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Новости Агрессия России против Украины Война
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Риск нового вторжения России в Украину повышается, - Столтенберг

Риск нового вторжения России в Украину повышается, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в эфире CNN, что риск нового вторжения России в Украину повышается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, мы имеем историю использования Россией силы против Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса также подчеркнул, что Украина, "жертва агрессии" и "имеет право на самозащиту". "Украина - это партнер, которому мы оказываем помощь, но только для союзников по НАТО мы имеем совершенно незыблемые, непоколебимые гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 соглашения по коллективной безопасности о том, что "нападение на одну из стран-членов повлечет ответ всего Альянса", - добавил генсек НАТО.

Читайте также: Столтенберг: РФ перенесла ядерные учения, но НАТО сохраняет бдительность

В ответ на уточняющий вопрос ведущей CNN о том, согласен ли НАТО с оценками президента Франции Эмманюэля Макрона, что "между Россией и Францией есть темы, в которых мы сходимся" и что ему удалось убедить Владимира Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что "еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть" за стол переговоров.

Автор: 

россия (96413) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+34
Таке враження, що англосакси переживають за Україну більше, ніж власний мудрий нарід та обраний ним уряд.
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08.02.2022 19:44 Ответить
+33
Спутниковая и авиационная разведка дает обьективньіе данньіе , которьіми и оперируют в штабах НАТО. Столтенберг знает , что говорит .
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08.02.2022 19:43 Ответить
+24
Выпас Ватоцефалов@O1CZrj4V9J4AOce



А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом путин скажет: Настамнет, это ваша война.
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08.02.2022 19:42 Ответить
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Шо, опять?
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08.02.2022 19:42 Ответить
Восемь лет уже как "опять".
А ты до сих пор не понял?
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08.02.2022 19:46 Ответить
Скажи це Єнсу.
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08.02.2022 19:50 Ответить
Столтенберг повідомив в ефірі CNN, що ризик нового вторгнення Росії до України підвищується.
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08.02.2022 19:51 Ответить
Так, а я за шо!
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08.02.2022 20:04 Ответить
Путин будет помогать Зеле, Макрону и гансам народ Украины через колено ламать. Страну в ДНР засовывать.
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08.02.2022 20:13 Ответить
Зеленський-кремль: договірний матч?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
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08.02.2022 20:19 Ответить
Під пильним керівництвом та за планом англосексів
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08.02.2022 20:45 Ответить
Не так давно московский вассал навестил Китай с поклоном Хану суверену и лобызанием башмака с целью получить ярлык на княжение в Крыму. Но Мудрый Хан пожурил смерда за его чрезмерные аппетиты и агрессивные поползновения на территории суверенных государств. И посоветовал мирным, дипломатическим путем, разрешить вопрос по возвращению Сибири в родную гавань. Сибирские улусы где проживают на исконных, богом данным им землях братские Китаю народы исторические Земли Поднебесной.
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08.02.2022 21:48 Ответить
Выпас Ватоцефалов@O1CZrj4V9J4AOce



А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом путин скажет: Настамнет, это ваша война.
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08.02.2022 19:42 Ответить
Ну да.. скажет мы не сторона конфликта.мы посредники
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08.02.2022 20:47 Ответить
- миротворцы.
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09.02.2022 03:29 Ответить
Спутниковая и авиационная разведка дает обьективньіе данньіе , которьіми и оперируют в штабах НАТО. Столтенберг знает , что говорит .
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08.02.2022 19:43 Ответить
Это Путин оперирует своим субъективным психозом штабы НАТО. Он расставляет танчики под объективы НАТО, а потом принуждает к миру то же НАТО или нас.
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08.02.2022 20:22 Ответить
У ***** принуждалка сломалась. Раньше запад вёлся, а щас послал его нахер и тот мечется как крыса.
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08.02.2022 23:00 Ответить
Якщо Україна не стримає орків ,у вас буде можливість скористатися 5ю статтею ........
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08.02.2022 19:43 Ответить
Если коротко, то Столтенберг сказал, что РФ ипанутая страна !
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08.02.2022 19:43 Ответить
В Україні відлига та сходить сніг, це дуже ускладнить будь-який ворожий "наступ".
Будуть тонути у багнюці.
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08.02.2022 19:43 Ответить
В багнюці і у власному гівні
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08.02.2022 19:46 Ответить
Это же здорово. Пусть потонут в наших болотах.
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08.02.2022 19:48 Ответить
Тонуть будем мы, когда они расшибут авиацией и ракетами все дороги, развязки, мосты на путях выдвижения наших частей.
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08.02.2022 19:48 Ответить
Дороги им самим нужны.
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08.02.2022 19:49 Ответить
Нужные себе они оставят.
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08.02.2022 19:52 Ответить
не даром же их агенты так торопятся построить хорошие дороги и раздать смартфоны вместо финансирования армии
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08.02.2022 20:11 Ответить
За дороги перед Путлером отвечает шмаркля головой.
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08.02.2022 20:15 Ответить
Таке враження, що англосакси переживають за Україну більше, ніж власний мудрий нарід та обраний ним уряд.
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08.02.2022 19:44 Ответить
А Зе-дегенерату повилазило.
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08.02.2022 19:46 Ответить
Он вырисовывает схему откатов от зе-смартфонизации пенсионеров !
Как купить китайское фуфло подешевле и вставить подороже ....
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08.02.2022 19:51 Ответить
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08.02.2022 20:01 Ответить
Только тревожный чемоданчик разобрал...
Буду обратно складывать.
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08.02.2022 19:48 Ответить
Резервісти давно вже наплічники збирають. Й ніхто нічого не "розбирає", лише оновлюють що необхідно. А "розбирають" щось - пустопорожні балаболи на клавіатурі.
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08.02.2022 19:58 Ответить
Так там колбаска, сало, яйца варёные... Всё ж испортится.
Земля ж оттаяла, я и разобрал.
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08.02.2022 20:01 Ответить
Моль у бункері сидить, від брехні вже аж смердить.
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08.02.2022 19:49 Ответить
Извращенная логика русских - "Мы хотим уничтожить Украину, и уже начали это делать, поэтому требуем чтобы ни Европа ни Америка не защищали Украину, иначе мы уничтожим Украину."

