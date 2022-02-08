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Новости Агрессия России против Украины Война
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Джонсон посоветовал Путину отстать от Украины: "Великобритания не дрогнет"

Джонсон посоветовал Путину отстать от Украины:

Новое вторжение России в Украину приведет только к усилению восточного фланга НАТО и жестоким санкциям против стратегических для страны-агрессора сфер экономики.

Об этом, отмечая, что "Великобритания не дрогнет", в авторской статье The Times пишет британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У меня не выходит понять, как угрозы Украине способствуют заявленным Путиным целям держать силы НАТО подальше от России, удерживать новые страны от вступления в Альянс и требовать отказа от сотрудничества его членов с Киевом. Не может быть более убедительного аргумента в пользу необходимости НАТО, чем вид российских танков, снова вторгающихся в европейскую страну", – пишет Джонсон.

При этом премьер Британии "все еще" верит, что принципиальная, решительная и терпеливая дипломатия может разрядить этот кризис.

Премьер выразил "уважении Великобритании к России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм", но подчеркнул: союзники не намерены вознаграждать и поощрять российскую "принудительную дипломатию" в отношении Украины. Он обратился к Москве: пишет, что условие успешного диалога – снижение напряжения вокруг Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не бойтесь Путина. Пришло время для жестких санкций против РФ, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине летального оружия и ПДЧ в НАТО, - Порошенко

По мнению Джонсона, все страхи Москвы насчет НАТО "можно развеять путем открытого и честного диалога": "Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву".

Если дипломатия потерпит поражение, пишет премьер Британии, у Лондона и союзников "к началу любого нового нападения России будут готовы меры".

По его словам, правительство запросит у парламента полномочия для введения санкций против ряда российских граждан и юридических лиц, "включая любую компанию, связанную с российским государством или работающую в секторе, имеющем стратегическое значение для Кремля".

Также читайте: "США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы возродить свой имидж после афганского провала", - МИД РФ

Он добавил в статье, что Лондон, возможно, направит истребители Typhoon в страны Балтии, а также боевые корабли для защиты союзников на восточном фланге НАТО.

Автор: 

Великобритания (5046) НАТО (10176) путин владимир (31651) россия (96420) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+55
Джонсон сейчас в.о президента Украины.
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08.02.2022 11:46 Ответить
+54
Джонсону та бритам-респект.Боже-бережи королеву...
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08.02.2022 11:48 Ответить
+30
Велика Британія не здригнулася перед гітлером,нездригнеться і перед послідовником сталіна-путіним!
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08.02.2022 11:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Джонсон сейчас в.о президента Украины.
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08.02.2022 11:46 Ответить
Борис Джонсоненко
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08.02.2022 12:47 Ответить
Джонсон, как видим, «мужик с яйцами». Боже, храни королеву!
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08.02.2022 13:04 Ответить
дякуємо, Борис !

