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Столтенберг підтримав ідею запросити Україну та Грузію на саміт НАТО

Столтенберг підтримав ідею запросити Україну та Грузію на саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав пропозицію запросити лідерів Грузії та України на наступний саміт альянсу, який пройде в Мадриді 29-30 червня, вважаючи таку ідею хорошою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє La Vanguardia.

"Я вважаю, що це хороший майданчик для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом... Всі союзники по НАТО, включаючи Францію, визнали право всіх націй обирати свій власний шлях", - наголосив він.

Наступна зустріч НАТО на рівні глав держав та урядів відбудеться 29-30 червня у Мадриді. Її учасники ухвалять нову стратегічну концепцію, розглянуть питання зміцнення Альянсу та наслідки глобальної зміни клімату у сфері безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

Грузія (1854) НАТО (6638) саміт (824) Столтенберг Єнс (1596)


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Нам от этих саммитов такая же польза, как от Будапештского меморандума.
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09.02.2022 13:32 Відповісти
Кого хвилює думка узкоязичних недогромадян? ПНХ.
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09.02.2022 13:42 Відповісти
Треба запросити генералів - Кривоноса, Забродського, Залужного.
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09.02.2022 13:44 Відповісти
А ЗЕрмаки против...
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09.02.2022 13:52 Відповісти
Пора запросити і до пдч.
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09.02.2022 14:06 Відповісти
Столтенберг підтримав ідею запросити

Україну та Грузію в НАТО?..

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09.02.2022 15:25 Відповісти
****** знов заблокують...
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09.02.2022 17:54 Відповісти
а что на это скажет евро-проститутка Венгрия?
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10.02.2022 15:16 Відповісти
 
 