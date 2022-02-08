Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в ефірі CNN, що ризик нового вторгнення Росії до України підвищується.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми також бачимо погрозливу риторику, дуже потужну риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками". І також, звісно, ми маємо історію використання Росією сили проти України", - наголосив Столтенберг.

Генсек Альянсу також підкреслив, що Україна, "жертва агресії" і "має право на самозахист". "Україна - це партнер, якому ми надаємо допомогу, але лише для союзників по НАТО ми маємо абсолютно непорушні, непохитні гарантії безпеки відповідно до статті 5 угоди щодо колективної безпеки про те, що "напад на одну з країн-членів потягне за собою відповідь від усього Альянсу", - додав генсек НАТО.

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У відповідь на уточнююче запитання ведучої CNN про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона, що "між Росією та Францією є теми, в яких ми сходимося" і що йому вдалось переконати Володимира Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти" за стіл переговорів.