англо-сакси - міцні хлопці !
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08.02.2022 13:18 Ответить
Ти дурак чи просто рускій?
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08.02.2022 13:33 Ответить
Джонсону та бритам-респект.Боже-бережи королеву...
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08.02.2022 11:48 Ответить
в першу чергу нехай береже Джонсона!
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08.02.2022 11:52 Ответить
Так то воно так... Але дещо занепокоїло: "... запровадження санкцій проти низки російських громадян та юридичних осіб,... " --- це такі "пекельні санкції?? Ми вже 8 років все це проходили....
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08.02.2022 11:55 Ответить
При Бульдозеристе такой международной поддержки Украины никогда не было
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08.02.2022 11:48 Ответить
Це міжнародна опіка над наркоманом. А процес пішов після ділових поїздок та зустрічей Порошенка за кордоном, яким наркоман і бенядиктував намагалися запобігти всіма шляхами.
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08.02.2022 11:58 Ответить
Ага . Шкода ,що процесс чомусь так не йшов у 2014-2019 роках... Петро Олексійович ,коли не на посаді Президента ,приносить більше користі ...
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08.02.2022 12:13 Ответить
це точно. петя всьо.
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08.02.2022 12:50 Ответить
Більшого ідіотизм важко вигадати. Країна на краю повномасштабної війни і це заслуга Зеленського? Ви там дійсно всі наркомани?
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08.02.2022 12:52 Ответить
Це заслуга ***** і Підоросії... А в цей час деякі українці,які вважають себе патріотами , рвуть вишиванку в себе на грудях і з-за океану радять що і як ми маємо робити ...
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08.02.2022 20:35 Ответить
ви за схід сонця забули віддячити
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08.02.2022 12:13 Ответить
Андрей Портнов - как там санкции США, не жмут?
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08.02.2022 12:42 Ответить
Нееееетттт!!!!..... Нет и еще раз нет. Украина только частный случай. Украина это эпизод!
Задача - ИЗМЕНИТЬ РОССИЮ. ЭТО ЦЕЛЬ!! Цель для всей цивилизации.
Не просто отцепится, тогда Россия вцепится в другое или третье.
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08.02.2022 11:49 Ответить
не изменить, а уничтожить, рашка должна исчезнуть с лица земли, раздел на маленькие государства идеальный вариант
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08.02.2022 11:55 Ответить
Навіть нетак.
А так - Усі країни окуповані Московією мають бути звільнені!
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08.02.2022 12:10 Ответить
так оце й є головне - й рагулі не раз казали - самому існуванню московії загрози. Саме так - мова про те, що як тількі окупаційна влада хунти на москві дасть слабину, то Татарстан то й же, в якого й свій парламент й президент є, так само як з 92 по 94 рокі, тількі цього разу назавжди - проведе всенародний референдум й відокремиться. Достатньо одного СНР (сибірської народної республікі), як почнеться парад суверенитетів... дуже сподіваюся це при життя побачити.
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08.02.2022 12:31 Ответить
справа в тому, що у такому випадку Китай отримає шмат від Байкалу до Владивостоку з виходом до океану.
А це найменше, що зараз потрібно Штатам, Японії, П.Кореї і особливо Тайваню, тому що Китай зможе оточити Тайвань (.

Австралія і В.Британія теж не будуть у захваті.
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08.02.2022 12:18 Ответить
Что Китай нашёл в том Тайване?
Зачем портить отношения со всем миром.
Рашка сама идёт ему в руки - пусть радуется , а не окружает Тайвань.
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08.02.2022 12:44 Ответить
Тайвань -то скрепа.. і альтернатива комуністичному Китаю.. зараз китайськи військові кораблі заблоковані біля узбережжя, а
після прориву Китай почне контролювати морські шляхи у Тихому океані ( буде власна керченська протока). І його авіаносці почнуть вештатися біля Каліфорнії і Великого рифу.

Україна то теж на собі відчує.
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08.02.2022 13:10 Ответить
її б вже давно знищили та помножили на ноль якби не та валіза з ядерною кнопкою...хто буде керувати ядерними боєголовками післярозпаду????
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08.02.2022 12:52 Ответить
Не будет тогда уже никаких яерных кнопок у дикарей...
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08.02.2022 13:38 Ответить
Вы предлагаете на сколько стран развалить парашу ?
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08.02.2022 12:06 Ответить
Количество не имеет значения.
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08.02.2022 12:08 Ответить
Раша правобережная - это до какой реки ?
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08.02.2022 12:19 Ответить
85
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08.02.2022 12:18 Ответить
Чечню учли ?
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08.02.2022 12:20 Ответить
Моцковские СМИ когда-то на полном серьёзе писали придурашные статьи о том, что Борис Джонсон очень любит Рашу: мол, у него даже имя русское.
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08.02.2022 12:31 Ответить
Ага, "Лина энд Борис гоу ту скул "...
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08.02.2022 12:46 Ответить
Велика Британія не здригнулася перед гітлером,нездригнеться і перед послідовником сталіна-путіним!
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08.02.2022 11:49 Ответить
Великобритания - это уникальная страна во всей истории человечества:

