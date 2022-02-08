Джонсон посоветовал Путину отстать от Украины: "Великобритания не дрогнет"

Новое вторжение России в Украину приведет только к усилению восточного фланга НАТО и жестоким санкциям против стратегических для страны-агрессора сфер экономики.

Об этом, отмечая, что "Великобритания не дрогнет", в авторской статье The Times пишет британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У меня не выходит понять, как угрозы Украине способствуют заявленным Путиным целям держать силы НАТО подальше от России, удерживать новые страны от вступления в Альянс и требовать отказа от сотрудничества его членов с Киевом. Не может быть более убедительного аргумента в пользу необходимости НАТО, чем вид российских танков, снова вторгающихся в европейскую страну", – пишет Джонсон.

При этом премьер Британии "все еще" верит, что принципиальная, решительная и терпеливая дипломатия может разрядить этот кризис.

Премьер выразил "уважении Великобритании к России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм", но подчеркнул: союзники не намерены вознаграждать и поощрять российскую "принудительную дипломатию" в отношении Украины. Он обратился к Москве: пишет, что условие успешного диалога – снижение напряжения вокруг Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не бойтесь Путина. Пришло время для жестких санкций против РФ, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине летального оружия и ПДЧ в НАТО, - Порошенко

По мнению Джонсона, все страхи Москвы насчет НАТО "можно развеять путем открытого и честного диалога": "Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву".

Если дипломатия потерпит поражение, пишет премьер Британии, у Лондона и союзников "к началу любого нового нападения России будут готовы меры".

По его словам, правительство запросит у парламента полномочия для введения санкций против ряда российских граждан и юридических лиц, "включая любую компанию, связанную с российским государством или работающую в секторе, имеющем стратегическое значение для Кремля".

Также читайте: "США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы возродить свой имидж после афганского провала", - МИД РФ

Он добавил в статье, что Лондон, возможно, направит истребители Typhoon в страны Балтии, а также боевые корабли для защиты союзников на восточном фланге НАТО.