Джонсон посоветовал Путину отстать от Украины: "Великобритания не дрогнет"
Новое вторжение России в Украину приведет только к усилению восточного фланга НАТО и жестоким санкциям против стратегических для страны-агрессора сфер экономики.
Об этом, отмечая, что "Великобритания не дрогнет", в авторской статье The Times пишет британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"У меня не выходит понять, как угрозы Украине способствуют заявленным Путиным целям держать силы НАТО подальше от России, удерживать новые страны от вступления в Альянс и требовать отказа от сотрудничества его членов с Киевом. Не может быть более убедительного аргумента в пользу необходимости НАТО, чем вид российских танков, снова вторгающихся в европейскую страну", – пишет Джонсон.
При этом премьер Британии "все еще" верит, что принципиальная, решительная и терпеливая дипломатия может разрядить этот кризис.
Премьер выразил "уважении Великобритании к России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм", но подчеркнул: союзники не намерены вознаграждать и поощрять российскую "принудительную дипломатию" в отношении Украины. Он обратился к Москве: пишет, что условие успешного диалога – снижение напряжения вокруг Украины.
По мнению Джонсона, все страхи Москвы насчет НАТО "можно развеять путем открытого и честного диалога": "Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву".
Если дипломатия потерпит поражение, пишет премьер Британии, у Лондона и союзников "к началу любого нового нападения России будут готовы меры".
По его словам, правительство запросит у парламента полномочия для введения санкций против ряда российских граждан и юридических лиц, "включая любую компанию, связанную с российским государством или работающую в секторе, имеющем стратегическое значение для Кремля".
Он добавил в статье, что Лондон, возможно, направит истребители Typhoon в страны Балтии, а также боевые корабли для защиты союзников на восточном фланге НАТО.
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англо-сакси - міцні хлопці !
Задача - ИЗМЕНИТЬ РОССИЮ. ЭТО ЦЕЛЬ!! Цель для всей цивилизации.
Не просто отцепится, тогда Россия вцепится в другое или третье.
А так - Усі країни окуповані Московією мають бути звільнені!
А це найменше, що зараз потрібно Штатам, Японії, П.Кореї і особливо Тайваню, тому що Китай зможе оточити Тайвань (.
Австралія і В.Британія теж не будуть у захваті.
Зачем портить отношения со всем миром.
Рашка сама идёт ему в руки - пусть радуется , а не окружает Тайвань.
після прориву Китай почне контролювати морські шляхи у Тихому океані ( буде власна керченська протока). І його авіаносці почнуть вештатися біля Каліфорнії і Великого рифу.
Україна то теж на собі відчує.
за тысячу двести лет своего существования эта страна НЕ проиграла ни одной войны, хотя этих войн было несколько сотен.
В неї є тіки один страх, що їй не дадуть розширювати своє болото на інші країни.
фло вчора на пресконференції аж затрусився, коли згадав про Майдан
З потеряним на свою голову давно все ясно.
- Шо ?
- Ты меня слышишь ?
- Слышу-слышу....
Ну не вопрос - главная Великобритания, потом Польша, и Украина.
ВПУ - так нравится ?
СЛАВА УКРАЇНІ
СЛАВА СОЮЗНИКАМ
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКО - ФАШИСТСЬКИМ ЗАГАРБНИКАМ