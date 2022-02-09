Столтенберг підтримав ідею запросити Україну та Грузію на саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав пропозицію запросити лідерів Грузії та України на наступний саміт альянсу, який пройде в Мадриді 29-30 червня, вважаючи таку ідею хорошою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє La Vanguardia.

"Я вважаю, що це хороший майданчик для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом... Всі союзники по НАТО, включаючи Францію, визнали право всіх націй обирати свій власний шлях", - наголосив він.

Наступна зустріч НАТО на рівні глав держав та урядів відбудеться 29-30 червня у Мадриді. Її учасники ухвалять нову стратегічну концепцію, розглянуть питання зміцнення Альянсу та наслідки глобальної зміни клімату у сфері безпеки.

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