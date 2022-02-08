Риск нового вторжения России в Украину повышается, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в эфире CNN, что риск нового вторжения России в Украину повышается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, мы имеем историю использования Россией силы против Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса также подчеркнул, что Украина, "жертва агрессии" и "имеет право на самозащиту". "Украина - это партнер, которому мы оказываем помощь, но только для союзников по НАТО мы имеем совершенно незыблемые, непоколебимые гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 соглашения по коллективной безопасности о том, что "нападение на одну из стран-членов повлечет ответ всего Альянса", - добавил генсек НАТО.

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В ответ на уточняющий вопрос ведущей CNN о том, согласен ли НАТО с оценками президента Франции Эмманюэля Макрона, что "между Россией и Францией есть темы, в которых мы сходимся" и что ему удалось убедить Владимира Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что "еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть" за стол переговоров.