за тысячу двести лет своего существования эта страна НЕ проиграла ни одной войны, хотя этих войн было несколько сотен.
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08.02.2022 12:34 Ответить
Мало того, бриты изобрели практически все,чем пользуется человечество, хрюсские только лапти...
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08.02.2022 13:45 Ответить
Да які там страхи у Москві?
В неї є тіки один страх, що їй не дадуть розширювати своє болото на інші країни.
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08.02.2022 11:54 Ответить
страх Москви це - Майдан, влада народу

фло вчора на пресконференції аж затрусився, коли згадав про Майдан
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08.02.2022 13:25 Ответить
Це обісране навіть корони боїться, з бункера не вилазить, який там вже майдан.
З потеряним на свою голову давно все ясно.
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08.02.2022 13:47 Ответить
https://ibb.co/7tgwLMk
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08.02.2022 11:58 Ответить
*любезный*, пройдите пжлста в сад, в сад...
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08.02.2022 13:47 Ответить
Задача минимум развалить Московский каганат на 15-20 государств.
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08.02.2022 12:01 Ответить
а за Уралом вже більшість населення - китайці.
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08.02.2022 13:05 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27960450.html Тыл путина прикрыт антивирусом



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08.02.2022 12:04 Ответить
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08.02.2022 12:07 Ответить
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08.02.2022 12:36 Ответить
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08.02.2022 13:27 Ответить
Макрон офигел от такой встречи 😀😀
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08.02.2022 12:08 Ответить
- Макро-о-он !
- Шо ?
- Ты меня слышишь ?
- Слышу-слышу....
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08.02.2022 12:49 Ответить
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08.02.2022 13:55 Ответить
Украине следует дистанциироваться посредничества макрона .а приблизиться к более тесному сотрудничеству с Лондоном и Вашингтоном
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08.02.2022 12:04 Ответить
Без потреби так, бо це ще гірші вороги. Україні потрібно навчитись жити без допомоги мародерів. Мя зараз проти стосунків як з РФ, так і з згаданих (бо саме під них пляше Путін).
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08.02.2022 20:37 Ответить
Джонсону видать твори Подерев'янського на очі попали.
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08.02.2022 12:05 Ответить
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08.02.2022 12:11 Ответить
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08.02.2022 12:16 Ответить
Макрона треба гнати "сраною мітлою", в його вибори і він хоче набрати бали. На Росію він хрін натисне - вчора було видно як Вова його поставив раком, а от на Україну тиснути буде. А у нас же комік президен досвіду що в дипломатії що в переговорах 0,0 "Рейган бляха за версією Г+Г"
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08.02.2022 12:17 Ответить
Будем рады если Джонсон окажется новым Черчилем, пить и курить конечно можно и поменьше, ну то таке.
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08.02.2022 12:22 Ответить
Спасибо, пан Джонсон!
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08.02.2022 12:36 Ответить
а про тройственный союз забыли уже?
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08.02.2022 12:47 Ответить
Поляки забраковали аббревиатуру УПА.
Ну не вопрос - главная Великобритания, потом Польша, и Украина.
ВПУ - так нравится ?
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08.02.2022 12:55 Ответить
Коли поляки забракували цю абревіатуру?
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08.02.2022 13:31 Ответить
Україна разом з союзниками повалила фашистський режим в Німеччині, повалить і фашистський режим в Росії . Разом зруйнували фашистський Берлін , разом зруйнуємо і фашистську Москву .
СЛАВА УКРАЇНІ
СЛАВА СОЮЗНИКАМ
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКО - ФАШИСТСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ
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08.02.2022 13:47 Ответить
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08.02.2022 15:14 Ответить
Гарна гра, мені подобається як вигороджується Великобританія!) Тому добавлю, що бачу усі землі українські у України... За 1926-28 роки при підписанні документів, за роки українських мандрувань до "зимових хащ" де українці створювали сім'ї з азіатськими народами по волі московських діячів, і так далі. Так що привіт від мене усім англійським банкірам, які зараз маніпулюють РФ та Україною!) Так, і ще одне, коли англійські банкіри повернуть мені борг?) Дитина моя чомусь у не зі мною, коли повернете?
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08.02.2022 20:33 Ответить
 
 