Психиатры, вам слово
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08.02.2022 19:52 Ответить
Медицина тут безсила
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08.02.2022 20:43 Ответить
Не треба було дозволяти Молі яхту з Гамбурга забирати...
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08.02.2022 19:52 Ответить
Россия подогнала к нашим границам Смерчи. Это как бы свеженькая новость.
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08.02.2022 19:57 Ответить
они там с весны стоят...
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08.02.2022 20:49 Ответить
Не сци , Стултінберг . Зруйнували фашистський Берлін , розвалили комуняцький совок , спалимо і фашистську Москву . У російських фашистів страшна проблема : кавказці і буряти швидко закінчаться , а самим масквічам воювати сцикотно 🤣
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08.02.2022 20:01 Ответить
Чеченцы и буряти скорее всего под этот шумок начнут свои республики строить, им и нах не упиралась эта Россия. Россия рискует получить внутреннюю проблему с отделением народных республик , что поставит крест на ее существовании.
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08.02.2022 20:09 Ответить
https://varta1.com.ua/news/do-lvova-zavitav-viyskoviy-litak-povitryanih-sil-velikoyi-britaniyi_341014.html До Львова завітав військовий літак Повітряних сил Великої Британії
2022-02-08
Літак прибув з Варшави
===================
Кожен день прилітають такі літачки до Львова!
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08.02.2022 20:07 Ответить
Лучше десяток ЖД составов.... Один вагон это как самолет
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08.02.2022 20:19 Ответить
Масквічі воюватимуть хіба що в заград- отрядах за спінами чеченців 🤣🤣🤣
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08.02.2022 20:07 Ответить
Слова ***** о выводе войск из Беларуси звучат неоднозначно..
Так что надо готовиться

Макрона обдурили, а он и рад
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08.02.2022 20:18 Ответить
Я кое-где понимаю Зеленского. Истошный скулеж коммуниста Столтенберга из Норвежской рабочей партии уже задрал.
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08.02.2022 20:19 Ответить
У столтенберга разведка всего НАТО
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08.02.2022 20:22 Ответить
нам-то что с того. если его так беспокоит, пусть примет в НАТО, закроет у нас небо....
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08.02.2022 20:24 Ответить
ну чего кое-где .зеленский готов принимать с любой стороны в любых обьемах.
экспериментируй
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08.02.2022 20:22 Ответить
все правильно нато и байден делают.надо давить на ***** и поставлять Украине больше оружия.пока престарелый дзюдоист не забарабанит рукой по татами,не запросит пощады.
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08.02.2022 20:20 Ответить
Читаю вас мои сограждане .. не нужно заниматься шапкозакидательством....
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08.02.2022 20:21 Ответить
https://www.unian.ua/politics/posolstvo-ssha-mozhe-perejihati-z-kiyeva-do-zahidnoji-ukrajini-zmi-novini-ukrajina-11697136.html Посольство США може переїхати з Києва до Західної України - ЗМІ


Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.

