Рашу: мол, у него даже имя русское.
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08.02.2022 12:31 Відповісти
Ага, "Лина энд Борис гоу ту скул "...
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08.02.2022 12:46 Відповісти
Велика Британія не здригнулася перед гітлером,нездригнеться і перед послідовником сталіна-путіним!
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08.02.2022 11:49 Відповісти
Великобритания - это уникальная страна во всей истории человечества:

за тысячу двести лет своего существования эта страна НЕ проиграла ни одной войны, хотя этих войн было несколько сотен.
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08.02.2022 12:34 Відповісти
Мало того, бриты изобрели практически все,чем пользуется человечество, хрюсские только лапти...
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08.02.2022 13:45 Відповісти
Да які там страхи у Москві?
В неї є тіки один страх, що їй не дадуть розширювати своє болото на інші країни.
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08.02.2022 11:54 Відповісти
страх Москви це - Майдан, влада народу

фло вчора на пресконференції аж затрусився, коли згадав про Майдан
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08.02.2022 13:25 Відповісти
Це обісране навіть корони боїться, з бункера не вилазить, який там вже майдан.
З потеряним на свою голову давно все ясно.
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08.02.2022 13:47 Відповісти
https://ibb.co/7tgwLMk
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08.02.2022 11:58 Відповісти
*любезный*, пройдите пжлста в сад, в сад...
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08.02.2022 13:47 Відповісти
Задача минимум развалить Московский каганат на 15-20 государств.
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08.02.2022 12:01 Відповісти
а за Уралом вже більшість населення - китайці.
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08.02.2022 13:05 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27960450.html Тыл путина прикрыт антивирусом



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08.02.2022 12:04 Відповісти
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08.02.2022 12:07 Відповісти
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08.02.2022 12:36 Відповісти
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08.02.2022 13:27 Відповісти
Макрон офигел от такой встречи 😀😀
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08.02.2022 12:08 Відповісти
- Макро-о-он !
- Шо ?
- Ты меня слышишь ?
- Слышу-слышу....
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08.02.2022 12:49 Відповісти
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08.02.2022 13:55 Відповісти
Украине следует дистанциироваться посредничества макрона .а приблизиться к более тесному сотрудничеству с Лондоном и Вашингтоном
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08.02.2022 12:04 Відповісти
Без потреби так, бо це ще гірші вороги. Україні потрібно навчитись жити без допомоги мародерів. Мя зараз проти стосунків як з РФ, так і з згаданих (бо саме під них пляше Путін).
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08.02.2022 20:37 Відповісти
Джонсону видать твори Подерев'янського на очі попали.
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08.02.2022 12:05 Відповісти
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08.02.2022 12:11 Відповісти
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08.02.2022 12:16 Відповісти
Макрона треба гнати "сраною мітлою", в його вибори і він хоче набрати бали. На Росію він хрін натисне - вчора було видно як Вова його поставив раком, а от на Україну тиснути буде. А у нас же комік президен досвіду що в дипломатії що в переговорах 0,0 "Рейган бляха за версією Г+Г"
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08.02.2022 12:17 Відповісти
Будем рады если Джонсон окажется новым Черчилем, пить и курить конечно можно и поменьше, ну то таке.
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08.02.2022 12:22 Відповісти
Спасибо, пан Джонсон!
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08.02.2022 12:36 Відповісти
а про тройственный союз забыли уже?
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08.02.2022 12:47 Відповісти
Поляки забраковали аббревиатуру УПА.
Ну не вопрос - главная Великобритания, потом Польша, и Украина.
ВПУ - так нравится ?
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08.02.2022 12:55 Відповісти
Коли поляки забракували цю абревіатуру?
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08.02.2022 13:31 Відповісти
Україна разом з союзниками повалила фашистський режим в Німеччині, повалить і фашистський режим в Росії . Разом зруйнували фашистський Берлін , разом зруйнуємо і фашистську Москву .
СЛАВА УКРАЇНІ
СЛАВА СОЮЗНИКАМ
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКО - ФАШИСТСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ
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08.02.2022 13:47 Відповісти
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08.02.2022 15:14 Відповісти
Гарна гра, мені подобається як вигороджується Великобританія!) Тому добавлю, що бачу усі землі українські у України... За 1926-28 роки при підписанні документів, за роки українських мандрувань до "зимових хащ" де українці створювали сім'ї з азіатськими народами по волі московських діячів, і так далі. Так що привіт від мене усім англійським банкірам, які зараз маніпулюють РФ та Україною!) Так, і ще одне, коли англійські банкіри повернуть мені борг?) Дитина моя чомусь у не зі мною, коли повернете?
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08.02.2022 20:33 Відповісти
 
 