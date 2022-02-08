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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в ефірі CNN, що ризик нового вторгнення Росії до України підвищується.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми також бачимо погрозливу риторику, дуже потужну риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками". І також, звісно, ми маємо історію використання Росією сили проти України", - наголосив Столтенберг.

Генсек Альянсу також підкреслив, що Україна, "жертва агресії" і "має право на самозахист". "Україна - це партнер, якому ми надаємо допомогу, але лише для союзників по НАТО ми маємо абсолютно непорушні, непохитні гарантії безпеки відповідно до статті 5 угоди щодо колективної безпеки про те, що "напад на одну з країн-членів потягне за собою відповідь від усього Альянсу", - додав генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО не планує відправляти війська до України у разі вторгнення РФ, - Столтенберг

У відповідь на уточнююче запитання ведучої CNN про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона, що "між Росією та Францією є теми, в яких ми сходимося" і що йому вдалось переконати Володимира Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти" за стіл переговорів.

Автор: 

росія (66417) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+34
Таке враження, що англосакси переживають за Україну більше, ніж власний мудрий нарід та обраний ним уряд.
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08.02.2022 19:44 Відповісти
+33
Спутниковая и авиационная разведка дает обьективньіе данньіе , которьіми и оперируют в штабах НАТО. Столтенберг знает , что говорит .
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08.02.2022 19:43 Відповісти
+24
Выпас Ватоцефалов@O1CZrj4V9J4AOce



А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом путин скажет: Настамнет, это ваша война.
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08.02.2022 19:42 Відповісти
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Шо, опять?
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08.02.2022 19:42 Відповісти
Восемь лет уже как "опять".
А ты до сих пор не понял?
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08.02.2022 19:46 Відповісти
Скажи це Єнсу.
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08.02.2022 19:50 Відповісти
Столтенберг повідомив в ефірі CNN, що ризик нового вторгнення Росії до України підвищується.
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08.02.2022 19:51 Відповісти
Так, а я за шо!
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08.02.2022 20:04 Відповісти
Путин будет помогать Зеле, Макрону и гансам народ Украины через колено ламать. Страну в ДНР засовывать.
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08.02.2022 20:13 Відповісти
Зеленський-кремль: договірний матч?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
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08.02.2022 20:19 Відповісти
Під пильним керівництвом та за планом англосексів
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08.02.2022 20:45 Відповісти
Не так давно московский вассал навестил Китай с поклоном Хану суверену и лобызанием башмака с целью получить ярлык на княжение в Крыму. Но Мудрый Хан пожурил смерда за его чрезмерные аппетиты и агрессивные поползновения на территории суверенных государств. И посоветовал мирным, дипломатическим путем, разрешить вопрос по возвращению Сибири в родную гавань. Сибирские улусы где проживают на исконных, богом данным им землях братские Китаю народы исторические Земли Поднебесной.
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08.02.2022 21:48 Відповісти
Выпас Ватоцефалов@O1CZrj4V9J4AOce



А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом путин скажет: Настамнет, это ваша война.
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08.02.2022 19:42 Відповісти
Ну да.. скажет мы не сторона конфликта.мы посредники
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08.02.2022 20:47 Відповісти
- миротворцы.
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09.02.2022 03:29 Відповісти
Спутниковая и авиационная разведка дает обьективньіе данньіе , которьіми и оперируют в штабах НАТО. Столтенберг знает , что говорит .
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08.02.2022 19:43 Відповісти
Это Путин оперирует своим субъективным психозом штабы НАТО. Он расставляет танчики под объективы НАТО, а потом принуждает к миру то же НАТО или нас.
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08.02.2022 20:22 Відповісти
У ***** принуждалка сломалась. Раньше запад вёлся, а щас послал его нахер и тот мечется как крыса.
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08.02.2022 23:00 Відповісти
Якщо Україна не стримає орків ,у вас буде можливість скористатися 5ю статтею ........
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08.02.2022 19:43 Відповісти
Если коротко, то Столтенберг сказал, что РФ ипанутая страна !
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08.02.2022 19:43 Відповісти
В Україні відлига та сходить сніг, це дуже ускладнить будь-який ворожий "наступ".
Будуть тонути у багнюці.
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08.02.2022 19:43 Відповісти
В багнюці і у власному гівні
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08.02.2022 19:46 Відповісти
Это же здорово. Пусть потонут в наших болотах.
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08.02.2022 19:48 Відповісти
Тонуть будем мы, когда они расшибут авиацией и ракетами все дороги, развязки, мосты на путях выдвижения наших частей.
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08.02.2022 19:48 Відповісти
Дороги им самим нужны.
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08.02.2022 19:49 Відповісти
Нужные себе они оставят.
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08.02.2022 19:52 Відповісти
не даром же их агенты так торопятся построить хорошие дороги и раздать смартфоны вместо финансирования армии
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08.02.2022 20:11 Відповісти
За дороги перед Путлером отвечает шмаркля головой.
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08.02.2022 20:15 Відповісти
Таке враження, що англосакси переживають за Україну більше, ніж власний мудрий нарід та обраний ним уряд.
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08.02.2022 19:44 Відповісти
А Зе-дегенерату повилазило.
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08.02.2022 19:46 Відповісти
Он вырисовывает схему откатов от зе-смартфонизации пенсионеров !
Как купить китайское фуфло подешевле и вставить подороже ....
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08.02.2022 19:51 Відповісти
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08.02.2022 20:01 Відповісти
Только тревожный чемоданчик разобрал...
Буду обратно складывать.
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08.02.2022 19:48 Відповісти
Резервісти давно вже наплічники збирають. Й ніхто нічого не "розбирає", лише оновлюють що необхідно. А "розбирають" щось - пустопорожні балаболи на клавіатурі.
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08.02.2022 19:58 Відповісти
Так там колбаска, сало, яйца варёные... Всё ж испортится.
Земля ж оттаяла, я и разобрал.
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08.02.2022 20:01 Відповісти
Моль у бункері сидить, від брехні вже аж смердить.
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08.02.2022 19:49 Відповісти
Извращенная логика русских - "Мы хотим уничтожить Украину, и уже начали это делать, поэтому требуем чтобы ни Европа ни Америка не защищали Украину, иначе мы уничтожим Украину."

