Риск нового вторжения России в Украину повышается, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в эфире CNN, что риск нового вторжения России в Украину повышается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, мы имеем историю использования Россией силы против Украины", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек Альянса также подчеркнул, что Украина, "жертва агрессии" и "имеет право на самозащиту". "Украина - это партнер, которому мы оказываем помощь, но только для союзников по НАТО мы имеем совершенно незыблемые, непоколебимые гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 соглашения по коллективной безопасности о том, что "нападение на одну из стран-членов повлечет ответ всего Альянса", - добавил генсек НАТО.
В ответ на уточняющий вопрос ведущей CNN о том, согласен ли НАТО с оценками президента Франции Эмманюэля Макрона, что "между Россией и Францией есть темы, в которых мы сходимся" и что ему удалось убедить Владимира Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что "еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть" за стол переговоров.
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А ты до сих пор не понял?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом путин скажет: Настамнет, это ваша война.
Будуть тонути у багнюці.
Как купить китайское фуфло подешевле и вставить подороже ....
Буду обратно складывать.
Земля ж оттаяла, я и разобрал.
Психиатры, вам слово
2022-02-08
Літак прибув з Варшави
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Кожен день прилітають такі літачки до Львова!
Так что надо готовиться
Макрона обдурили, а он и рад
экспериментируй
Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.
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Як повідомляє видання https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Buzz Feed , люди і компанії починають шукати безпечний притулок на заході України, поближче до військ країн-членів НАТО та Євросоюзу.
Евакуація на західну Україну посольств і західних компаній!
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
Вони аеропорт взяти не могли, поклали 5 дивізій бурятів - чіченів... Який Львів ?!
Оскільки такі ********** лишились на озброєнні тільки у рі та декількох країн третього світу