================================================

Як повідомляє видання https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Buzz Feed , люди і компанії починають шукати безпечний притулок на заході України, поближче до військ країн-членів НАТО та Євросоюзу.
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08.02.2022 20:21 Ответить
https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Western Ukraine Is Preparing For An Influx Of Refugees If War With Russia Breaks Out People and companies are beginning to seek a safe haven in Ukraine's west, close to NATO troops and EU nations. Even the US Embassy in Kyiv is considering the move.


Евакуація на західну Україну посольств і західних компаній!
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08.02.2022 20:23 Ответить
Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
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08.02.2022 20:24 Ответить
Путин дойдет и до Львова, так что быстрее бегите в Польшу, путлер уже за углом.
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08.02.2022 21:14 Ответить
Путін обкакається!
Вони аеропорт взяти не могли, поклали 5 дивізій бурятів - чіченів... Який Львів ?!
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08.02.2022 21:22 Ответить
Ракетами возьмет легко, гиперзвуковыми...
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08.02.2022 21:30 Ответить
пердане з перестраху хіба карлик
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08.02.2022 21:35 Ответить
Скільки від Львова до білоруського кордону? Кілометрів 200-250, як максимум. С300 точно дістане
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08.02.2022 21:43 Ответить
.
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08.02.2022 20:23 Ответить
Одессе приготовиться
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08.02.2022 20:25 Ответить
Не пугайте нас войной. Предатели гораздо опаснее.
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08.02.2022 20:28 Ответить
Це точно, особливо коли сидять на найвищих владних табуретках.
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08.02.2022 21:07 Ответить
А нужно их посадить на перевёрнутые табуретки. Больше поместятся
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08.02.2022 21:32 Ответить
Непогана ідея.
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09.02.2022 08:25 Ответить
Запуганный народ легче грабить.
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08.02.2022 21:15 Ответить
******** отгребать это не в кремле сидеть.
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08.02.2022 20:52 Ответить
Куйла предупреждают что если не дай бог хоть один инструктор стран сойзнических входящих в структуру НАТО пострадает расея будет иметь дело со всем блоком НАТО..
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08.02.2022 21:00 Ответить
Риск вторжения увеличивается, а ******* зеленский локомотивы покупает на миллиарды. Так кто там сомневался, что зе-тварь на работает на рашистов?!
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08.02.2022 21:03 Ответить
Клоун работает на свой карман.
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08.02.2022 21:22 Ответить
Аппетит появляется во время еды. Нужно побольше оружия устаревшего сплавить Украине, а на заработанные денежки обновить. Будут новые заказы - толчок для развития промышленности своей, но не украинской...
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08.02.2022 21:10 Ответить
По статистике около 40% людей склонны к зомбированию. Почитав немного комментов можно сделать вывод - в этом есть доля истины.
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08.02.2022 21:20 Ответить
Чому Україні засоби ППО не надають? Ракет для "точок", "букіа" та С300 в Україні обмежена кількість і повними запаси ніде
Оскільки такі ********** лишились на озброєнні тільки у рі та декількох країн третього світу
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08.02.2022 21:47 Ответить
Потому, что знают - войны не будет. А сеют панику в своих корыстных интересах.
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08.02.2022 22:06 Ответить
Не так давно московский вассал навестил Китай с поклоном Хану суверену и лобызанием башмака с целью получить ярлык на княжение в Крыму. Но Мудрый Хан пожурил смерда за его чрезмерные аппетиты и агрессивные поползновения на территории суверенных государств. И посоветовал мирным, дипломатическим путем, разрешить вопрос по возвращению Сибири в родную гавань. Сибирские улусы где проживают на исконных, богом данным им землях братские Китаю народы исторические Земли Поднебесной.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:45 Ответить
выполняй гарантии за отданное ядерное оружие
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08.02.2022 22:00 Ответить
сговор ***** с западом
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08.02.2022 22:19 Ответить
Ця ситуація з Росією перевірить на міцність трансатлантичну єдність.
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08.02.2022 22:24 Ответить
чистимо кулемети і запасаємося набоями... по можливості мінуємо можливі напрямки прориву техніки
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08.02.2022 22:29 Ответить
Просто нєлох натовцям ще смартфони не роздав, тому вони такі злі ...
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08.02.2022 22:33 Ответить
лисий карлик каже, що якщо Україна ввійде в нату, то в криму (Україні) може бути війна. Тільки ось проблема - війна в Україні ВЖЕ ЙДЕ, а Україна все ще не в наті... Також лисий карлик бреше, що крим вкрали без крові - там москалі вбили українського вояку!
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09.02.2022 02:30 Ответить
а как же торговля с агрессором?
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09.02.2022 07:18 Ответить
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия не собирается вторгаться в Украину. (с) Кто в лес,кто по дрова.
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09.02.2022 08:18 Ответить
 
 