Психиатры, вам слово
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08.02.2022 19:52 Відповісти
Медицина тут безсила
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08.02.2022 20:43 Відповісти
Не треба було дозволяти Молі яхту з Гамбурга забирати...
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08.02.2022 19:52 Відповісти
Россия подогнала к нашим границам Смерчи. Это как бы свеженькая новость.
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08.02.2022 19:57 Відповісти
они там с весны стоят...
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08.02.2022 20:49 Відповісти
Не сци , Стултінберг . Зруйнували фашистський Берлін , розвалили комуняцький совок , спалимо і фашистську Москву . У російських фашистів страшна проблема : кавказці і буряти швидко закінчаться , а самим масквічам воювати сцикотно 🤣
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08.02.2022 20:01 Відповісти
Чеченцы и буряти скорее всего под этот шумок начнут свои республики строить, им и нах не упиралась эта Россия. Россия рискует получить внутреннюю проблему с отделением народных республик , что поставит крест на ее существовании.
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08.02.2022 20:09 Відповісти
https://varta1.com.ua/news/do-lvova-zavitav-viyskoviy-litak-povitryanih-sil-velikoyi-britaniyi_341014.html До Львова завітав військовий літак Повітряних сил Великої Британії
2022-02-08
Літак прибув з Варшави
===================
Кожен день прилітають такі літачки до Львова!
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08.02.2022 20:07 Відповісти
Лучше десяток ЖД составов.... Один вагон это как самолет
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08.02.2022 20:19 Відповісти
Масквічі воюватимуть хіба що в заград- отрядах за спінами чеченців 🤣🤣🤣
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08.02.2022 20:07 Відповісти
Слова ***** о выводе войск из Беларуси звучат неоднозначно..
Так что надо готовиться

Макрона обдурили, а он и рад
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08.02.2022 20:18 Відповісти
Я кое-где понимаю Зеленского. Истошный скулеж коммуниста Столтенберга из Норвежской рабочей партии уже задрал.
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08.02.2022 20:19 Відповісти
У столтенберга разведка всего НАТО
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08.02.2022 20:22 Відповісти
нам-то что с того. если его так беспокоит, пусть примет в НАТО, закроет у нас небо....
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08.02.2022 20:24 Відповісти
ну чего кое-где .зеленский готов принимать с любой стороны в любых обьемах.
экспериментируй
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08.02.2022 20:22 Відповісти
все правильно нато и байден делают.надо давить на ***** и поставлять Украине больше оружия.пока престарелый дзюдоист не забарабанит рукой по татами,не запросит пощады.
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08.02.2022 20:20 Відповісти
Читаю вас мои сограждане .. не нужно заниматься шапкозакидательством....
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08.02.2022 20:21 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/posolstvo-ssha-mozhe-perejihati-z-kiyeva-do-zahidnoji-ukrajini-zmi-novini-ukrajina-11697136.html Посольство США може переїхати з Києва до Західної України - ЗМІ


Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.

