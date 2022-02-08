Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в ефірі CNN, що ризик нового вторгнення Росії до України підвищується.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми також бачимо погрозливу риторику, дуже потужну риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками". І також, звісно, ми маємо історію використання Росією сили проти України", - наголосив Столтенберг.
Генсек Альянсу також підкреслив, що Україна, "жертва агресії" і "має право на самозахист". "Україна - це партнер, якому ми надаємо допомогу, але лише для союзників по НАТО ми маємо абсолютно непорушні, непохитні гарантії безпеки відповідно до статті 5 угоди щодо колективної безпеки про те, що "напад на одну з країн-членів потягне за собою відповідь від усього Альянсу", - додав генсек НАТО.
У відповідь на уточнююче запитання ведучої CNN про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона, що "між Росією та Францією є теми, в яких ми сходимося" і що йому вдалось переконати Володимира Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти" за стіл переговорів.
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А ты до сих пор не понял?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом путин скажет: Настамнет, это ваша война.
Будуть тонути у багнюці.
Как купить китайское фуфло подешевле и вставить подороже ....
Буду обратно складывать.
Земля ж оттаяла, я и разобрал.
Психиатры, вам слово
2022-02-08
Літак прибув з Варшави
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Кожен день прилітають такі літачки до Львова!
Так что надо готовиться
Макрона обдурили, а он и рад
экспериментируй
Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.
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Як повідомляє видання https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Buzz Feed , люди і компанії починають шукати безпечний притулок на заході України, поближче до військ країн-членів НАТО та Євросоюзу.
Евакуація на західну Україну посольств і західних компаній!
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
Вони аеропорт взяти не могли, поклали 5 дивізій бурятів - чіченів... Який Львів ?!
Оскільки такі ********** лишились на озброєнні тільки у рі та декількох країн третього світу