================================================

Як повідомляє видання https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Buzz Feed , люди і компанії починають шукати безпечний притулок на заході України, поближче до військ країн-членів НАТО та Євросоюзу.
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08.02.2022 20:21 Відповісти
https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Western Ukraine Is Preparing For An Influx Of Refugees If War With Russia Breaks Out People and companies are beginning to seek a safe haven in Ukraine's west, close to NATO troops and EU nations. Even the US Embassy in Kyiv is considering the move.


Евакуація на західну Україну посольств і західних компаній!
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08.02.2022 20:23 Відповісти
Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
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08.02.2022 20:24 Відповісти
Путин дойдет и до Львова, так что быстрее бегите в Польшу, путлер уже за углом.
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08.02.2022 21:14 Відповісти
Путін обкакається!
Вони аеропорт взяти не могли, поклали 5 дивізій бурятів - чіченів... Який Львів ?!
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08.02.2022 21:22 Відповісти
Ракетами возьмет легко, гиперзвуковыми...
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08.02.2022 21:30 Відповісти
пердане з перестраху хіба карлик
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08.02.2022 21:35 Відповісти
Скільки від Львова до білоруського кордону? Кілометрів 200-250, як максимум. С300 точно дістане
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08.02.2022 21:43 Відповісти
.
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08.02.2022 20:23 Відповісти
Одессе приготовиться
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08.02.2022 20:25 Відповісти
Не пугайте нас войной. Предатели гораздо опаснее.
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08.02.2022 20:28 Відповісти
Це точно, особливо коли сидять на найвищих владних табуретках.
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08.02.2022 21:07 Відповісти
А нужно их посадить на перевёрнутые табуретки. Больше поместятся
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08.02.2022 21:32 Відповісти
Непогана ідея.
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09.02.2022 08:25 Відповісти
Запуганный народ легче грабить.
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08.02.2022 21:15 Відповісти
******** отгребать это не в кремле сидеть.
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08.02.2022 20:52 Відповісти
Куйла предупреждают что если не дай бог хоть один инструктор стран сойзнических входящих в структуру НАТО пострадает расея будет иметь дело со всем блоком НАТО..
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08.02.2022 21:00 Відповісти
Риск вторжения увеличивается, а ******* зеленский локомотивы покупает на миллиарды. Так кто там сомневался, что зе-тварь на работает на рашистов?!
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08.02.2022 21:03 Відповісти
Клоун работает на свой карман.
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08.02.2022 21:22 Відповісти
Аппетит появляется во время еды. Нужно побольше оружия устаревшего сплавить Украине, а на заработанные денежки обновить. Будут новые заказы - толчок для развития промышленности своей, но не украинской...
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08.02.2022 21:10 Відповісти
По статистике около 40% людей склонны к зомбированию. Почитав немного комментов можно сделать вывод - в этом есть доля истины.
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08.02.2022 21:20 Відповісти
Чому Україні засоби ППО не надають? Ракет для "точок", "букіа" та С300 в Україні обмежена кількість і повними запаси ніде
Оскільки такі ********** лишились на озброєнні тільки у рі та декількох країн третього світу
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08.02.2022 21:47 Відповісти
Потому, что знают - войны не будет. А сеют панику в своих корыстных интересах.
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08.02.2022 22:06 Відповісти
Не так давно московский вассал навестил Китай с поклоном Хану суверену и лобызанием башмака с целью получить ярлык на княжение в Крыму. Но Мудрый Хан пожурил смерда за его чрезмерные аппетиты и агрессивные поползновения на территории суверенных государств. И посоветовал мирным, дипломатическим путем, разрешить вопрос по возвращению Сибири в родную гавань. Сибирские улусы где проживают на исконных, богом данным им землях братские Китаю народы исторические Земли Поднебесной.
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08.02.2022 21:45 Відповісти
выполняй гарантии за отданное ядерное оружие
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08.02.2022 22:00 Відповісти
сговор ***** с западом
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08.02.2022 22:19 Відповісти
Ця ситуація з Росією перевірить на міцність трансатлантичну єдність.
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08.02.2022 22:24 Відповісти
чистимо кулемети і запасаємося набоями... по можливості мінуємо можливі напрямки прориву техніки
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08.02.2022 22:29 Відповісти
Просто нєлох натовцям ще смартфони не роздав, тому вони такі злі ...
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08.02.2022 22:33 Відповісти
лисий карлик каже, що якщо Україна ввійде в нату, то в криму (Україні) може бути війна. Тільки ось проблема - війна в Україні ВЖЕ ЙДЕ, а Україна все ще не в наті... Також лисий карлик бреше, що крим вкрали без крові - там москалі вбили українського вояку!
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09.02.2022 02:30 Відповісти
а как же торговля с агрессором?
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09.02.2022 07:18 Відповісти
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия не собирается вторгаться в Украину. (с) Кто в лес,кто по дрова.
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09.02.2022 08:18 Відповісти
 
 